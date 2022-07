Stasera in tv lunedì 25 luglio 2022, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 25 luglio 2022. Su Raidue, il programma musicale Summer Hits, condotto da Stefano De Martino e Andrea Delogu. Su Canale 5, il comedy show Zelig, condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio.

Stasera in tv lunedì 25 luglio 2022, Rai

Su Raiuno, il film del 2018, Mia e il leone bianco. L’undicenne Mia e suo fratello Mick lasciano l’Inghilterra per trasferirsi in Sudafrica con i genitori in quanto il padre John, che lavora come zoologo, ha ricevuto un’importante offerta di lavoro in un allevamento del posto. Mia però fatica ad ambientarsi in un luogo totalmente diverso dal Regno Unito e sogna di poter tornare presto a Londra, la sua città natia.

Su Raidue, alle 21.20, il programma musicale Tim Summer Hits. La quarta puntata dello show musicale itinerante condotto da Stefano De Martino e Andrea Delogu, in onda eccezionalmente di lunedì, si svolge a Rimini, nella magica atmosfera della capitale del divertimento romagnolo, a pochi passi dal mare e dalla caratteristica ruota panoramica.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Report. Continuano senza sosta gli appuntamenti con il programma d’inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci. Tra i servizi più seguiti in questi ultimi mesi quello di Luca Chianca sulla siccità, la peggiore degli ultimi 70 anni. L’agricoltura è in ginocchio e moltissimi comuni rischiano di restare senza acqua.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale Nessun dorma. L’ospite è Giovanna Marini, grande voce della canzone popolare. Per l’occasione Massimo Bernardini torna a suonare il basso elettrico e riunisce la sua band, “La signora stracciona” che negli Anni 70 s’ispirava alla cantautrice romana.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona Bianca. Una situazione politica sempre più caratterizzata dalla litigiosità di alcune forze politiche, la comprensibile ansia causata dal manifestarsi di una nuova massiccia impennata dei contagi Covid, la guerra in Ucraina. Di questo e di altro si occupano Giuseppe Brindisi e i suoi ospiti nella puntata di stasera.

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Zelig. L’ultima puntata, condotta da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio vede alternarsi sul palco Gabriele Cirilli, Teresa Mannino, Simone Barbato, Leonardo Manera, Franco Neri, Marco Della Noce, Marta e Gianluca, Enrico Bertolino, Giancarlo Kalabrugovich, Antonio Ornano e tanti altri.

Su La7, alle 21.15, la miniserie Domina con Kasia Smutniak. E’ passato un anno da quando Marcello, il favorito da Augusto, è morto in circostanze misteriose: a Roma il potere imperiale inizia a manifestare le prime crepe. Druso inizia a rivelare una vena spietata che fa preoccupare Livia.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Gomorra – La serie, con Fortunato Cerlino. Dal suo rifugio segreto, Savastano cerca di contrastare l’alleanza di Secondigliano di Salvatore Conte. Per comunicare con i suoi uomini, Pietro si serve di un corriere, Patrizia, la nipote di Malamore.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Vite al limite. Se non vuole mettere a rischio ulteriormente la sua esistenza, James deve riuscire ad arginare la sua ossessione per il cibo. Ma una dolorosa perdita in famiglia lo destabilizza portandolo al punto di rischiare di vanificare i propri sforzi.

I film di questa sera lunedì 25 luglio 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1947, di Raoul Walsh, Notte senza fine, con Robert Mitchum. Vecchio West, 1880. Jeb, superstite della strage della sua famiglia, s’innamora della sorella adottiva ma deve guardarsi le spalle dal fratellastro. La vendetta è dietro l’angolo.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film fantastico del 2005, di Francis Lawrence, Constantine, con K. Reeves. Constantine, una sorta di esorcista capace di distinguere gli angeli e i demoni che si celano tra gli umani, aiuta la detective Angela Dodson a far luce sulla morte della sua gemella Isabel.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2011, di A. Payne, Paradiso amaro, con George Clooney, Shailene Woodley. Matt King è un marito distratto e un padre assente. Quando però la moglie entra in coma dopo un incidente, l’uomo deve ripensare la sua vita: si riavvicina alle figlie.

Stasera in tv lunedì 25 luglio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2002, di Peter Kosminsky, White Oleander, con Alison Lohman, Michelle Pfeiffer. Ingrid, rea di aver avvelenato il compagno, finisce in carcere. La figlia quattordicenne Astrid, succube del suo amore possessivo, passa da una famiglia affidataria all’altra.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2006, di Anne Fletcher, Step Up, con Jenna Dewan, Channing Tatum. Nora, prima ballerina di una scuola esclusiva, cerca un nuovo partner per il saggio finale. Il prescelto è Tyler, un ragazzo di strada con problemi giudiziari ma con un grande talento.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2008, di Rob Cohen, La mummia – La tomba dell’imperatore Dragone, con Brendan Fraser. Risvegliatosi dal sonno eterno, un crudele imperatore cinese minaccia l’umanità. L’avventuriero Rick e sua moglie Emily cercano di fermarlo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di fantascienza del 2014, di Christopher Nolan, Interstellar, con Matthew McConaughey. In un prossimo futuro, la vita sulla Terra è diventata difficile. L’ex astronauta Cooper intraprende un viaggio intergalattico alla ricerca di un pianeta adatto ad accogliere l’umanità.