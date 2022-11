Stasera in tv lunedì 7 novembre 2022, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 7 novembre 2022. Su Raitre, l’attualità con Report, programma condotto da Sigfrido Ranucci. Su Tv8, la fiction Gomorra 4 – La serie, con Salvatore Esposito.

Stasera in tv lunedì 7 novembre 2022, Rai

Su Raiuno, il film tv del 2022, Tutto per mio figlio, con Giuseppe Zeno, Tosca D’Aquino. Campania, 1996. Raffaele (Giuseppe Zeno) è un allevatore che vende i suoi prodotti nei mercati rionali. Sposato con Anna e padre di quattro figli, decide di opporsi alla camorra che impone il pizzo a lui e ai suoi colleghi. A questo scopo crea un sindacato che collabora con le forze dell’ordine.

Su Raitre, alle 21.25, l’attualità con Report. A 25 anni dalla prima edizione Sigfrido Ranucci riparte con nuove inchieste. Spazio alla sanità, alla crisi energetica, alle lobby del calcio e a molto altro. Si parte dal caso di Tim, gigante della telefonia che si trova sommerso dai debiti e con i dipendenti in contratto di solidarietà ormai da anni.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Quelle appena trascorse sono state settimane di fuoco per Giorgia Meloni: con la sua nota competenza in ambito politico, Nicola Porro ripercorre le fatiche della neopremier per formare il governo e riassume le prime battaglie che dovrà sostenere per tranquillizzare i cittadini, spaventati da guerra e carovita.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. L’ottava settimana all’interno della Casa di Cinecittà comincia per i “vipponi” con un’altra lunga puntata in prima serata condotta da Alfonso Signorini insieme con le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Lo spazio riservato ai commenti pubblicati sui social network è curato da Giulia Salemi.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Gomorra 4 – La serie, con Salvatore Esposito. Enzo “Sangueblu” è in fuga da Capaccio che vuole vendicare la morte di suo fratello. Genny si interroga sulla scelta di lasciare Secondigliano nelle mani di Patrizia. I problemi con i Levante non sono risolti.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Francesco Panella approda per la prima volta a Tel Aviv in Israele che vivono in quella città. Da quest’anno un voto va anche al primo impatto: cioè viene giudicata la prima impressione che suscita la location.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Vite al limite. Protagonista di questo episodio è Krystal. La giovane, dopo anni di abusi, si è letteralmente buttata sul cibo. Un tempo per lei mangiare rappresentava una forma di protezione, ma questa sua scelta ora rischia di ucciderla.

I film di questa sera lunedì 7 novembre 2022

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di R. Carbonera, Takeaway, con C. Antonelli. Maria si lascia convincere da Johnny, suo fidanzato e preparatore atletico, a fare uso di sostanze dopanti. Intanto incontra Tom, un atleta al quale Johnny ha rovinato salute e carriera.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 2015, di Quentin Tarantino, The Hateful Eight, con Samuel L. Jackson. Il cacciatore di taglie John Ruth e la sua prigioniera Daisy Domingray sono diretti a Red Rock. Ma una tempesta di neve li blocca in una stazione di cambio sperduta tra le montagne.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di fantascienza del 2015, di George Miller, Mad Max: Fury road, con Tom Hardy. Dopo aver vendicato la morte della famiglia, Max lascia il corpo di polizia. Ma ora deve sopravvivere a dei feroci guerrieri che abitano in lande post apocalittiche del Paese.

Su Iris, alle 21.00, il film biografico del 2019, di Marjane Satrapi, Radioactive, con Rosamund Pike. La vita della scienziata polacca Marie Curie, vincitrice due volte del Premio Nobel per la fisica. Dal trasferimento a Parigi, all’incontro con Pierre, fino alla scoperta della radioattività.

Stasera in tv lunedì 7 novembre, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di guerra del 2019, di Sam Menmdez, 1917, con George MacKay, Dean Charles Chapman. William e Tom, soldati britannici, affrontano i momenti più crudi della Prima Guerra Mondiale: intraprenderanno una pericolosa missione per salvare 1600 uomini dalla morte.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2015, di Alain Gsponer, Heidi, con Anuk Steffen, Bruno Ganz, Quirin Agrippi. Heidi vive i giorni più felici della sua infanzia in una baita sule Alpi svizzere assieme al nonno. Ma la spensieratezza termina quando la zia la richiama a Francoforte.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2012, di Adrian Grunberg, Viaggio in Paradiso, con Mel Gibson, Dolores Heredia, Kevin Hernandez. Mentre cerca di varcare il confine tra Usa e Messico, un criminale viene arrestato e rinchiuso in un carcere duro. Troverà la via della legalità grazie a un bimbo di 10 anni.