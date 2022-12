Tutte le fiction in onda nel 2023: i titoli e le reti coinvolte

Condividi su

Le principali emittenti televisive, nel 2023, intendono puntare forte sulle fiction. Nelle programmazione delle varie reti, per i prossimi mesi, sono presenti numerosi titoli, molti dei quali sono novità. Altri, invece, sono sequel.

Fiction 2023, i titoli di Rai 1

Gran parte delle fiction attese nel 2023 vanno in onda sulla Rai. La TV di Stato, infatti, oramai da anni ha scelto di puntare sul genere, che ottiene quasi sempre ottimi dati di ascolto. Su Rai 1 rompe il ghiaccio Luisa Ranieri con Le indagini di Lolita Lobosco, nei palinsesti dall’8 gennaio. Il giorno dopo tocca a Il nostro generale, con Sergio Castellitto che interpreta Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il 12/01 torna Che Dio ci aiuti con la settima stagione, l’ultima con Elena Sofia Ricci. Il 23 gennaio è il turno di Black Out, che racconta l’avventura di un gruppo di villeggianti che rimangono bloccati in un albergo di lusso a causa di una valanga.

Il 13 febbraio 2023 l’offerta delle fiction sulla rete ammiraglia è arricchita da Fiori sopra l’inferno, thriller psicologico con Elena Sofia Ricci che dà il volto alla commissaria di polizia Teresa Battaglia. Il 19/02, invece, va in onda Resta con me, altra novità che ha come protagonista Francesco Arca. Il 27 febbraio Lino Guanciale torna con Il Commissario Ricciardi 2. In primavera (la data esatta non è stata ancora comunicata), infine, sono previste Il Maresciallo Fenoglio con Alessio Boni, Un passo dal cielo 7, Sei donne con Maya Sansa e Vivere non è un gioco da ragazzi con Claudio Bisio.

Grandi ritorni su Rai 2

Per ciò che riguarda Rai 2, l’offerta delle fiction nel 2023 è composta da alcuni graditi ritorni. Tra questi La porta rossa 3, ultimo capitolo della serie in onda l’11 gennaio. Il 15 febbraio tornano centrali le vicende del carcere minorile di Mare Fuori, negli scorsi mesi divenuto un vero e proprio successo internazionale grazie a Netflix. Il 29 marzo, infine, Marco Giallini presta il volto al vice questore Rocco Schiavone 5.

Fiction 2023, le altre emittenti

Le fiction, nel 2023, non sono prerogativa della sola Rai. Su Mediaset è Canale 5 la rete di riferimento, con Fosca Innocenti 2 che apre le danze il 13 gennaio. Non sono ancora state diffuse le date di rilascio di Buongiorno, Mamma! 2 e di Luce dei tuoi occhi 2, che comunque dovrebbero arrivare entro la prossima primavera. In palinsesto, nei prossimi mesi, ci sono poi due importanti novità. La prima è Il Patriarca, con Claudio Amendola che interpreta il narcos con l’Alzheimer Nemo Bandiera. La seconda, invece, è La ragazza di Corleone, produzione Taodue incentrata sul rapporto tra una giovane e il mondo della malavita.

Anche Sky punta sulle serie per il 2023, con Sky Atlantic grande protagonista. Gennaio rappresenta il mese in cui arrivano le attesissime The Last of Us (dal 16) e Call My Agent – Italia (dal 20). Prossimamente, tra i titoli in palinsesto, c’è il secondo capitolo di Christian, con Edoardo Leo ancora una volta nel cast. Tra le emittenti OTT, infine, sono da segnalare La legge di Lidia Poet prossimamente su Netflix e Sono Lillo, nell’offerta di Prime Video dal 5 gennaio.