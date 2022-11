Zona Bianca, Giuseppe Brindisi no stop natalizio con il suo talk politico di Rete 4

Condividi su

Record di programmazione ininterrotta per Zona Bianca 2022, il talk condotto dal giornalista di casa Mediaset, Giuseppe Brindisi, per numero di puntate no stop trasmesse per informare il pubblico di Rete 4 sul clima politico nella contingenza attuale. Zona Bianca non va in vacanza. Ma continuerà a trasmettere i dibattiti tra gli esponenti politici anche nel corso delle festività di Natale. Un vero successo per il programma di approfondimento politico di Rete 4 che va in onda in diretta in pieno clima natalizio.

Difatti, dalla data del suo esordio, il 7 aprile del 2021, il talk di Giuseppe Brindisi non si è mai fermato nei periodi festivi o estivi. Previsto, però, da palinsesto Mediaset un cambio di programmazione per Zona Bianca durante le festività del Natale. Dal 18 dicembre, ultima puntata in onda di domenica, il programma tv trasmigrerà temporaneamente al martedì per tre appuntamenti. Ripristinando l’appuntamento domenicale dall’8 gennaio 2023.

Zona Bianca 2022 no stop natalizio

Zona Bianca 2022 andrà in onda anche in prossimità delle festività natalizie. Un no stop prolungato per il talk politico condotto da Brindisi. Si allunga la programmazione consecutiva per la trasmissione di approfondimento giornalistico che propone i dibattiti e i confronti tra personaggi istituzionali sulle notizie dal fronte caldo della politica nostrana e sui temi al centro dell’opinione pubblica e sociale.

Cambio di programmazione per il talk di Brindisi

Zona Bianca 2022, dunque, non andrà in ferie a Natale. Non interrompe il flusso di informazione per trasmettere i dibattiti che suscitano l’interesse del pubblico televisivo. Dopo il no stop estivo, il talk di Rete 4 affronterà quello natalizio. Un programma che è andato in onda tutti i giorni della settimana – escluso il sabato -. Lanciato il mercoledì, passato successivamente alla domenica. Raddoppiato in estate con il doppio appuntamento al lunedì e giovedì. Sino ad occupare la giornata del venerdì alla vigilia delle ultime elezioni politiche nazionali.

Dopo l’ultima puntata domenicale del 18 dicembre, Zona bianca 2022 verrà trasmesso il martedì, in prima serata, per tre appuntamenti. Per poi ritornare alla domenica dall’8 gennaio 2023. Un record di messe in onda per Zona Bianca.

Il canale Mediaset, Rete 4, è impegnato da tempo sul fronte informativo a 360 gradi. Tra dicembre e gennaio non altererà il palinsesto legato ai programmi di profilo culturale e di approfondimento politico. Continuerà a proporre ai telespettatori di genere l’alternativa televisiva tra il talk di Barbara Palombelli, Stasera Italia, – che chiuderà il 21 – e Controcorrente, condotto da Veronica Gentili, che occuperà la striscia lasciata vacante, andando in onda tra il 22 dicembre e l’8 gennaio.