Mediaset, cambia la programmazione tv per le feste: stop a Uomini e Donne e Pomeriggio 5

Condividi su

A partire da lunedì 19 dicembre, in occasione delle feste di Natale, Mediaset cambia i propri palinsesti tv. Il Biscione, in particolare, modifica ampiamente la programmazione di Canale 5 e Rete 4.

Mediaset palinsesti feste di Natale, stop a Pomeriggio 5

I cambiamenti dei palinsesti Mediaset per le feste di Natale, dunque, coinvolgono in primis la rete ammiraglia. Da lunedì 19 dicembre Federica Panicucci abbandona la conduzione di Mattino 5 News. Il programma, infatti, prosegue per tutto il periodo festivo con il solo Francesco Vecchi al timone.

Mediaset, per le feste di Natale, effettua ampie modifiche nella fascia pomeridiana. Uomini e Donne termina il 21 dicembre, sostituito nei due giorni successivi da Terra Amara e dal daily di Amici, che anticipa alle 14:45. Il quotidiano con il talent di Maria De Filippi finisce il 23 dicembre, per poi ritornare in programmazione da gennaio. Confermata, poi, la striscia quotidiana del GF Vip e le soap Un altro domani. Dalle 17:00 spazio ai film, in quanto Barbara D’Urso e Pomeriggio 5 vanno in pausa dal 19.

Confermato per tutto dicembre l’appuntamento con la prima serata e con il daily del Grande Fratello Vip. Nel prime time dominano i film, con le eccezioni della seconda stagione di Sissi e degli speciali musicali del 24, 25 e 31 dicembre.

Su Rete 4 in pausa diversi talk politici

Per ciò che concerne i palinsesti di Rete 4, le modifiche di Mediaset in occasione delle feste di Natale riguardano la prima serata. Quarta Repubblica di Nicola Porro si è interrotto il 12 dicembre e riprende il 9 gennaio. La giornata del martedì è occupata eccezionalmente da Zona Bianca, che dal 18 e sino al 10/01 prende il posto di Fuori dal coro lasciando la collocazione della domenica.

Per quanto riguarda Controcorrente, il talk va avanti senza Veronica Gentili, sostituita fino a gennaio da Alessandra Viero (al timone, dal 22 dicembre, anche di Stasera Italia al posto di Barbara Palombelli). Stop per Dritto e rovescio e Quarto Grado, nuovamente in programmazione dal 12 e 13 gennaio.

Mediaset palinsesti feste di Natale, saltano Le Iene

Le modifiche ai palinsesti di Mediaset per le feste di Natale riguardano, infine, Italia 1. Nel canale si fermano Le Iene, la cui ultima puntata è andata in onda il 13 dicembre. In prime time spazio esclusivamente ai film. Tra questi ci sono dei veri e propri cult natalizi come Mamma ho perso l’aereo, Una poltrona per due, Il grinch e Miracolo nella 34° strada. Ma, ancora, è prevista la messa in onda di pellicole di animazione come i tre capitoli di Kung Fu Panda.