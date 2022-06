Melaverde 12 giugno tra la provincia di Brescia e l’Appennino Bolognese

Condividi su

Melaverde torna con la puntata di domenica 12 giugno su Canale 5. L’appuntamento è alle 11.55 con i due conduttori on the road che, come sempre, sono in giro per l’Italia alla ricerca delle eccellenze agricole e agro alimentari del nostro Paese. Dopo il viaggio della scorsa settimana, ecco dove si recano oggi Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Tutte le anticipazioni.

Melaverde 12 giugno in provincia di Brescia

La puntata di oggi domenica 12 giugno di Melaverde si trova in provincia di Brescia. Come tutti sappiamo l’acqua è fonte di vita, infatti è il composto chimico più diffuso in natura e la componente principale del nostro organismo. Non solo ci viene consigliato di bere almeno 2 litri di acqua al giorno, ma ormai tutti sappiamo che esistono acque specifiche che ci possono aiutare a migliorare la nostra salute.

Melaverde del 12 giugno raggiunge Vallio Terme, in provincia di Brescia. Qui la famiglia Berardi in quasi 70 anni ha realizzato una realtà imprenditoriale legata alle proprietà benefiche di un fonte termale che sgorga pura direttamente dalla roccia.

Durante la puntata i telespettatori conoscono le doti e la storia di quest’acqua e ne seguono il processo produttivo. Per poi entrare nelle Terme di Vallio dove si parla di cure termali e di accoglienza dedicata al benessere fisico e dello spirito.

Qui si organizzano dei veri e propri percorsi stimolanti come quello nell’orto botanico delle terme, corsi di Yoga nel bosco e Bagni di Gong. Per tutti coloro che non conoscono i Bagni di Gong, è possibile saperne di più proprio seguendo questa nuova puntata di Melaverde.

Fattoria Zivieri

Le telecamere di Melaverde del 12 giugno, raggiungeranno l’Appennino Bolognese per conoscere la filiera agricola ideata dalla famiglia Zivieri. I telespettatori vedranno un esempio di agricoltura multifunzionale che porta avanti la filosofia del mangiare sano e bene.

Scopriremo una fattoria moderna dove nulla viene lasciato al caso e dove dall’allevamento alla tavola tutto viene organizzato e certificato nel rispetto della terra, degli animali e della tradizione.

Certo, questo richiede passione, voglia di impegnarsi e tanto lavoro in più. Ma solo così è possibile raggiungere quella qualità unica che fa la differenza.

Entreremo poi nei laboratori di trasformazione dove vedremo la lavorazione della mortadella tradizionale e del salame rosa. Ci verranno dati consigli su come gustare e cuocere al meglio ogni taglio di carne. Per saperne di più, basta seguire l’appuntamento di domenica, qualche minuto prima di mezzogiorno con la nuova puntata di Melaverde del 12 giugno.

Il programma è fruibile anche su MediasetPlay.