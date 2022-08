Morte Piero Angela, tutte le modifiche dei palinsesti Rai: Superquark in prima serata su Rai 1

Condividi su

Nella mattinata di oggi, sabato 13 agosto, è arrivato l’annuncio della morte di Piero Angela e, per ricordarlo, la Rai ha scelto di creare una programmazione tv ad hoc.

Piero Angela programmazione Rai, in prima serata speciale Superquark

I cambi di programmazione tv per omaggiare Piero Angela riguarderanno, in particolare, Rai 1. Sulla rete ammiraglia, infatti, non andrà in onda la replica di The Voice Senior con Antonella Clerici. Al suo posto sarà trasmessa, dalle ore 21:25, una puntata inedita di Superquark. Tale appuntamento sarebbe dovuto andare in onda mercoledì 17 agosto. Il programma di divulgazione è una delle numerose creazioni di Angela, in onda dal 1995. L’ultima edizione è partita il 6 luglio scorso e, nelle ultime settimane, ha sempre ottenuto ottimi dati di ascolto.

Piero Angela programmazione tv, gli omaggi di Rai Play

La programmazione tv per ricordare Piero Angela coinvolgerà anche Rai Play. Il portale di intrattenimento streaming della TV di Stato, infatti, ha creato una collezione ad hoc con numerosi contenuti. In primis saranno visibili le puntate delle ultime tre stagioni del già citato Superquark. A queste si aggiungeranno gli episodi che Angela ha creato per Superquark+, versione web del programma di divulgazione.

La programmazione tv per ricordare Piero Angela su Rai Play potrà contare, poi, sulle puntate di Prepararsi al futuro. Tale format dovrebbe essere trasmesso prossimamente con 16 nuovi episodi. Gli omaggi per il divulgatore saranno arricchiti da dei contenuti provenienti dalle teche della Rai. Sarà visibile, in tal senso, una serie di servizi che Angela ha prodotto da inviato per il telegiornale del Canale nazionale. Disponibili, poi, i contributi del programma Una sola Terra, in onda negli anni ‘70. Infine, nel catalogo ci sarà una raccolta di interviste che il conduttore ha rilasciato negli ultimi anni.

Omaggi anche su Rai Radio

La programmazione tv Rai per omaggiare Piero Angela passerà anche dalle radio. Su Rai Radio 3, dalle ore 15:00, è andata in onda una puntata speciale di Pantagruel. L’appuntamento è stato dedicato alla vita e al lavoro del divulgatore. Tra gli ospiti era presente Giovanni Carrada, uno degli autori di Superquark che, per diverso tempo, ha lavorato al fianco di Angela.

La morte di Piero Angela, poi, occuperà ampio spazio all’interno di tutte le edizioni dei telegiornali Rai. Durante questi, infatti, sarà ricordata, attraverso servizi e collegamenti, la vita e il lavoro del divulgatore. Omaggi ad Angela, infine, potrebbero arrivare anche in altri programmi come Techetechetè e Blob, in onda (rispettivamente) nell’access prime time di Rai 1 e dalle 20:00 Rai 3.