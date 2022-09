Nudi per la vita per la partenza del GF Vip cambia programmazione: le ultime puntate in onda martedì e giovedì

Condividi su

Nudi per la vita è sicuramente una delle novità più importanti di queste prime settimane autunnali di programmazione Rai. Il programma è condotto da Mara Maionchi e le prime due puntate sono state trasmesse sulla seconda rete della TV di Stato nelle giornata di lunedì 12 e martedì 13 settembre. Nelle ultime ore, Rai 2 ha scelto di cambiare le date di messa in onda degli ultimi due episodi.

Nudi per la vita programmazione, l’ultima puntata in onda il 22 settembre

Originariamente, stando alle comunicazioni ufficiali fornite dalla Rai, la programmazione di Nudi per la vita si sarebbe dovuta concludere con due prime serate nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 settembre. Tuttavia, la puntata pilota del Grande Fratello Vip del 19 settembre su Canale 5 avrebbe spinto la TV di Stato a modificare in corsa i palinsesti.

Per questo motivo, la terza puntata di Nudi per la vita è in programmazione il 20 settembre. L’appuntamento finale, invece, è in onda nel prime time di giovedì 22 settembre. Serata, quest’ultima, nella quale si scontra con il secondo episodio del GF VIP 7.

Nudi per la vita programmazione, su Rai 2 va in onda il film I Mercenari

Il cambio di programmazione di Nudi per la vita ha un effetto a catena sui palinsesti di Rai 2. Nella prima serata del 19 settembre il programma è sostituito da una replica del film I Mercenari. La pellicola è originaria del 2010 e ha nel cast (tra gli altri) Sylvester Stallone e Mickey Rourke. Il giovedì, invece, lo show di Mara Maionchi fa saltare la messa in onda dell’appuntamento di prima serata del TG2 Post. L’approfondimento politico, di conseguenza, avrà una durata standard di circa 20 minuti.

La scelta di modificare la programmazione di Nudi per la vita appare decisamente strana. Da settimane, infatti, è noto che il Grande Fratello Vip sarebbe partito il 19 settembre. Se proprio si desiderava evitare la contro-programmazione del reality di Canale 5, dunque, la modifica dei palinsesti di Rai 2 sarebbe potuta (e dovuta) arrivare benissimo già tempo fa.

La modifica dei palinsesti potrebbe essere una conseguenza del calo di ascolti dell’ultima puntata

La modifica della programmazione di Nudi per la vita potrebbe essere una conseguenza degli ascolti ottenuti nella prima settimana di messa in onda. La puntata pilota dello show, trasmessa il 12 settembre, ha ottenuto 1.362.000 telespettatori, con una share del 7,93%. Il giorno successivo, in occasione del secondo appuntamento, il format ha avuto un forte calo nei dati Auditel: 944 mila gli spettatori per una share del 5,32%. I cambiamenti di palinsesto riusciranno a scongiurare una nuova emorragia di ascolti? Ai posteri l’ardua sentenza.