Romulus 2-La guerra per Roma, da ottobre su Sky il secondo capitolo della serie che racconta la genesi della Capitale

A partire dal prossimo ottobre, su Sky, va in scena Romulus 2-La guerra per Roma. Il prodotto seriale, infatti, torna con il secondo capitolo a due anni di distanza dalla stagione del debutto. In streaming, gli episodi inediti sono visibili su Sky Go e Now TV.

Romulus 2-La guerra per Roma, Matteo Rovere di nuovo alla regia

Il secondo capitolo della serie ha di nuovo alla regia Matteo Rovere. Quest’ultimo, regista di titoli come Veloce come il vento e Il primo re, è anche l’ideatore e sceneggiatore del prodotto. Gli altri sceneggiatori sono Guido Iuculano (Alaska, La terra dei figli), Filippo Gravino (Il primo re), Federico Gnesini (Lo spietato) e Flaminia Gressi (Così in terra, Noi).

Romulus 2-La guerra per Roma è prodotta dagli Sky Studios in collaborazione con ITV Studios, Cattleya e Groenlandia. La seconda stagione della serie, così come la prima, è girata interamente in protolatino ed è composto da otto episodi da circa un’ora ciascuno.

Romulus 2-La guerra per Roma, la trama

Il teaser di Romulus 2-La guerra per Roma è stato rilasciato da Sky. Al centro delle vicende, anche nelle nuove puntate, ci sono Yemos, Wiros e Ilia. I primi due, in particolare, sono legati tra loro come se fossero fratelli. Insieme, infatti, sono riusciti a fondere la città consacrata alla dea Rumia. Tuttavia, Yemos e Wiros attirano le attenzioni di un nuovo e molto potente nemico. Il suo nome è Titos Tatios, il re dei Sabini.

Matteo Rovere, a proposito della trama di Romulus 2-La guerra per Roma, ha dichiarato: “Con la seconda stagione ci avventureremo con ancora più energia nel racconto della fondazione di Roma. Le nostre protagoniste e i nostri protagonisti […] affronteranno difficili sfide, vivranno nuove avventure e battaglie e ci condurranno verso la scoperta di un grande mistero. Come sono nate Roma e la civiltà occidentale? Chi sarà, alla fine, il nostro Romulus?”.

Il cast

Molto ricco il cast di Romulus 2-La guerra per Roma. In primis tornano Andrea Arcangeli e Francesco Di Napoli, che interpretano nuovamente Yemos e Wiros. Ilia, invece, ha ancora il volto di Marianna Fontana. Confermati anche Vanessa Scalera (Silvia), Sergio Romano (Amulius) e Demetra Avincola (Deftri).

Molti gli attori che fanno il loro debutto negli episodi inediti. Tra loro Valentina Bellè (Volevo fare la rockstar e Catch-22), che dà vita a Ersilia, capo delle sacerdotesse Sabine. Max Malatesta (Il primo re), poi, è Sabos, il consigliere e collaboratore più stretto del re dei Sabini.

Tra i nuovi ingressi, infine, figurano Giancarlo Commare (Skam, Il paradiso delle signore) e Ludovica Nasti (L’Amica geniale). I due interpretano rispettivamente Atys (giovane re di Satricum) e Vibia (la più giovane delle sacerdotesse Sabine).