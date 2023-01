Stasera in tv martedì 3 gennaio 2023 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 3 gennaio 2023. Su Raitre, il film commedia Sister Act – Una svitata in abito da suora, con Whoopi Goldberg. Su Iris, il film western La maschera di fango, con Gary Cooper.

Programmi Mediaset, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Prima puntata del 2023 per il programma di Giuseppe Brindisi, che stasera passa in rassegna i temi più caldi della politica e dell’economia che caratterizzeranno la scena italiana e internazionale nei primi mesi dell’anno. Il tutto evitando i toni troppo accesi che caratterizzano altri talk show.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Primo appuntamento. Al via la nuova edizione del programma di Flavio Montrucchio che cerca di far scoccare l’amore al primo appuntamento. Tra i single di questa puntata ci sono Hugo e Asia, Mauro e Lucia, Michele e Giada, Mauro e Laura.

Stasera in tv 3 gennaio 2023 – i film

Su Raiuno, alle 21.25, il film romantico del 2020, di Michail Loksin, Pattini d’argento, con Fedor Fedotov, Sofja Priss. Russia, 1899. Abilissimo sui pattini, Matvej (Fedor Fedotov) lavora come fattorino ma viene licenziato. Entra allora per disperazione in una banda di ladruncoli, che usano i pattini per fuggire dopo i furti. Un giorno però il ragazzo conosce Alisa (Sofia Priss), figlia di un ministro, e s’innamora.

Su Raidue, alle 21.20, il film d’azione del 2019, di Elizabeth Banks, Charlie’s Angels, con Elizabeth Banks, Kristen Stewart, Naomi Scott. Terzo film ispirato al celebre telefilm degli 70 e 80, racconta le avventure di una nuova sezione dell’agenzia investigativa Townsend, composta da tre abilissime agenti: Sabina (Kristen Stewart), Jane (Ella Balinska) ed Elena (Naomi Scott). Insieme devono sventare un complotto internazionale.

Su Raitre, alle 21.25, il film commedia del 1992, di Emile Ardolino, Sister Act – Una svitata in abito da suora, con Whoopi Goldberg, Maggie Smith, Harvey Keitel. La cantante Deloris Van Cartier (Whoopi Goldberg) vede il suo amante, il boss mafioso Vince La Rocca, commettere un omicidio. Minacciata di morte, chiede aiuto alla polizia, che la spinge a nascondersi in un convento fino alla data del processo. Così Deloris diventa suor Maria Claretta.

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’avventura del 2013, di Brett Ratner, Hercules: il guerriero, con Dwayne Johnson. Il semi dio Hercules vuole porre fine a una sanguinosa guerra e tornare a regnare sulla Tracia. Ma per realizzare il suo sogno dovrà affrontare mille pericoli e furfanti di ogni sorta.

Su Rai 5, alle 21.15, il film musical del 2016, di Damien Chazelle, La La Land, con Ryan Gosling, Emma Stone. Sebastian, musicista jazz, e l’aspirante attrice Mia si conoscono a Los Angeles dove si sono trasferiti in cerca di fortuna. Tra loro nasce l’amore, ma devono fare i conti con le loro ambizioni.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film fantastico del 2019, di Robert Rodriguez, Alita – Angelo della battaglia, con Rosa Salazar. 2563. Il dottor Ido ripara un cyborg senza memoria del suo passato e lo chiama Alita. Mentre cerca di scoprire la verità su sè stessa, Alita diventa una cacciatrice di criminali.

Su La7, alle 21.15, il film d’azione del 1994, di James Cameron, True Lies, con Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis. Helen crede che il marito Harry sia un tranquillo agente di commercio. In realtà l’uomo è una spia della Cia. Suo malgrado, la donna si troverà coinvolta nell’attività del consorte.

Su Nove, alle 21.25, il film di spionaggio del 2014, di Roger Donaldson, The november man, con Pierce Brosnan. L’ex agente della Cia Peter Deveraux si è ritirato in Svizzera. un giorno viene richiamato in azione per proteggere Alice Fournier e dovrà vedersela con un suo ex pupillo.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film thriller del 2010, di Christopher Nolan, Inception, con Leonardo DiCaprio. Cobb, abile nel rubare segreti dal profondo del subconscio umano mentre si sogna, deve impiantare un’idea nella mente di un miliardario. Ma un oscuro nemico è in agguato.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1952, di André De Toth, La maschera di fango, con Gary Cooper. Guerra di Secessione. Il maggiore nordista Kearny, radiato per codardia, si unisce a una banda di ladri di cavalli. In realtà, vuole riscattarsi, infiltrandosi nelle linee sudiste.

Stasera in tv martedì 3 gennaio 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 1998, di Joel Coen, Il grande Lebowski, con Jeff Bridges, John Goodman. Jeffrey Lebowski, disoccupato con la passione del bowling, viene assunto da un miliardario suo omonimo per consegnare il riscatto chiesto per liberare la giovane moglie.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1996, di Joe Pytka, Space Jam, con Michael Jordan. Una banda di alieni deve rapire i Looney Tunes. Per salvarsi, Bugs Bunny propone loro una partita a basket: se perde andranno tutti con loro. Ma al fianco del coniglio c’è il grande Michael Jordan.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2021, di Ilya Naishuller, Io sono nessuno, con Bob Odenkirk, Aleksey Serebryakov, Connie Nielsen. Un violento episodio scatena in Hutch Mansell, marito trascurato e papà sottovalutato, una rabbia a lungo repressa: scoprirà abilità letali portando alla luce oscuri segreti,