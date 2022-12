Stasera in tv martedì 6 dicembre 2022 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 6 dicembre 2022. Su Raitre, l’attualità con #Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer. Su Tv8, il reality Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? condotto da Caterina Balivo.

Stasera in tv martedì 6 dicembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 20.00, Mondiali di Calcio: Ottavi di finale. Stasera avremo il quadro completo dei quarti di finale dei Mondiali: oggi infatti si giocano gli ultimi due ottavi. La gara di stasera si disputa allo Stadio Lusail, lo stesso che ospiterà la finalissima del 18 dicembre. A contendersi il passaggio del turno sono la prima del gruppo H e la seconda del gruppo G.

Su Raitre, alle 21.25, l’attualità con #Cartabianca. Mentre, tra un impegno di governo e l’altro, Giorgia Meloni deve fare i conti con le iniziative non sempre concordate dei suoi partner di governo, il PD deve fare chiarezza sul suo futuro, scegliendo il nuovo segretario ed eventuali alleanze. Se ne parla nello studio di Bianca Berlinguer.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Al fianco di Teo Mammucari e Belen Rodriguez, ritroviamo i comici Max Angioni e Eleazaro Rossi. Tra gli inviati del programma ideato da Davide Parenti c’è dal 2013 anche Nicolò De Devitiis, che recentemente ha raccontato le disavventure che tanti clienti hanno avuto con alcuni tassisti di Roma.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di Martedì. “La formula del mio programma? Fare la domanda che serve, quando serve“. Parola di Giovanni Floris, in onda con il suo talk show di approfondimento dal settembre 2014.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? Continua il dating show condotto da Caterina Balivo. Anche stasera i protagonisti cercano di farsi conoscere in tutte le loro sfaccettature e nella relazione con i loro figli che li accompagnano in questa avventura.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Primo appuntamento. Tra i single che arrivano al ristorante ci sono la giovane parrucchiera Daniela e Federico, che somiglia a Francesco Totti, e Anna, la sosia ufficiale italiana di Monica Bellucci. Flavio Montrucchio segue e commenta l’andamento degli incontri.

I film di questa sera martedì 6 dicembre 2022

Su Raidue, alle 21.20, il film thriller del 2021, di Gail Harvey, Ruby – Il gioiello nascosto. Ruby Landry (Raechelle Banno) cerca di condurre un’esistenza serena con Beau, la figlia Pearl e i due gemelli, ma non immagina che su di lei incombe una nuova terribile minaccia: una maledizione scagliata dalla madre di Paul, che considera proprio Ruby la responsabile della morte del figlio.

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2014, di Andrea Di Stefano, Escobar, con Benicio Del Toro, Josh Hutcherson. Nick raggiunge il fratello in Colombia, dove s’innamora di Maria. Tutto sembra essere perfetto, ma un giorno lei gli presenta lo zio Pablo Escobar, capo del narcotraffico.

Su Rai 5, alle 21.15, il film commedia del 2017, di Sam Garbarski, Bye bye Germany, con Moritz Bleibtreu. Francoforte, 1946. David e altri 6 ebrei devono trovare il denaro necessario per emigrare negli Stati Uniti. Ma l’ufficiale Sara Simon ha dei sospetti sul rapporto di David con i nazisti.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1964, di Vittorio De Sica, Matrimonio all’italiana, con Marcello Mastroianni, Sophia Loren. Filumena, stanca di fare da cameriera e amante al ricco Don Domenico, si finge moribonda per farsi sposare. Il piano viene scoperto e lei mette in atto un nuovo stratagemma.

Su Rete 4, alle 21.20, il film drammatico del 2017, di Hany Abu – Assad, Il domani tra di noi. A causa della cancellazione del loro volo, Alex (Kate Winslet) e Ben (Idris Elba) si accordano per affittare un aereo privato che li porti a DEnver. Ma il pilota ha un ictus e il velivolo precipita fra le montagne. Seppur feriti, per mettersi in salvo sono costretti ad intraprendere un pericoloso viaggio.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1971, di G.Sherman, Il grande Jake, con John Wayne, Richard Boone. Il nipote di una ricca proprietaria di ranch viene rapito da una banda di fuorilegge. La donna chiama in aiuto il nonno del bimbo, famoso pistolero, che si mette subito sulle sue tracce.

Stasera in tv martedì 6 dicembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2022, di Matt Reeves, The Batman, con Robert Pattinson, Jeffrey Wright. Un assassino seriale comincia ad uccidere i principali politici di Gotham. Batman scopre che il suo nuovo nemico conosce la sua identità e qualcosa che lui ignorava nella sua famiglia.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2007, di Chris Weitz, La bussola d’oro, con Dakota Blue Richards. Per salvare la vita a un amichetto, la piccola orfanella Lyra si avventura in un universo parallelo, popolato da malvagi e figure magiche. Una bussola può risolvere l’enigma.