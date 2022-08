Stasera in tv lunedì 22 agosto 2022, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 22 agosto 2022. Su Raitre, l’attualità con Report, programma condotto da Sigfrido Ranucci. Su Canale 5, il programma musicale D’Iva, con Iva Zanicchi.

Stasera in tv lunedì 22 agosto 2022, Rai

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Report. Prendendo spunto dall’attualità, anche oggi Sigfrido Ranucci ripropone alcune inchieste del passato più o meno recente, che anche a distanza di mesi e anni restano rilevanti. Intanto gli inviati lavorano alla nuova edizione, che dovrebbe cominciare il 24 ottobre. Lunedì prossimo invece torna Presa diretta.

Su Rai 5, alle 21.15, Sciarada. Ultima puntata dedicata a letture e curiosità intorno all’opera di Dante. Stasera il tema è il poeta fiorentino come artefice del mondo ultraterreno della Divina Commedia. Partecipano gli attori Pamela Villoresi, Alessio Vassallo e Lorenzo Parrotto.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Dal 7 aprile 2021 Giuseppe Brindisi non si è mai fermato, rinunciando anche alle annunciate vacanze in Sardegna per lui solo qualche giorno di riposo nel weekend di ferragosto. Questa settimana zona bianca è in onda due volte: oggi e domenica 28, quando partirà ufficialmente la nuova edizione.

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale D’Iva. Nella seconda e ultima puntata, Gerry Scotti si esibisce con Iva Zanicchi e Rita Pavone ripercorrendo alcuni momenti del percorso artistico delle due grandi cantanti. Intervengono anche Romina Power, Rosario Flores, Fausto Leali, Lola Ponce, Cristiano Malgioglio e Virginia Catellani, la giovane nipote di Iva.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con La corsa al voto. Il nuovo programma che racconta la campagna elettorale è condotto da Paolo Celata insieme con due volti familiari al pubblico delle maratone condotte da Enrico Mentana: Alessandro De Angelis e Silvia Sciorilli Borrelli.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Gomorra – La serie. Due episodi: “Viva il Re” e “Hasta la muerte”, con Marco D’Amore. La terza stagione si apre con il funerale di Don Pietro. Nel frattempo, mentre Ciro è fuggito in Bulgaria, tra Genny e Patrizia sembra nascere qualcosa.

Su Nove, alle 21.25, il reality Il contadino cerca moglie con Gabriele Corsi. Prosegue la ricerca dell’anima gemella di Emanuele (allevatore di bovini e asini), Lorenzo (coltivatore di olive), Martino (allevatore di bovini), Marco (coltivatore di luppolo) e Michele (allevatore di bovini e caprini).

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Vite al limite. Dolly è arrivata a pesare circa 300 chili, accusa forti dolori e la sua pelle è molto tirata nella zona dell’addome. Nonostante tutti questi problemi legati alla sua grave obesità, la donna rifiuta di assumersi qualsiasi responsabilità.

I film di questa sera lunedì 22 agosto 2022

Su Raiuno, alle 21.25, il film d’avventura del 2022, di Sharon Von Wietersheim, Immenhof – La grande promessa, con Leia Holtwick. Mentre Charly frequenta la scuola d’arte, Lou (Leia Holtwick) continua ad occuparsi della fattoria con la sorella Emmie e Josy, la cugina che vive in città. Quando Cagliostro, il purosangue di Jochen Mallinckroth, viene avvelenato, Lou decide di metterlo al sicuro nel fienile e se ne prende cura.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1961, di Michael Curtiz, I Comanceros, con John Wayne, Stuart Whitman. Accusato di omicidio, un avventuriero si riscatta aiutando un ranger del Texas a smascherare una banda di criminali, che addossa agli indiani la responsabilità dei suoi crimini.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film fantastico del 2014, di Jonathan Liebesman, Tartarughe Ninja, con Megan Fox. New York è terrorizzata dal malvagio Schredder. Le tartarughe ninja Leonardo, Raffaello, Michelangelo e Donatello e la reporter April cercano di sventare i suoi loschi piani.

Su Iris, alle 21.00, il film poliziesco del 2007, di Olivier Marchal, L’ultima missione, con Daniel Auteuil. Un brillante poliziotto, rovinato dall’alcoolismo, indaga su un serial killer. Dopo una bravata viene privato dell’inchiesta, ma non si rassegna e continua a cercare.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2008, di D. Lee, Un segreto tra di noi, con Julia Roberts, Willem Dafoe. Le tensioni e i rancori, che covano all’interno di una famiglia borghese americana, esplodono quando uno dei componenti muore tragicamente in un incidente d’auto.

Stasera in tv lunedì 22 agosto 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di spionaggio del 2015, di Steven Spielberg, Il ponte delle spie, con Tom Hanks, Mark Rylance. Anni 60: durante la Guerra Fredda, l’avvocato James Donovan viene incaricato di negoziare il rilascio del pilota di un aereo spia, abbattuto mentre sorvolava l’Urss.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2018, di Eli Roth, Il mistero della casa del tempo, con Owen Vaccaro. Il piccolo Lewis si trasferisce dallo zio Jonathan. Qui scoprirà che il parente e la sua migliore amica sono due potenti maghi che lo coinvolgeranno in una missione segreta.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2016, di Stephen Gaghan, Gold – La grande truffa, con Matthew McConaughey, Edgar Ramirez. Kenny Wells appoggia l’impresa del geologo Acosta e scopre nell’inesplorata giungla indonesiana un giacimento aurifero. Ora è pronto per la scalata a Wall Street.