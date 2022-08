Rai 1, cambia la programmazione dei programmi del daytime: Vita in Diretta e Oggi è un altro giorno anticipano la partenza

Condividi su

Cambia la programmazione del daytime di Rai 1. La rete ammiraglia, dal prossimo settembre, torna in onda con tutte i suoi principali programmi. Questi sono confermati già da tempo, con l’annuncio arrivato settimane fa con una conferenza stampa di presentazione dei palinsesti 2022.

Rai 1 programmazione daytime, per Alberto Matano e Serena Bortone la pausa durerà una settimana di meno

Rai 1, presentando la programmazione del daytime, aveva individuato la partenza dei propri show nella giornata di lunedì 12 settembre. In queste ultime settimane, però, molto è cambiato in Italia. In particolare è caduto il governo Draghi e, come conseguenza, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sciolto le Camere. Per questo sono state indette nuove elezioni. Queste si svolgeranno domenica 25 settembre e, per seguire la campagna elettorale, molte emittenti hanno scelto di modificare i propri palinsesti.

E così ha scelto di fare anche Rai 1, che ha apportato dei cambiamenti nella propria programmazione del daytime. Due, in particolare, sono le modifiche che riguardano le produzioni pomeridiane. Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e La Vita in Diretta di Alberto Matano, infatti, partiranno una settimana prima del previsto.

Rai 1 programmazione daytime, la partenza de La Vita in Diretta conseguenza del via anticipato di Pomeriggio Cinque?

Il cambio di programmazione del daytime di Rai 1, al momento, non è ancora stato confermato ufficialmente dalla TV di Stato. La partenza anticipata di Oggi è un altro giorno è comprensibile. Il programma, curato e condotto da Serena Bortone, spesso si occupa di cronaca politica. Per questo la partenza il 5 settembre è più che lecita, in quanto permetterebbe allo show di seguire le ultime fasi di campagna elettorale.

Decisamente diverso, invece, è il discorso legato a La Vita in Diretta. Il programma condotto da Alberto Matano, negli ultimi anni, non si è praticamente mai occupato di politica e/o cronaca parlamentare. Per questo, la partenza anticipata non sembra essere una conseguenza diretta della la campagna elettorale. Molto più probabile, invece, che Matano anticipi la stagione per evitare che la competitor Barbara D’Urso vada in onda per una settimana senza concorrenza. Mediaset, infatti, ha da qualche giorno annunciato che di Pomeriggio Cinque partirà il 5 settembre.

Le altre produzioni del daytime potrebbero partire il 12 settembre

Per quanto riguarda le altre produzioni del daytime di Rai 1, una decisione sulla programmazione non è stata ancora presa. Nonostante questo, le nuove stagioni di Tg1-Unomattina, Unomattina, Storie Italiane ed È sempre mezzogiorno potrebbero prendere il via, come già previsto, il 12 settembre.

La partenza anticipata de La Vita in Diretta e Oggi è un altro giorno comporterebbe delle importanti modifiche nei palinsesti estivi. Salterebbero, infatti, le repliche di Don Matteo mentre Roberta Capua e Gianluca Semprini sarebbero costretti a chiudere con una settimana di anticipo la propria Estate in Diretta.

Le modifiche nella programmazione del daytime di Rai 1 non sono le uniche previste per la TV di Stato. Cartabianca, infatti, anticipa di 7 giorni e parte martedì 30 agosto. Nella stessa data inizia anche Porta a Porta. Data di partenza anticipata, infine, per La torre e il cavallo di Marco Damilano. Il nuovo programma di Rai 3 potrebbe partire già da lunedì 22 agosto.