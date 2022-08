Stasera in tv lunedì 15 agosto 2022, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 15 agosto 2022. Su Rete 4, il film thriller Lo squalo con Roy Scheider. Su Nove, il reality condotto da Gabriele Corsi, Il contadino cerca moglie.

Stasera in tv lunedì 15 agosto 2022, Rai

Su Raidue, alle 21.00, Atletica Leggera: European Championships 2022. Arriva in prima serata la seconda edizione dell’evento che propone in contemporanea a Monaco di Baviera i campionati europei di nove discipline: atletica, tennis da tavolo, ciclismo, canoa, arrampicata, canottaggio, beach volley, triathlon e ginnastica. A Roma invece sono in corso gli Europei di nuoto.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Report. Un altro lunedì sera con Sigfrido Ranucci e il meglio del programma che ha fatto la storia del giornalismo investigativo in televisione: inchieste e reportage sul mondo della politica, dell’economia, delle istituzioni e del mercato globale che denunciano corruzione, sprechi e diritti violati.

Su Rai 5, alle 21.15, Sciarada – il circolo delle parole. La terza puntata racconta Dante viaggiatore nell’Italia del ‘300: dall’amata Firenze alla Lunigiana, dal Casentino a Verona fino a Ravenna, dove morì 700 anni fa. Tra gli esperti Giuseppe Antonelli, Giulio Ferroni.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, Real Time

Su Canale 5, il programma musicale D’Iva. Rivediamo il grande show in due puntate (la seconda verrà riproposta il 22 agosto) con cui lo scorso novembre Iva Zanicchi ha celebrato e ripercorso la sua straordinaria carriera. Tra gli ospiti della prima puntata, Gigi D’Alessio, Fausto Leali, Orietta Berti, Andrea Pucci, Silvia Toffanin e Anna Tatangelo.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Gomorra – La serie. “Nella gioia e nel dolore“, con Marco D’amore, Fortunato Cerlino. La situazione è insostenibile: da una parte Ciro e Scianel, dall’altra c’è don Pietro con i suoi fedelissimi. Genny pensa alle nozze con Azzurra. Segue, “La fine del giorno“.

Su Nove, alle 21.25, il reality Il contadino cerca moglie, con Gabriele Corsi. Prosegue la ricerca dell’anima gemella di Emanuele (allevatore di bovini e asini), Lorenzo (coltivatore di olive), Martino (allevatore di bovini), Marco (coltivatore di luppolo) e Michele (allevatore di bovini e caprini).

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Vite al limite. Per Ontreon la fede è tutto ed è l’unica cosa che gli permette di andare avanti nonostante le difficoltà. Infatti si sta preparando a diventare ministro di culto, ma i suoi 300 kg di peso non gli permettono di avere fiducia in sé stesso.

I film di questa sera lunedì 15 agosto 2022

Su Raiuno, alle 21.25, il film d’avventura del 2019, di Sharon Von Wietersheim, Immenhof – L’avventura di un’estate, con Leia Holtwick. Tre sorelle cercano di mandare avanti il maneggio di famiglia. Mentre sta portando i cavalli al pascolo, la più piccola Lou (Leia Holtwick), ne trova uno impantanato nella palude e, con l’aiuto di un amico, riesce a liberarlo. Scopre poi che è un purosangue da corsa di proprietà dell’ex socio del padre.

Su Rete 4, alle 21.25, il film thriller del 1975, di Steven Spielberg, Lo squalo, con Robert Scheider. Un enorme squalo terrorizza i turisti che affollano le spiagge di Amity, un’isola nel Nord-est degli Stati Uniti. Per catturare il mostro, il capo della polizia Martin Brody (Roy Scheider) chiede aiuto all’oceanografico Matt Hooper (Richard Dreyfuss) e al cacciatore di squali Quint (Robert Shaw).

Su La7, alle 21.15, il film commedia del 1959, di Blake Edwards, Operazione sottoveste, con Cary Grant. II Guerra Mondiale: Matt Sherman, comandante del sottomarino Tiger, deve raggiungere le Filippine per alcune riparazioni. L’arrivo di un gruppo di ausiliarie gli crea però molti guai.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’avventura del 2008, di Roland Emmerich, 10.000 A.C., con Steven Strait. Il giovane D’Leh, cacciatore di una tribù preistorica, inizia un pericoloso viaggio ai confini del mondo. Deve salvare la sua amata Evolet, rapita da alcuni feroci predatori.

Stasera in tv lunedì 15 agosto 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2022, di Tom Gormican, Il talento di Mr C, con Nicolas Cage. Nicolas Cage, a corto di soldi, accetta di fare un’apparizione a pagamento alla festa di compleanno di un fan miliardario. Nonostante tra loro nasce un’amicizia, Cage scopre che l’uomo non è quello che sembra.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1993, di Jane Campion, Lezioni di piano, con Holly Hunter. 1852. Una giovane vedova muta raggiunge, con la figlioletta e il suo inseparabile pianoforte, la selvaggia Nuova Zelanda per sposare un uomo che non conosce.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2015, di Rob Letterman, Piccoli brividi, con Dylan Minnette. Il giovane Zach libera involontariamente alcuni mostri dal libro “Piccoli brividi“. Assieme all’autore e a sua figlia, farà di tutto per catturarli prima che distruggano la città.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2009, di Kevin Macdonald, State of play, con Russell Crowe, Ben Affleck. Cal McAffrey, affermato giornalista, indaga sulla morte di una donna. La vittima era l’assistente ed amante di Stephen Collins, ambizioso astro nascente della politica.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2007, di Mikael Hafstrom, 1408, con John Cusack. Uno scrittore di horror viene invitato a passare una notte in un hotel di New York. Per sfida decide di trascorrerla nella camera 1408: si dice che la stanza sia stata luogo di tragedie e infestata da spiriti maligni.