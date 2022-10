Stasera in tv mercoledì 12 ottobre 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 12 ottobre 2022. Su Raitre, l’attualità con Chi l’ha visto? programma investigativo condotto da Federica Sciarelli. Su Canale 5, il comedy show Emigratis – La resa dei conti, con Pio e Amedeo.

Stasera in tv mercoledì 12 ottobre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Il commissario Montalbano, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Esauriti gli episodi restaurati in altissima definizione, la programmazione della popolare fiction con Luca Zingaretti nei panni di Salvo Montalbano prosegue con altri episodi in replica.

Su Raitre, alle 21.25, l’attualità con Chi l’ha visto? Federica Sciarelli torna a parlare della scomparsa di Andreea Reabciuc, la 27enne di origine rumena scomparsa lo scorso 12 marzo, dopo una festa con alcuni amici in un casolare di campagna in provincia di Ancona. L’unico indagato è il fidanzato Simone Gresti, che si è sempre dichiarato innocente.

Su Rai 5, alle 21.45, Art Night. Il filo rosso che collega i due reportage introdotti da Neri Marcorè è “Arte e storia”: il primo è dedicato a Gianni Berengo Gardin, uno tra i più importanti fotografi viventi; il secondo illustra l’opera del fumettista Vittorio Giardino.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time, Sky Cinema Uno

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente Prima serata. Supportata come di consueto da numerosi ospiti, Veronica Gentili ripropone stasera molte delle domande che l’opinione pubblica va ripetendo dal 25 settembre: il centrodestra rimarrà coeso dopo la netta vittoria? Come faranno opposizione Pd e Movimento 5 Stelle? Se ne parla in studio.

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Emigratis – La resa dei conti. Terza puntata, ricca di sorprese, del nuovo viaggio di Pio e Amedeo. Tra una risata e l’altra, attraverso il loro sguardo ironico e schietto, i due padroni di casa offrono momenti per riflettere su tematiche molto importanti: il tema costante di questa edizione è infatti l’ecosostenibilità.

Su La7, alle 21.15, Una giornata particolare. Il racconto di una giornata che ha mutato per sempre il destino del protagonista e, a volte, dell’umanità. A proporlo è Aldo Cazzullo. Il giornalista ha da poco pubblicato per Mondadori il suo nuovo libro, “Mussolini il capobanda”.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor “Bootcamp 1° parte”, con Francesca Michielin. Un altro mercoledì con i vecchi provini e le prime esibizioni di decine di talenti. Alcuni ce l’hanno fatta arrivando alla fase finale, altri sono stati bocciati ma si sono poi rifatti partecipando ad altri talent.

Su Real Time, alle 21.20, il talent Tailor Made: Chi ha la stoffa? I sarti di Tommaso Zorzi sono arrivati alla semifinale. Ma per superarla devono affrontare una difficile prova: la creazione di una jumpsuit. Inoltre si sfidano in una gara di upcycling e infine devono ideare un bomber.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Petra 2 – “Nido vuoto”, con Paola Cortellesi, Andrea Pennacchi. In un momento di disattenzione Petra si fa rubare la pistola: la colpevole è una bambina di otto anni. La ricerca della piccola fa precipitare l’ispettrice e il suo vice nel mondo dell’abuso sui minori.

I film di questa sera mercoledì 12 ottobre 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2020, di Y. Adler, The secret – Le verità nascoste, con Noomi Rapace. Fine Anni 50. Maja, sopravvissuta a un campo di lavoro nazista, si è ricostruita una vita in America con il marito. Un giorno, lungo la strada, le sembra di riconoscere il suo carnefice.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2015, di Jean – Marc Vallée, Demolition – Amare e vivere, con Naomi Watts, Jake Gyllenhaal. Dopo la morte della moglie, Davis entra in crisi e inizia a sfogarsi scrivendo al responsabile del servizio clienti di un distributore automatico. Le sue missive colpiscono Karen.

Su Nove, alle 21.25, il film d’avventura del 2006, di Mel Gibson, Apocalypto, con Dalia Hernandez, Rudy Youngblood. Inseguito dai feroci guerrieri di una tribù nemica, il giovane maya Zampa di Giaguaro cerca di mettersi in salvo con la famiglia. Nel frattempo sbarcano i conquistadores.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film giallo del 2009, di Guy Ritchie, Sherlock Holmes, con Jude Law, Robert Downey Jr. Londra, fine del 1800: il detective Sherlock Holmes e il dottor Watson danno la caccia al terribile Lord Blackwood. Il criminale pare aver scoperto il segreto dell’immortalità.

Su Iris, alle 21.00, il film biografico del 2019, di Dexter Fletcher, Rocketman, con Taron Egerton. Un timido pianista di provincia, Reginald Dwight, costruisce la propria carriera e il proprio personaggio sino a divenire una delle più note stelle della scena musicale internazionale: Elton John.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2001, di S. Maguire, Il diario di Bridget Jones, con Renée Zellweger. Bridget Jones è una trentenne con problemi di peso, alcool e sigarette e per di più innamorata del capufficio. Quando scopre che quest’ultimo la prende in giro si licenzia.

Stasera in tv mercoledì 12 ottobre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2021, di Mariano Cohn e Gaston Duprat, Finale a sorpresa – Official competition, con Penelope Cruz. Il ricco Humberto Sudrez vuole finanziare un film che gli dia prestigio. Ingaggia la nota regista Lola Cuevas e gli attori Félix Rivero e Ivan Torres, dotati, però, di un ego difficile da dominare.

Su Sky Cinema Suspense, alle 19.50, il film thriller del 2007, di Billy Ray, Breach – L’infiltrato, con Ryan Phillippe, Chris Cooper. Un giovane agente dell’Fbi viene messo alle costole di un suo superiore, sospettato di vendere segreti ai russi. Ma l’uomo è un asso duro e incastrarlo non è facile.