Stasera in tv mercoledì 17 agosto 2022 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 17 agosto 2022. Su Rete 4, l’attualità con Controcorrente Prima serata. Su Tv8, il talent X Factor – Il meglio delle audizioni.

Stasera in tv mercoledì 17 agosto 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, Superquark. Piero Angela apre ogni appuntamento di questa stagione del suo programma con un segmento di “The mating game“, docu-serie della britannica BBC dedicata alla seduzione. Girata in 22 Paesi, nella versione originale si articola in cinque puntate narrate da David Attenborough.

Su Raidue, alle 21.20, Atletica Leggera: European Championships 2022. Prosegue il racconto dei Campionati europei di Monaco di Baviera e degli Europei di nuoto di Roma. Tra le finali di atletica in calendario questa sera, salto triplo maschile, salto con l’asta femminile, lancio del martello femminile, 400 metri maschile, 400 metri femminile e 110 ostacoli.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa: Vedova allegra. A vent’anni dalla scomparsa del direttore d’orchestra Anton Guadagno, viene riproposta dall’Arena di Verona “La Vedova allegra” di Lehar. Lo spettacolo vede in scena anche due grandi interpreti come Andrea Bocelli e Fabrizio Frizzi.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente Prima serata. Sarà Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, a guidare il prossimo Governo? Al momento, secondo i sondaggi, è questo lo scenario più probabile, ma la campagna elettorale deve ancora entrare nel vivo. Entro il 22 agosto devono essere presentate le liste dei candidati di tutti i collegi. Se ne parla questa sera.

Su Canale 5, alle 21.20, la fiction Fratelli Caputo. La crepatura del soffitto di una scuola diventa l’occasione per un evento benefico. La moglie di Alberto (Cesare Bocci) si offre di organizzare l’evento, ma per stimolare le offerte serve una celebrità: Nino (Nino Frassica) millanta di conoscere Red Canzian, che in quei giorni si trova nelle vicinanze.

Su Italia 1, alle 2120, il reality Back to school. Nicola Ventola, Flavia Vento, Scintilla, Benedetta Mazza, Random e Jonathan Kashanian sono gli allievi della seconda puntata dello show condotto da Nicola Savino. Nella commissione d’esame ritroviamo Giusy Bertucci, Chiara Greaves, Oscar Innaurato, Rossella Rocca e Giuseppina Schiavo.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con La corsa al voto. Mentre i sondaggi continuano a prevedere una schiacciante vittoria del centrodestra, gli altri schieramenti studiano le contromosse in vista dell’appuntamento elettorale del 25 settembre. Paolo Celata ne parla con i suoi ospiti.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor – Il meglio delle audizioni. Un altro mercoledì con i vecchi provini e le prime esibizioni di decine di talenti. Alcuni ce l’hanno fatta arrivando alla fase finale, altri sono stati bocciati ma si sono poi rifatti partecipando ad altri talent.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Catfish: false identità. Continuano le vicende delle vittime dei “catfish“, persone che creano una falsa identità all’interno di web e social. Oggi è la volta di Dallas che ha puntato gli occhi su Safari, ma nonostante le innumerevoli promesse, non l’ha mai incontrato.

Stasera in tv mercoledì 17 agosto 2022 – il film di questa sera

Su Raitre, alle 21.20, il film commedia del 2020, di Daniel Cohen, La felicità degli altri, con Vincent Cassel, Bérénice Bejo. Marc (Vincent Cassel) e la sua compagna Lea (Bérénice Bejo) formano con i coniugi Leger, Francis e Karine, un gruppo molto affiatato. Le cose cambiano quando Lea annuncia di aver scritto un romanzo, che ben presto diventa un bestseller. Il suo successo scatena invidie e rancori inimmaginabili.

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2017, di S.G. Sànchez, I segreti di Marrowbone, con A. Taylor-Joy. Allie, con i fratelli e la madre, si trasferisce a Marrowbone. Dopo la morte della donna, per paura di essere separati, i ragazzi decidono di seppellirla nel giardino e mantenere il segreto.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2015, di Leonardo Pieraccioni, Il professore Cenerentolo, con Leonardo Pieraccioni, Laura Chiatti. Per evitare il fallimento della ditta, Umberto tenta un colpo in banca, ma viene arrestato. Una sera, durante un dibattito aperto al pubblico, conosce in carcere la bella Morgana.

Su Nove, alle 21.25, il film thriller del 2002, di T. Shadyac, Il segno della libellula – Dragonfly, con Kevin Costner. La dottoressa Darrow muore durante una missione umanitaria. Il marito, che non si rassegna alla sua perdita, si convince che lei lo stia contattando dall’Aldilà.