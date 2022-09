La Talpa, anticipazioni e rumors: l’ex tronista di Uomini e Donne Costantino Vitagliano nel cast del reality?

Condividi su

Nei prossimi mesi al via la quarta edizione de La Talpa, il reality che mancava dagli schermi tv dal 2008, ben 14 anni di assenza. Per la nuova stagione in arrivo nel palinsesto Mediaset 2022-2023, i vertici del Biscione hanno pensato di affidare la cura del format a Maria De Filippi. Stando a quanto trapelato dalle prime indiscrezioni, pare che la conduttrice stia apportando notevoli modifiche e un restyling al programma tv prodotto della Fascino PGT.

Al momento aleggia ancora aria di riserbo attorno alla nuova edizione de La Talpa, al debutto tra qualche mese, in prime time, su Canale 5. Uno dei papabili concorrenti candidato a entrare in prima fila nel cast dello show è l’ex volto del dating show di Canale 5, Costantino Vitagliano, il primo a lanciare il trono di Uomini e Donne.

La talpa 4: indiscrezioni e novità

Dopo una lunga assenza viene riesumato il format de La talpa. Il reality show esordito sul finire degli anni Duemila. Tre edizioni in tutto andate in onda. La prima nella stagione lancio su Rai 2 poi passato su Italia 1. Nel 2023 La Talpa torna sulla rete ammiraglia Mediaset, Canale 5, che ne ha acquisito i diritti, con una formula rivoluzionata e ristrutturata nella veste e nel contenuto dei game. Insomma, in cantiere un reality show rivisitato con in serbo scoppiettanti sorprese per allettare il pubblico.

Si pensa che il programma realizzato da la Fascino debutterà in tv nel corso della primavera 2023 su Canale 5. Probabilmente, dopo la chiusura dei reality Gf Vip e L’Isola dei Famosi.

Tra i rumors circola la voce che nel cast del programma, che si ispira al format belga De Mol, potrebbe comparire Filippo Bisciglia, scelto nel ruolo di inviato. Proposta rifiutata secondo voci di gossip dall’attore turco Can Yaman per il cachet scarno. L’ex concorrente del Grande Fratello potrebbe ricoprire nel reality un ruolo diverso da quello di inviato legato alla conduzione dopo la disfatta di Temptation Island.

Chi condurrà la quarta edizione de La Talpa?

Grande riserbo anche sul versante del nome del conduttore o conduttrice che sarà al timone dello storico reality di Canale 5. L’unica certezza al momento è il diniego da parte di Simona Ventura che ha declinato l’offerta della conduzione del programma, smentendo categoricamente la sua presenza. Come probabili nomi vip in lizza spunta quello, poi smentito, di Silvia Toffanin, vicina alla corte della De Filippi.

Circolano sui rotocalchi rosa nazionali diverse possibili conduttrici donna disponibili ad assumere la guida del format tv. Si citano, in sostituzione dell’antesignana de La Talpa Paola Perego, da Belen Rodriguez a Federica Panicucci. Da Anna Tatangelo sino a Stefania Orlando, che ha promosso la sua auto-candidatura.

Ma non si escludono cambi di rotta e scoop all’orizzonte. D’altronde è stato lo stesso presidente Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ad annunciare in occasione della presentazione dei palinsesti della stagione 2022/23 che “il conduttore de La Talpa sarà della squadra che già fa parte di Mediaset“.

Costantino Vitagliano primo vip a La Talpa?

Analoga assenza dalla televisione anche per uno dei primi concorrenti vip contattato dalla produzione de La Talpa che potrebbe fare ingresso nel cast della quarta edizione del reality targato Mediaset. Si tratta di un ex tronista di Uomini e Donne, già concorrente della prima edizione del Gf Vip, Costantino Vitagliano. Il “re dei tronisti” potrebbe partecipare a La talpa 4. Secondo alcune indiscrezioni trapelate nelle ultime ore pare sia il primo concorrente ufficiale de La talpa 2023.

Vitagliano non ha più avuto grandi chance nel mondo dello spettacolo dopo la parentesi tv nel dating show delle coppie condotto dalla “sua madrina” Maria De Filippi. E, dopo l’ultima partecipazione nella Casa di Cinecittà, la sua parabola è stata in declino. Ad eccezione di alcune apparizioni nei salotti di Barbara D’Urso, che non sono servite a rilanciare la sua carriera artistica nel mondo dello showbiz. Questo ingaggio potrebbe rivelarsi come un ritorno al successo.

Spuntano i primi nomi dei concorrenti nel cast del reality show Mediaset

Nelle ultime settimane sono spuntati i primi nomi dei concorrenti del cast de La talpa 4. Candidati come prossimi volti vip a fare ingresso nel format di Canale 5, sono la showgirl Elenoire Casalegno, la sportiva Laura Maddaloni – moglie dell’ex pugile Clemente Russo -, e l’ex di Amici della De Filippi, il cantante, Marco Carta.

Tra i rumors attorno a la Fascino che produce il format, pare che in cantiere vi siano cambiamenti nel cast de La Talpa. Figurerebbero in tutto o in parte i nip – not important people – oltre ai vip, distaccandosi dalla formula originaria che prevedeva la presenza di soli volti noti. Nelle edizioni precedenti de La Talpa partecipò una schiera di personaggi lanciati a Uomini e Donne. Come gli opinionisti di punta Gianni Sperti e Karina Cascella. E gli ex tronisti Salvatore e Cristiano Angelucci, Karim Capuano e Diego Conte.