Stasera in tv mercoledì 30 novembre 2022 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 30 novembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 20.00, Mondiali di Calcio: Polonia-Argentina. Allo stadio 974 di Doha si gioca una delle partite più interessanti del gruppo C. La formazione polacca, guidata da Czeslaw Michniewicz, si affida all’estro del goleador Robert Lewandonski per fronteggiare Leo Messi e gli altri assi della formazione sudamericana, sulla cui panchina siede Lionel Scaloni.

Su Raitre, alle 21.25, l’attualità con Chi l’ha visto? Come sempre Federica Sciarelli ha il compito di gestire le testimonianze e i contributi che arrivano dai telespettatori. Inoltre, aggiornamenti sui casi irrisolti, come quello di Andreea Reabciuc, la 27 enne di origine rumena scomparsa da Jesi il 12 marzo scorso. I carabinieri hanno riaperto le ricerche.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Rider. Roma è piena di angoli legati a figure femminili alle quali, però, non facciamo caso. Per scoprirli è necessario osservare con sguardo diverso. E’ quello che fa l’archeologo Andrea Angelucci nell’ultimo appuntamento del programma.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente Prima serata. Dallo Studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma prende il via il nuovo appuntamento con Veronica Gentili e la sua redazione. Con la grinta di sempre, la conduttrice affronta con l’aiuto di servizi esclusivi, inchieste e numerosi ospiti le tematiche d’attualità che dominano le prime pagine dei giornali.

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Il meglio di Zelig. A una settimana dalla fine dello show sul palco del Teatro Arcimboldi di Milano, ritroviamo Claudio Bisio e Vanessa Incontrada con il meglio delle tre puntate e alcuni sketch inediti. Ritroviamo, oltre agli storici protagonisti, come Ale e Franz e Maurizio Lastrico, anche Federica Ferrero.

Su La7, alle 21.15, Atlantide. Andrea Purgatori condivide anche stasera con i “suoi” telespettatori il grande amore per la storia antica e contemporanea. Il poliedrico giornalista romano ha pubblicato nel 2019 il romanzo “Quattro piccole ostriche“.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor. Si avvicina il momento della verità per i concorrenti superstiti della gara condotta da Francesca Michielin. Rivediamo in chiaro la 5° puntata. La scelta si fa sempre più difficile per i 4 giudici Ambra Angiolini, Fedez, Rkomi e Dargen D’Amico.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Matrimonio a prima vista Italia – “Vivere insieme”. Le coppie sono alle prese con la convivenza: tra alti e bassi la conoscenza diventa sempre più profonda. Non mancano gli aiuti del sociologo Mario Abis, che fornisce le chiavi di lettura necessarie per comprendersi.

I film di questa sera mercoledì 30 novembre 2022

Su Raidue, alle 21.20, il film thriller del 2021, di Michael Robison, Il destino di Ruby, con Raechelle Banno. Ruby (Raechelle Banno) torna nella sua casa natale con la piccola Pearl. Paul, felice di rivederla, le offre di andare a vivere nella casa di famiglia. La ragazza, che è ancora innamorata di Beau, acconsente per il bene della bambina, ma deve affrontare l’ostilità di Gladys, la mamma di Paul.

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2019, di C. Volckman, The room – La stanza del desiderio, con Olga Kurylenko. Dopo essersi trasferita in una grande casa abbandonata, una giovane coppia, Kate e Matt, scopre una stanza segreta con il potere di realizzare ogni desiderio. Ma ben presto le cose cambiano.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2008, di Saul Dibb, La duchessa, con Keira Knightley, Charlotte Rampling. Nell’Inghilterra del XVIII secolo, lady Spencer, è costretta a sposare un duca molto più anziano di lei, che la tradisce. Si consola con la moda, la politica e un giovane conte.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2015, di J. Erick Dowdle, No escape – Colpo di stato, con Owen Wilson. L’imprenditore statunitense Jack Dwyer si trasferisce per lavoro nel sud est asiatico con la famiglia. Pochi giorni dopo, però, il Paese viene sconvolto da una rivolta armata.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1978, di Michael Cimino, Il cacciatore, con Robert De Niro, Meryl Streep. Partiti per combattere in Vietnam, tre amici vengono catturati dai vietcong, vivono orrori indicibili e poi si separano. Uno di loro, tornato a casa, va a cercare gli altri due.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1983, di Carlo Verdone, Acqua e sapone, con Carlo Verdone, Florinda Bolkan, Natasha Hovey. Rolando, laureato che si arrangia come bidello, si finge sacerdote per essere assunto come istitutore di una giovane modella americana a Roma per un servizio fotografico.

Stasera in tv mercoledì 30 novembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’avventura del 2010, di Ridley Scott, Robin Hood, con Russell Crowe, Cate Blanchett. L’arciere del re Robin Hood fa ritorno dalla terza crociata e trova l’Inghilterra tenuta sotto scacco dai francesi e devastata dalle continue angherie del perfido Re Giovanni.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Stephane Freiss, Alla vita, con Riccardo Scamarcio. La ventenne Eshter, ebrea ortodossa, conosce Elio, gallerista che dopo la morte del padre ha preso in mano l’azienda. Tra i due nasce un legame che li aiuterà a comprendere l’importanza della libertà.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2018, di Antoine Blossier, Remi, con Maleaume Paquin. Remi, un orfano di 10 anni, viene affidato a Vitalis, un musicista di strada che si esibisce in giro per la Francia con il fedele cane Capi e la scimmietta Joli-Coeur. Durante il viaggio Remi scoprirà le proprie origini.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2021, di Steven Soderbergh, No sudden move, con Benicio Del Toro. Anni 50, Detroit. Ronald, Curt e Charley, tre delinquenti, vengono ingaggiati per costringere un impiegato della General Motors a rubare un documento aziendale. Ma il piano si complica.