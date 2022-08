Il nostro Generale, la serie su Carlo Alberto Dalla Chiesa apre la stagione di Rai 1: trama, cast, anticipazioni

Condividi su

A partire da domenica 11 settembre, in prima serata su Rai 1, è prevista la messa in onda de Il nostro Generale. La serie, salvo ulteriori modifiche dei palinsesti, apre la stagione della fiction Rai. Le puntate, oltre che sulla rete ammiraglia, sono visibili anche in streaming su Rai Play.

Il nostro Generale, le riprese svolte tra Palermo, Roma e Torino

La serie Il nostro Generale è prodotta da Rai Fiction in collaborazione con la Stand By Me. Alla regia dello sceneggiato ci sono Lucio Pellegrini (Figli delle stelle e Tutto può succedere) e Andrea Jublin, al suo esordio da regista di un prodotto seriale. Gli sceneggiatori della serie, invece, sono Peppe Fiore (The Young Pope) e Monica Zapelli (Felicia Impastato e Lea).

La serie Il nostro Generale è composta da quattro parti. Queste sono previste in programmazione nella prima serata di Rai 1 di domenica 11, lunedì 12, domenica 18 e lunedì 19 settembre. Le riprese della serie si sono svolte tra le città di Palermo, Roma e Torino.

Il nostro Generale, la trama

La fiction Il nostro Generale racconta la vita professionale e privata di Carlo Alberto Dalla Chiesa. La trama inizia con la partenza del protagonista, che lascia Palermo per recarsi a Torino dove viene trasferito. La sua nuova avventura lavorativa coincide con le prime azioni compiute dalle Brigate Rosse.

Carlo Alberto Dalla Chiesa, comprendendo il pericolo che tale organizzazione può rappresentare per l’Italia, fa pressioni con l’Arma dei Carabinieri affinché si possano intraprendere delle azioni mirate a stroncare il gruppo.

Perciò, dopo diverse difficoltà, grazie a Dalla Chiesa nasce il Nucleo speciale antiterrorismo. Il film vuole essere un omaggio alle vittime della strage di via Carini, avvenuta nel 1982 a Palermo. Oltre al Generale, infatti, hanno perso la vita anche la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo.

Il cast della fiction

Ne Il nostro Generale il ruolo di Carlo Alberto Dalla Chiesa è interpretato da Sergio Castellitto. Non è la prima volta che l’attore dà il volto a grandi personaggi della storia recente del nostro paese. In passato, infatti, Castellitto ha interpretato (tra gli altri) Aldo Moro e Rocco Chinnici. Teresa Saponangelo (La Dama Velata, Il Sindaco Pescatore e Sirene), invece, dà il volto al personaggio di Emanuela Setti Carraro.

Nel cast della fiction Il nostro Generale è presente, poi, Flavio Furno (Noi). L’attore ricopre il ruolo di Gian Paolo Sechi, uno dei più stretti collaboratori di Dalla Chiesa. Nel cast sono presenti molti altri interpreti, tra i quali Antonio Folletto (A casa tutti bene e I bastardi di Pizzofalcone) e Romano Reggiani (Scomparsa e 1993). Nella serie, infine, figura anche Camilla Semino Favro (Don Matteo 7, Fuoriclasse e Vostro Onore).