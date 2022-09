Nudi per la vita 13 settembre: diretta della seconda puntata, lo spettacolo finale degli uomini

Condividi su

Martedì 13 settembre, dalle 21.25, su Rai 2 è andata in onda la seconda puntata di Nudi per la vita, condotto da Mara Maionchi con Marcello Sacchetta.

Il programma nasce con lo scopo di sensibilizzare i telespettatori, con ironia, ad un tema molto importante. Si tratta della prevenzione dei tumori al seno e alla prostata.

I protagonisti sono 12 personaggi provenienti del mondo dello spettacolo, del cinema, della musica e della tv. Sono suddivisi in due gruppi, uomini e donne, in maniera equa.

La puntata d’esordio è stata interamente dedicata ai protagonisti maschili. Sono Memo Remigi, Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, Gianluca Gazzoli, Gilles Rocca, Antonio Catalani.

Non è invece ancora arrivato il turno delle donne. Le protagoniste vip sono Corinne Clery, Alessandra Mussolini, Brenda Lodigiani, Elisabetta Gregoraci, Maddalena Corvaglia e Valeria Graci.

Mentre gli uomini devono preparare uno spettacolo ispirato a Full Monty, le donne devono imparare una coreografia ispirata invece alla pellicola Moulin Rouge.

Nudi per la vita 13 settembre, diretta seconda puntata

La seconda diretta di Nudi per la vita inizia proseguendo il racconto di ieri. I protagonisti maschili sono ancora nel locale dove erano andati a vedere lo spettacolo di striptease per prendere ispirazione per il loro spettacolo finale.

Mara Maionchi e Marcello Sacchetta li invita a scendere in pista per improvvisare una coreografia, rimanendo vestiti. Tutti hanno cercato di lasciarsi andare e sono riusciti a coinvolgere i presenti.

Tornati nella sala prove Memo Remigi, Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, Gianluca Gazzoli, Gilles Rocca, Antonio Catalani incontrano Maurizio Pighizzini, fotografo che lavora nel mondo del cinema e della musica. L’esperto vuole realizzare un servizio fotografico individuale, nel quale cercano di denudarsi gradualmente. Le parti intime vengono ovviamente coperte da vari oggetti. Sul finale decidono anche di posare tutti insieme per una foto di nudo.

Successivamente ricominciano le prove ma Marcello Sacchetta si innervosisce perché i suoi allievi sono troppo deconcentrati. Si distraggono facilmente e non si stanno impegnando al massimo. Il coreografo abbandona la sala ma quando torna tutti si scusano con lui.

Nudi per la vita, la prova del supermercato

Marcello Sacchetta li sottopone ad una prova particolare e divertente. Devono fingere di lavorare in un supermercato svolgendo vari ruoli. Gabriele Cirilli e Memo Remigi si occupano delle pulizie, Francesco Paolantoni al reparto frutta. Gianluca Gazzoli e Gilles Rocca sono nel reparto salumeria mentre Antonio Catalani è l’addetto alla sicurezza.

Devono riuscire a coinvolgere i clienti facendoli ballare con loro. I protagonisti indossano le cuffie per seguire la musica, i clienti invece sono obbligati ad improvvisare.

Le prove non sono finite qui. A due giorni dal debutto incontrano Albadoro Gala, ballerina di burlesque, che li sottopone ad una sfida per superare i propri limiti.

Torna il professor Bernardo Rocco, urologo, che stavolta porta con sé un paziente. Si è sottoposto ad un intervento alla prostata e racconta la propria esperienza.

I sei vip raggiungono il teatro Franco Parenti di Milano dove si esibiranno il giorno dopo. Hanno così modo di familiarizzare con l’ambiente e ammirare in anteprima la scenografia.

Lo spettacolo finale degli uomini

Memo Remigi, Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, Gianluca Gazzoli, Gilles Rocca, Antonio Catalani si preparano alle ultime prove indossando anche gli abiti di scena, ovvero delle divise bianche tipiche della Marina.

Sono molto tesi ma allo stesso tempo emozionati ad esibirsi di fronte al pubblico. Tra i presenti ci sono ovviamente anche amici e familiari. Nel corso dello spettacolo si spogliano gradualmente rimanendo solo con il tanga color oro. Sul finale con un rapido gesto si sfilano anche quest’ultimo indumento coprendo poi le parti intime con il cappello.

Standing ovation da parte dei presenti al Teatro.