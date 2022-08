Il nostro Generale, rinviata la fiction Rai dopo la candidatura di Rita Dalla Chiesa: al suo posto le repliche di Lolita Lobosco

Condividi su

Nelle ultime ore la Rai ha sciolto le riserve e ha deciso il rinvio de Il nostro Generale. La serie, secondo i palinsesti originari della TV di Stato, sarebbe dovuta andare in onda a partire da domenica 11 settembre. Tuttavia, la fiction slitta a dopo le elezioni del 25 settembre.

Rinvio Il nostro Generale, la causa è la candidatura di Rita Dalla Chiesa

La notizia del rinvio de Il nostro Generale era nell’aria già da qualche giorno, in particolare dall’annuncio della candidatura alle prossime elezioni di Rita Dalla Chiesa, figlia del generale sul quale si sarebbe concentrata la fiction. L’ex conduttrice di Forum è tra le possibili future parlamentari di Forza Italia. In particolare, Dalla Chiesa è la capolista per il partito di Silvio Berlusconi nel proporzionale in Puglia, per il seggio di Molfetta-Bari. L’opinionista, inoltre, figura tra le candidate all’uninominale della Camera, oltre che al proporzionale in diverse regioni italiane (tra le quali la Liguria).

Il nostro Generale, il cui rinvio è stato annunciato dalla Rai, racconta la storia di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il generale e prefetto ha perso la vita in seguito all’attentato di via Carini, avvenuto il 3 settembre del 1982. Oltre a Dalla Chiesa, durante l’attacco terroristico hanno perso la vita sua moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo. In occasione del 40esimo anniversario della sua scomparsa, la TV di Stato ha pensato a una produzione originaria per ricordarlo.

Rinvio Il nostro Generale, non si conosce la nuova data di messa in onda

La candidatura di Rita, figlia del generale Dalla Chiesa, ha costretto la Rai a modificare in corsa i propri piani. Ciò per non imbattersi in problemi legati alla violazione della par condicio in un periodo delicato come quello della campagna elettorale. La TV di Stato non ha svelato la nuova data di messa in onda della fiction.

Il nostro Generale sarebbe dovuta andare in onda l’11, il 12, il 18 e il 19 settembre. Al suo posto, la Rai ha scelto di trasmettere le repliche di Lolita Lobosco. Al momento, salvo ulteriori cambi di palinsesto, sarebbe invece confermata la replica della fiction Il Generale Dalla Chiesa, in programmazione sabato 3 settembre su Canale 5.

Non è la prima volta che la campagna elettorale incombe sui palinsesti tv

Il caso del rinvio de Il nostro Generale non è una novità assoluta per la televisione italiana. Nel 2014, ad esempio, fece discutere la scelta della Rai di escludere da una propria produzione Ivano Marescotti. L’attore, all’epoca candidato alle elezioni europee con la lista Tsipras, venne estromesso dalla fiction Rai intitolata Una buona stagione. Titolo, anche questo, trasmesso in piena campagna elettorale. La TV di Stato, come aveva comunicato l’artista, tagliò tutte le scene in cui compariva il candidato.