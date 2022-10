Il Collegio 7, slitta ad ottobre la nuova edizione del docureality di Rai 2

Condividi su

E’ atteso per la stagione televisiva 2022-23 il ritorno de Il Collegio 7, il docureality di Rai 2. I fedelissimi del programma tv, un target di pubblico prevalentemente giovanile, che attendono l’esordio del reality, rimarranno sconfortati per lo slittamento della data di partenza, previsto da palinsesto. Secondo accordi di rete, la settima edizione de Il Collegio, originariamente programmata per il 27 settembre, è stata posticipata al mese di ottobre.

La programmazione della Rai ha subito modificazioni e cambi di messe in onda nel periodo contrassegnato dall’appuntamento delle elezioni politiche nazionali con la serie di talk show di approfondimento politico, nonché, di tribune elettorali. Anche la seconda rete pubblica è stata interessata dal cambio di programmazione che ha decretato lo slittamento del debutto de Il Collegio 7. Dalla pagina ufficiale Instagram del programma si legge che quella in partenza si preannuncia come un’edizione rinnovata per “veste e contenuti”.

Il Collegio, il reality di Rai 2 rinnova la sua veste

La settima stagione de Il Collegio si profila ricca di novità e di nuovi protagonisti pronti a catalizzare l’attenzione del pubblico e dei teenagers. Una delle sorprese nella formula rinnovata de Il Collegio 2022 attiene la figura del narratore. Giancarlo Magalli lascia il testimone al comico e attore Nino Frassica.

Le puntate inedite del docureality previste inizialmente in partenza da martedì 27 settembre 2022, subiscono il cambio di programmazione della seconda rete Rai che ha spostato la data di inizio de Il Collegio 7 a martedì 18 ottobre. Solo nella prima settimana di programmazione, la puntata seguente andrà in onda il 19 ottobre, sempre in prime time e sempre su Rai 2. Successivamente Il Collegio stagione 7 andrà in onda tutti i martedì, alle ore 21,20, su Rai 2.

Nell’attesa dell’inizio del reality show i vertici di rete hanno deciso di proporre su Rai 2 dal 26 settembre al 7 ottobre, a partire dalle ore 20,25, delle pillole tv. Dieci “finestre” quotidiane di 5 minuti incentrate sulle selezioni dei collegiali per far conoscere al pubblico chi saranno i protagonisti della prossima edizione. Per quanto riguarda la durata del docu reality, sono riconfermati gli 8 episodi della precedente edizione.

Il pubblico potrà fruire della visione delle nuove puntate del docureality di Rai 2 su Rai Play, sia in live streaming che on demand. Sulla piattaforma gratuita della Rai, inoltre, si possono recuperare tutti gli episodi de Il Collegio, sin dalla prima edizione.

Ambientazione e location de Il Collegio 7

Ma dove è stata ambientata la settima edizione del docureality di Rai 2? I collegiali si troveranno catapultati idealmente nell’anno 1958, periodo storico post secondo conflitto mondiale, momento di rinascita per l’Italia, caratterizzato dal cosiddetto “boom economico” e dalla produzione industriale in ascesa.

La location in cui sono state girate le riprese delle puntate de Il Collegio 7 è quella del Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone. Stessa ambientazione per il terzo anno consecutivo della produzione tv presso la struttura di Anagni, un cambio di location rispetto alle prime quattro edizioni del programma, tenutesi all’interno dell’Istituto San Carlo di Celana, in provincia di Bergamo. Le riprese della settima stagione de Il Collegio sono iniziate nel mese di luglio 2022.

I collegiali nel cast del docureality

Come da programma, anche per il 2022 i protagonisti nel ruolo di alunni saranno circa venti adolescenti tra i 13 e i 17 anni che si metteranno alla prova con le materie di studio e le regole rigide nel collegio. Ecco la lista degli studenti che comporranno il cast de Il Collegio 7:

Alessia Abruscia , 14 anni di Crosia (Cosenza)

Alessandro Orlando , 17 anni di Torre Annunziata (Napoli)

Elisa Angius , 15 anni di Cagliari

Alessandro Bosatelli , 14 anni di Brembate (Bergamo)

Sofia Brixel , 16 anni di Chiavari (Genova)

Davide Cagnes , 17 anni di Montebelluna (Treviso)

Mattia Camorani , 15 anni di Faenza (Ravenna)

Davide Di Franco , 16 anni di Bisceglie (Bari)

Marta Maria Erriquez , 16 anni di Venaria Reale (Torino)

Apollinaire Manfredi , 15 anni, originario del Congo, residente in Puglia

Samuel Rosica , 14 anni di Bitonto (Bari)

Tommaso Miglietta , 14 anni di Lizzanello (Lecce)

Zelda Nobili , 15 anni di Milano, vive a Trieste

Giulia Wnekowicz , 14 anni di Figline Valdarno (Firenze)

Damiano Severoni , 16 anni di Tivoli

Mattia Patanè , 16 anni di Riposto (Catania)

Gabriel Rennis , 16 anni di Ostia

Priscilla Savoldelli , 15 anni di Gandino, (Bergamo)

Giada Scognamillo , 17 anni di Oregina (Genova)

Luna Tota, 15 anni di Roma

I prof de Il Collegio 7

Anche sul versante dei docenti è previsto un rinnovamento con il defoult di alcuni prof storici attesi dal pubblico che potrebbero non comparire nella stagione 7 del reality show. Al momento ecco chi ricoprirà il ruolo di insegnanti ne Il Collegio 7:

Paolo Bosisio – Preside

Andrea Maggi – Italiano ed Educazione civica

Denise Mcnee – Inglese

Silvia Smaniotto – Educazione musicale

Lorenzo Vignolo – Cinema

Duccio Curione – Educazione fisica

Roberta Sette – Educazione sessuale

Lidia Carew – Ballo

Marco Volante – Relatore del convegno

A quanto pare non dovrebbe esserci la professoressa Petolicchio, come preannunciato da settimane. Possibile scomparsa dalle scene televisive anche dei professori Luca Raina – storia e geografia – e Alessandro Carnevale – arte -. Riconfermate, con molta probabilità, nel cast le figure dei sorveglianti, Lucia Gravante e Matteo Caremoli, e del bidello Enzo Marcelli.

A finanziare il progetto televisivo del programma tv Il Collegio 7 la società di produzione Banijay Italia.