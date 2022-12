Stasera in tv lunedì 12 dicembre 2022, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 19 dicembre 2022. Su Raitre, l’attualità con Report, programma condotto da Sigfrido Ranucci. Su Rete 4, il film Il marchese del Grillo, con Alberto Sordi.

Stasera in tv lunedì 19 dicembre 2022, Rai

Su Raitre, alle 21.25 l’attualità con Report. Un’altra serata in compagnia di Sigfrido Ranucci con le sue inchieste e gli approfondimenti su politica, economia e società. Ranucci è al timone del programma dal 2017. Romano, laureato in lettere alla Sapienza, ha iniziato la sua carriera lavorando a “Paese Sera“. Nel 1989 è approdato al Tg3.

Programmi Mediaset, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. Puntata sotto l’albero per il reality condotto da Alfonso Signorini. Non mancherà la buonanotte a passo di danza offerta da Carmen Russo, che ormai è un elemento fisso. Veterana di questo genere, non solo in Italia (ha vinto “L’Isola dei famosi” in Spagna), Carmen ha partecipato al “GF Vip” nel 2021.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Vite al limite. Le due figlie di Tammy fanno di tutto per dedicarsi alla madre, ma sembra che la donna non abbia la forza di reagire. Il dottor Now interviene per aiutare Tammy ad affrontare i suoi problemi e le difficoltà che la legano al cibo.

I film di questa sera lunedì 19 dicembre 2022

Su Raiuno, alle 21.25, il film drammatico del 2018, di James Mangold, Le Mans ’66 – La grande sfida, con Matt Damon, Christian Bale. Mortificata da una serie di trionfi della scuderia Ferrari, la Ford decide di tentare il tutto per tutto per aggiudicarsi l’edizione 1966 della prestigiosa 24 ore di Le Mans, in Francia. Si mette all’opera il progettista ed ex pilota Carroll Shelby (Matt Damon) con il pilota Ken Miles (Christian Bale).

Su Rai 4, alle 21.20, il film fantastico del 2013, di Tommy Werkola, Hansel & Gretel – Cacciatori di streghe, con J. Renner, G. Arterton. Hansel e Gretel, immuni ai poteri delle streghe, devono catturare la perfida Muriel. L’arpia vuole sacrificare dodici bambini nella notte della Luna di Sangue per ottenere l’immortalità.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1960, di John Sturges, I magnifici sette, con Yul Brynner, Eli Wallach. Gli abitanti di un villaggio messicano chiedono aiuto a un paio di pistoleri per contrastare una banda di malviventi. La coppia assolda subito altri cinque colleghi.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1981, di Mario Monicelli, Il marchese del Grillo, con Alberto Sordi, Paolo Stoppa. Roma, primi dell’800. Il marchese Onofrio del Grillo (Alberto Sordi), guardia nobile personale di Papa Pio VII, passa il tempo a inventare scherzi che mettono in imbarazzo la sua famiglia. Un giorno decide persino di sostituirsi a un povero carbonaio sempre ubriaco, che gli somiglia come una goccia d’acqua.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2012, di John Moore, Die Hard – Un buon giorno per morire, con Bruce Willis, Jai Courtney. John McClane (Bruce Willis) va a Mosca per rintracciare il figlio Jack (Jai Courtney) che non vede da anni. Scopre così che il ragazzo è in realtà un agente della Cia sotto copertura con un’importante missione da compiere: proteggere Komarov (Sebastian Koch), un informatore del governo russo.

Tv8, Nove, 20 Mediaset, Cine34

Su Tv8, alle 21.30, il film d’azione del 2013, di Roland Emmerich, Sotto assedio – White house down, con Jamie Foxx, Channing Tatum. Alcuni paramilitari entrano nella Casa Bianca e prendono in ostaggio il presidente Sawyer. L’agente di polizia John Cal, che si trova lì per caso con la figlia, darà loro filo da torcere.

Su Nove, alle 21.25, il film commedia del 2004, di Giulio Manfredonia, E’ già ieri, con Antonio Albanese, Fabio De Luigi. Filippo, giornalista spocchioso e maniacale, viene spedito alle Canarie per un servizio. Lì, però, si ritrova vittima di una sorta di incantesimo, che lo porta a rivivere all’infinito la stessa giornata.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film commedia del 2017, di Alexander Payne, Downsizing – Vivere alla grande, con Matt Damon. Paul e Audrey, coniugi in cerca di un futuro migliore, accettano di farsi rimpicciolire per andare a vivere in una città in miniatura. All’ultimo momento, però, lei rinuncia.

Su Cine34, alle 21.15, il film commedia del 2013, di Fausto Brizzi, Indovina chi viene a Natale?, con Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro. La famiglia Sereni si riunisce per il Natale nella casa del padre defunto. In quell’occasione, il primogenito Giulio e la moglie Marina scoprono che la figlia si è fidanzata con un disabile.

Stasera in tv lunedì 19 dicembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2022, di Michael Bay, Ambulance, con Jake Gyllenhaal. Will, alla ricerca del denaro per le cure mediche di sua moglie, chiede aiuto al fratello Danny, noto criminale, che gli propone la più grande rapina in banca: disperato, Will accetta l’offerta.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2010, di Paolo Virzì, La prima cosa bella, con Stefania Sandrelli, Claudia Pandolfi. Bruno, insegnante a Milano, torna a Livorno per riabbracciare sua madre Anna, malata terminale. Ma il rientro in famiglia riaprirà vecchie ferite e rancori mai superati.

Su Sky Cinema Action, alle 20.00, il film d’azione del 2016, di Nikolaj Lebedev, The Crew – Missione impossibile, con Vladimir Mashkov. Durante un volo in Asia, un giovane pilota riceve un sos da un’isola vulcanica. Prende, così, la decisione di tentare una missione di soccorso. Sarà la scelta giusta?