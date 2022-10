Stasera in tv martedì 4 ottobre 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 4 ottobre 2022. Su Raitre, #Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer. Su Italia 1, l’attualità con Le Iene, programma condotto da Belen Rodriguez.

Stasera in tv martedì 4 ottobre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la nuova stagione del telefilm Morgane – Detective geniale, con Audrey Fleurot. Due episodi: il primo s’intitola “2300 calorie“. Da quando convive con Ludo, Morgane (Audrey Fleurot) non ha più problemi di denaro e può concedersi anche una giornata di shopping. Proprio in quel momento, la donna si imbatte nel cadavere di Séverine Moutier, commessa di un negozio di scarpe. A seguire, “Legami di sangue“. Sfrattata e sospesa dal lavoro, Morgane viene ospitata con la sua famiglia a casa di Gilles. Grazie ad un accordo con il collega, la donna comincia ad indagare sull’omicidio di una ragazza.

Su Raitre, alle 21.25, l’attualità con #Cartabianca. Anche nello studio del programma condotto da Bianca Berlinguer si continua a discutere a 360 gradi dei risultati elettorali, ascoltando le dichiarazioni di vincitori e vinti ma anche analizzando il nuovo quadro d’insieme della politica italiana e le possibilità di avere un governo in tempi brevi.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Mario Giordano lo aveva già promesso durante la campagna elettorale, e puntualmente ha mantenuto la parola data: anche stasera ricorderà che chi ha vinto le elezioni deve mantenere la parola data, preoccupandosi primariamente dei bisogni dei cittadini, soprattutto delle categorie più fragili.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Champions League: Inter-Barcellona. Sfida stellare al Meazza di San Siro per il terzo turno della fase eliminatoria di Champions League. Sconfitti dal Bayern Monaco nei turni precedenti, i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi e i catalani si contendono il secondo posto nel girone, necessario per passare il turno e accedere agli ottavi.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Cambia il giorno di programmazione, da mercoledì a martedì, ma non il cast della storica trasmissione di Davide Parenti: al timone ritroviamo Belen Rodriguez e Teo Mammucari, affiancati da Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Tornano anche le inchieste, i reportage, le interviste e gli scherzi ai vip.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di Martedì. Forse, dopo il voto, non tutti i politici avranno voglia di sorridere, ma la copertina di Luca e Paolo resta divertentissima. Poi tocca a Giovanni Floris tornare a parlare sul serio del futuro governo e della crisi economica.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Pechino Express – La rotta dei sultani, con Costantino della Gherardesca. Quinta delle 10 puntate previste. I concorrenti sono giunti in Uzbekistan e devono arrivare a Khiva partendo da Ayaz Kala. Tra i concorrenti, Natasha Stefanenko e la figlia Sasha Sabbioni.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Primo appuntamento. Alessandra ha una grande passione per il teatro, la lirica ed il travestimento. Stefano, invece, è un organizzatore di eventi gastronomici: i due ospiti di Flavio Montrucchio alla fine della serata decideranno di volersi rivedere?

I film di questa sera martedì 4 ottobre 2022

Su Raidue, alle 21.20, il film fantastico del 2017, di Jake Kasdan, Jumanji – Benvenuti nella giungla, con Dwayne Johnson. I liceali Spencer, Fridge, Martha e Bethany si ritrovano catapultati in un misterioso videogame e assumono le sembianze dei personaggi del gioco. Così il nerd Spencer diventa un gigante muscoloso (Dwayne Johnson) mentre la bionda più corteggiata della scuola si trasforma in un uomo di mezz’età.

Su Rai 4, alle 21.20, il film di fantascienza del 2011, di Len Wiseman, Total Recall – Atto di forza, con Colin Farrell. Fine del XXI secolo: Doug, operaio di una fabbrica di robot con problemi di memoria, si fa innestare i ricordi di una vacanza su Marte. Ma qualcosa va storto.

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Michael R. Roskam, Le Fidèle, con Adèle Exarchopoulos, Matthias Schoenaerts. il gangster Gigi e l’affascinante Bibi, pilota di auto, s’incontrano per caso ed è subito amore. Ma dovranno combattere contro un destino avverso e le loro debolezze.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2009, di Nora Ephron, Julie & Julia, con Amy Adams e Meryl Streep. Julie, una trentenne in crisi, apre un blog di cucina in cui racconta la sua sfida: preparare nell’arco di un anno tutte le ricette racchiuse dalla cuoca-scrittrice Julia Child nel suo più celebre manuale.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film storico del 2004, di Wolfgang Petersen, Troy, con Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom. Il principe troiano Paride rapisce Elena, moglie di Menelao, re di Sparta. E’ l’inizio di una lunga e sanguinosa guerra che costerà la vita a grandi eroi come Achille ed Ettore.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1973, di Sam Peckinpah, Pat Garrett e Billy The Kid, con James Coburn. L’amicizia tra due famosi banditi finisce quando il più anziano, Pat Garrett, passa dalla parte della legge e diventa sceriffo. Sarà lui a sfidare il giovane Billy Kid.

Stasera in tv martedì 4 ottobre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2009, di Alex Proyas, Segnali dal futuro, con Nicolas Cage, Rose Byrne. il professore di astrofisica John Koestler entra in possesso di un misterioso documento. Il foglio riporta giorno e numero delle vittime di alcuni disastri che devono ancora accadere.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Bjorn Runge, The Wife – Vivere nell’ombra, con Glenn Close. Joan è stata per quarant’anni la moglie perfetta: all’ombra del marito, ne ha favorito la carriera e ignorato l’infedeltà. Ma ora la donna ha deciso di riprendere in mano la sua esistenza.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di guerra del 2013, di Peter Berg, Lone Survivor, con Taylor Kitsch, Mark Wahlberg. I navy seal Marcus, Mickey, Danny e Ax devono neutralizzare una cellula operativa di Al-Qaeda. Vengono però catturati e sopravvivere sarà veramente dura.