Stasera in tv lunedì 29 agosto 2022, tutti i programmi in onda

Stasera in tv lunedì 29 agosto 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la miniserie Quiz, con Matthey Macfadyen, Michael Sheen. Londra, 2001. Il maggiore Charles Ingram (Matthew Macfadyen) decide di partecipare a “Chi vuol essere milionario?” anche se non ama i quiz, al contrario della moglie che lo segue in studio. La sua corsa verso il milione di sterline comincia bene, ma qualcuno della produzione si insospettisce.

Su Raidue, alle 21.00, Pallavolo Maschile Mondiale: Italia-Turchia. Secondo impegno dell’Italia ai Mondiali di Polonia e Slovenia: stasera a Lubjana gli Azzurri del volley allenati da Ferdinando De Giorgi affrontano la formazione turca in un match del girone E. Passano alla fase successiva le prime due classificate dei sei gironi, più le quattro migliori terze.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Presa diretta. Al via la nuova edizione del programma di Riccardo Iacona. La prima delle otto puntate previste è dedicata alla cosiddetta guerra del grano innescata dal conflitto in Ucraina, ma anche dai cambiamenti climatici e dagli speculatori che hanno creato tensioni sociali nei Paesi più poveri.

Su Rai 5, alle 21.15, Sciarada. Tornano le puntate monografiche dedicate agli scrittori del Novecento. Amici e studiosi ricordano il poeta veneto Andrea Zanzotto (1921-2011), tra i più significativi della seconda metà del XX secolo. Le letture sono affidate a Lorenzo Parrotto.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Poteva un giornalista innamorato della politica come Nicola Porro restarsene in vacanza mentre tutta Italia parla delle elezioni? Ovviamente no, e infatti eccolo di nuovo in studio per aprire la nuova stagione e commentare con i suoi ospiti le novità che si susseguono sulla scena politica.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con La corsa al voto. Si fa frenetica la campagna elettorale in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. A Paolo Celata, coadiuvato da Alessandro De Angelis e Silvia Sciorilli Borrelli, il compito di aggiornare i telespettatori su novità e indiscrezioni.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Gomorra – La serie. “Inferno” con Marco D’Amore. Dopo la scomparsa di don Pietro, per Genny non è facile mantenere il controllo delle zone di Roma e Napoli Nord. Nel frattempo, la partita per il potere coinvolge nuove fazioni criminali.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Vite al limite. Larry potrebbe sottoporsi a un secondo intervento chirurgico per perdere peso. L’operazione gli consentirebbe di avere una grande opportunità per la sua carriera, ma Larry dovrà cambiare le proprie abitudini se vorrà sopravvivere.

I film di questa sera lunedì 29 agosto 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1969, di Andrew V. Mclaglen, I due invincibili, con John Wayne, Rock Hudson. Al termine della guerra di Secessione, due carovane di opposte fazioni si uniscono e raggiungono il Messico. Qui, sudisti e nordisti combatteranno fianco a fianco.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2018, di Alessio Maria Federici, Uno di famiglia, con Pietro Sermonti, Lucia Ocone. Luca (Pietro Sermonti) è un ex attore che insegna dizione. Tra i suoi allievi, Mario Serranò, un ragazzo che cerca di perdere l’accento calabrese. Un giorno Mario viene quasi investito da un’auto e Luca lo salva. Da quel momento il clan criminale dei Serranò inizia a trattare Luca come uno di famiglia.

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 2005, di Doug Liman, Mr & Mrs Smith, con Brad Pitt, Angelina Jolie. All’insaputa l’uno dell’altro, i coniugi John e Jane Smith sono due abili killer molto ben pagati. Le cose si complicano quando vengono incaricati di uccidersi a vicenda.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2005, di Chris Nahon, L’impero dei lupi, con Jean Reno, Arly Jover. Parigi. Due poliziotti, l’idealista Paul Nerteaux e il corrotto Jean-Louis Schiffer, s’infiltrano nel quartiere turco per catturare un serial killer che ha già ucciso tre ragazze.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2007, di Helen Hunt, Quando tutto cambia, con Helen Hunt, Colin Firth. Dopo un anno di matrimonio, Ben e April sono in piena crisi. I loro tentativi di avere un figlio non hanno avuto successo e lui, stressato, decide di lasciare la moglie.

Stasera in tv lunedì 29 agosto 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2022, di Ruben Fleischer, Uncharted, con Mark Wahlberg, Tom Holland, Antonio Banderas. 15 anni dopo aver fallito il furto di una mappa, Nathan Drake parte con l’avventuriero Sully alla ricerca del tesoro di Magellano e di suo fratello Sam. Ma qualcun altro cerca il bottino.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2017, di Haifaa Al-Mansour, Mary Shelley – un amore immortale, con Douglas Booth, Elle Fanning. Mary, appassionata di letteratura gotica, s’innamora di Percy Shelley, poeta inquieto. Nonostante scopra che l’uomo è sposato, Mary fugge con lui.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2018, di Eli Roth, Il giustiziere della notte, con Bruce Willis, Dean Norris. Paul è un chirurgo che vive una vita tranquilla e coscienziosa tenendo a bada la sua aggressività. Ma quando la sua famiglia viene aggredita, decide di far giustizia a modo suo.