Rai 2, Ilaria D’Amico al timone di un nuovo programma: ecco qual è

Da settembre, in prima serata su Rai 2, andrà in onda un nuovo programma di approfondimento condotto da Ilaria D’Amico. Il nome del talk è Che c’è di Nuovo e, stando a quanto comunicato durante la presentazione dei palinsesti Rai, andrà in onda nella prima serata del giovedì a partire dal 6 ottobre.

Ilaria D’Amico Rai 2, Nuovo sarà realizzato da Alessandro Sortino, già creatore di Nemo

Il programma di Rai 2 condotto da Ilaria D’Amico sarà realizzato da Alessandro Sortino. Quest’ultimo, giornalista e autore, ha lavorato per anni a Le Iene, mentre nel 2016 ha creato per la TV di Stato il programma Nemo-Nessuno Escluso. Proprio quest’ultimo, condotto da Enrico Lucci, sarà da spunto per Nuovo.

Nelle intenzioni della TV di Stato, infatti, il nuovo programma di Ilaria D’Amico dovrà essere “leggero, irriverente, empatico ed emozionale”. Oltre a queste caratteristiche, poi, lo show dovrà anche essere “adatto a una rete fondata sull’intrattenimento”. Questi, almeno, sono gli obiettivi che il programma si propone.

Ilaria D’Amico Rai 2, nel programma spazio alla discussione competente

Che c’è di Nuovo, programma di Rai 2 condotto da Ilaria D’Amico, sarà un talk decisamente differente da quelli a cui siamo abituati. In primis a partire dai temi: non si parlerà, infatti, solo di politica ma anche di ricadute che gli eventi hanno sulla società. Un occhio di riguardo sarà posto, poi, verso il mondo dei giovani.

L’argomento di cui di discuterà in ogni puntata sarà introdotto da un ospite. Quest’ultimo, nel suo intervento, non potrà essere interrotto da nessuno. Una volta finito il suo intervento, la conduttrice Ilaria D’Amico darà il via a un dibattito sul tema introdotto dall’ospite. A tale discussione parteciperanno solo persone estremamente competenti sulla materia trattata. L’intenzione, decisamente nobile, è quella di ridurre al minino il rischio di assistere a degli scontri verbali. Inoltre, con ogni probabilità, la Rai vorrà anche evitare di dare voce a persone non competenti sulla materia oggetto della discussione stessa. Fenomeno, quest’ultimo, spesso visto prima con la pandemia, poi con la guerra in Ucraina.

La conduttrice torna sulla TV di Stato dopo anni di assenza

Con il nuovo programma su Rai 2, Ilaria D’Amico tornerà ufficialmente in Rai. Qui, infatti, la conduttrice manca dai primi anni del 2000, quando condusse Timbuctu su Rai 3. Da quel momento la D’Amico divenne prima volto di La7, poi di Sky. Sull’emittente satellitare, in particolare, ha seguito per molti anni il calcio e la Serie A, conducendo Sky Calcio show.

Nonostante questo, comunque, Ilaria D’Amico non ha mai perso l’interesse verso il mondo della politica e dell’attualità. Negli ultimi tempi, infatti, la conduttrice è intervenuta spesso come ospite a Di Martedì. Qui, spesso, ha dibattuto (e talvolta litigato) con i protagonisti della politica e della società italiana. Tra questi anche l’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l’ex magistrato Piercamillo Davigo.