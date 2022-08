Confronti politici Rai 1, il 22 settembre speciale Porta a Porta con il dibattito tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta

Condividi su

Nel mese di settembre, in prima serata su Rai 1, è prevista la messa in onda di alcuni confronti politici. A dibattere tra loro ci sono i principali leader politici del nostro paese. La TV di Stato ha scelto di inserire tali appuntamenti nei propri palinsesti come approfondimento politico in vista delle elezioni del 25 settembre.

Confronti politici Rai 1, i primi due appuntamenti in onda il 7 e il 15 settembre

La TV di Stato, per trasmettere tali appuntamenti, ha scelto la serata del giovedì. Si parte il 7 settembre, con gli speciali che proseguono (salvo ulteriori cambi di palinsesto) sino al 22. I confronti politici in onda su Rai 1 hanno una formula simile ai dibattiti elettorali che si svolgono abitualmente all’estero, specie negli Stati Uniti. Per questo, in ogni appuntamento è presente un moderatore. Prima della messa in onda, poi, è predisposto un sistema di regole d’ingaggio per garantire la parità di condizioni tra tutti i partecipanti politici.

L’evento clou il 22 settembre

I confronti politici in onda a settembre su Rai 1 sono organizzati dalla redazione del TG1, in collaborazione con la Direzione Approfondimento. Nei dibattiti è fondamentale il lavoro del già citato moderatore. Tale figura, infatti, deve guidare il dibattito per renderlo coinvolgente e, al tempo stesso, approfondito.

L’evento clou del ciclo dei confronti politici su Rai 1 è, con ogni probabilità, quello previsto per il 22 settembre. In tale data, infatti, si confrontano tra loro Giorgia Meloni ed Enrico Letta. I due sono i leader dei partiti che, stando ai sondaggi elettorali, potrebbero prendere più voti alle urne.

Meloni, in particolare, è l’esponente di spicco del centrodestra, oltre che la leader di Fratelli d’Italia. Letta, invece, è il segretario del Partito Democratico e traina la coalizione del centrosinistra. Il confronto Meloni-Letta si svolge nello studio di Porta a Porta e, per l’occasione, il moderatore è Bruno Vespa.

Confronti politici Rai 1, l’ultimo dibattito politico risale al 2006

I confronti politici trasmessi su Rai 1 non sono una novità assoluta per il nostro Paese. Tuttavia, a differenza di quanto avviene all’estero, in Italia non vi è una lunga tradizione di testa e testa pre-elettorali. L’ultimo è andato in onda nel 2006, quando i protagonisti del confronto-scontro furono Silvio Berlusconi e Romano Prodi. Anche in quell’occasione, l’appuntamento è andato in programmazione su Rai 1. Il moderatore era Clemente J. Mimum, all’epoca direttore del TG1. Il dibattito fu un grandissimo successo televisivo, riuscendo a tenere incollati alla tv oltre 16 milioni di italiani per una share superiore al 52%.