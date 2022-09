Stasera in tv martedì 6 settembre 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 6 settembre 2022. Su Raitre, l’attualità con @Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer. Su Canale 5, Calcio Champions League.

Stasera in tv martedì 6 settembre 2022, Rai

Su Raidue, alle 21.20, il comedy show Un’ora sola vi vorrei. Penultimo appuntamento con le repliche del popolare show di Enrico Brignano. I balletti sono coreografati da Thomas Signorelli, che ha collaborato in passato con “Italia’s Got Talent” e “Amici”. Sempre dal talent di Maria De Filippi arriva anche una delle voci femminili della band, Samantha Discolpa.

Su Raitre, alle 21.25, l’attualità con @Cartabianca. Attentati, minacce, ingerenze nella politica estera degli altri Paesi. La guerra tra Russia e Ucraina continua a riservare orrori e colpi bassi, di cui si parla anche nella campagna elettorale di casa nostra. A Bianca Berlinguer e agli opinionisti in studio il compito, questa sera, di commentare la situazione.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, La 5, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. L’attenzione generale è sul voto del prossimo 25 settembre, ma molti osservatori invece riflettono con una certa preoccupazione sui sacrifici che la crisi economica e il caro prezzi impongono ai cittadini. Come trovare una soluzione? Se lo chiede questa sera Mario Giordano con l’aiuto dei suoi ospiti.

Su Canale 5, Calcio: Champions League. Chi succederà al Real Madrid, detentore del massimo trofeo continentale grazie alla vittoria del maggio scorso contro il Liverpool? Inizia oggi la caccia alla coppa, che verrà assegnata nella finalissima del 10 giugno allo Stadio Ataturk di Istanbul. Quattro le formazioni italiane in lizza: Milan, Inter, Juventus e Napoli.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. “Il nostro obiettivo? Fare tutte le domande che vanno fatte”. Così Giovanni Floris presenta la nuova edizione del suo talk show, in onda dal 2014. Tra i molti temi sul tappeto spicca il racconto della campagna elettorale.

Su Tv8, alle 21.30, la prima puntata del reality Pechino Express. Per la prima volta in chiaro, prende il via la 9° stagione del reality condotto anche stavolta da Costantino della Gherardesca. In questa edizione i concorrenti devono attraversare quattro Paesi del Medio Oriente e dell’Asia centrale.

Su La 5, alle 21.10, il programma musicale Yoga Radio Bruno Estate. Alessia Ventura e Enzo Ferrari conducono la penultima puntata della kermesse canora che stasera va in onda da Modena. Salgono sul palco, tra gli altri, Tananai, Rettore con Tancredi, Federico Rossi, The Kolors, Malika Ayane e Irama.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Primo appuntamento. Torna Flavio Montrucchio che accoglie in un ristorante nel cuore di Roma nuovi single alla ricerca della loro anima gemella. Quante scintille scoccheranno durante la romantica cena di questa sera?

I film di questa sera martedì 6 settembre 2022

Su Raiuno, alle 21.25, il film commedia del 2011, di Massimiliano Bruno, Nessuno mi può giudicare, con Paola Cortellesi, Raoul Bova. Rimasta vedova, Alice (Paola Cortellesi) scopre che il marito l’ha lasciata piena di debiti. Costretta a rinunciare alla vita agiata, si trasferisce in un quartiere popolare e, per racimolare qualche soldo, decide di fare la escort. Ma poi s’innamora di Giulio (Raoul Bova) e le cose si complicano.

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2000, di M. Night Shyamalan, Unbreakable – Il predestinato, con Bruce Willis, Samuel L. Jackson. David, sopravvissuta a un disastro ferroviario, viene contattato da un collezionista di fumetti affetto da una rara malattia alle ossa. L’uomo è convinto che sia invulnerabile.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2005, di Fernando Meirelles, The constant gardener – la cospirazione, con R. Weisz, R. Fiennes. Kenya: l’attivista Tessa viene assassinata. Il marito Justin, che non crede all’ipotesi del delitto passionale, inizia a indagare. La verità che emerge sarà sconvolgente.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’avventura del 2019, di Nicolas Vanier, Sulle ali dell’avventura, con Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey. L’ornitologo Christian (Jean-Paul Rouve) vive nella campagna francese, combattendo una battaglia in difesa delle oche, che rischiano lo sterminio. Quando invita suo figlio, l’adolescente Thomas (Louis Vazquez), a trascorrere una vacanza con lui nella natura, il ragazzo è convinto di annoiarsi a morte, ma…

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2004, di Quentin Tarantino, Kill Bill – Vol. 2, con Uma Thurman, Gordon Liu. Scampata finora a tutti i tentativi di essere eliminata, la Sposa riparte con l’irrefrenabile vendetta nei confronti di Bill. La sua caccia ricomincia così dalla spietata Elle.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1974, di Lina Wertmuller, Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, con Mariangela Melato, Giancarlo Giannini. Durante una crociera, un marinaio deve sottostare ai capricci della padrona. Quando lo yacht naufraga su un’isola deserta, però, si prenderà la rivincita.

Stasera in tv martedì 6 settembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Ross Katz, The choice – La scelta, con Benjamin Walker, Teresa Palmer. Gabby, fidanzata da anni, si trasferisce nella casa accanto a quella di Travis, impenitente donnaiolo. Dopo un primo burrascoso incontro i due s’innamorano perdutamente.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2014, di Yann Demange, ’71, con Jack O’Connell, Sean Harris, Paul Anderson. Belfast 1971. Durante l’ennesima sommossa in città, la recluta inglese Gary Hook rimane isolata. Guardandosi le spalle, deve sopravvivere alla notte e mettersi in salvo.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2018, di David Yates, Animali fantastici 2 – I crimini di Grindelwald, con E. Redmayne. Nel tentativo di contrastare i piani di dominio di Grindelwald, Albus Silente arruola l’ex studente Newt Scamandro. Ma quest’ultimo è ignaro dei reali pericoli che lo attendono