Stasera in tv mercoledì 18 gennaio 2023 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 18 gennaio 2023, Rai

Su Raidue, alle 21.20, altri due episodi della fiction La porta rossa 3, con Lino Guanciale. Cagliostro (Lino Guanciale) vorrebbe parlare a Vanessa della visione che ha avuto ma gli manca il coraggio. Intanto un blackblocker, arrestato per gli atti vandalici durante il blackout, confessa a Paoletto di essere stato arruolato con altri ragazzi per fomentare i disordini. Mentre Anna indaga sul Centro Studi e sull’ambiguo professor Braida, Vanessa si trova costretta a prendere una scelta molto difficile: per salvare il Centro e difendere quella nuova comunità a cui ha scelto di appartenere deve tradire Cagliostro e la loro amicizia, sfruttando i propri doveri.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Secondo appuntamento dell’anno con il programma investigativo condotto da Federica Sciarelli. A oltre un anno dal ritrovamento del suo cadavere, si torna a parlare di Liliana Resinovich. Il fratello Sergio non crede al suicidio ed è convinto che Liliana sia stata picchiata prima di morire.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè propone il documentario di Francesca Molteni dedicato a uno degli studi di architettura più straordinari al mondo: il Renzo Piano Building Workshop, una squadra di esperti proiettata verso il futuro dell’edilizia d’avanguardia.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente Prima serata. Le imminenti elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio (12 e 13 febbraio), lo sgomento per il sangue che si continua a versare in Ucraina, i rincari che complicano la vita agli italiani: sono solo tre degli argomenti che questa sera Veronica Gentili porta all’attenzione dei suoi numerosi ospiti.

Su Canale 5, alle 20.00, Calcio. Supercoppa Italiana: Milan-Inter. Si assegna stasera al King Fahd Stadium di Riad, in Arabia Saudita, la Supercoppa Italiana: a contendersi il trofeo quest’anno sono i rossoneri Campioni d’Italia, allenati da Stefano Pioli, e i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi, che nella scorsa stagione si sono aggiudicati la Coppa Italia.

Su La7, alle 21.15, Atlantide Files. La formula del programma di Andrea Purgatori è ormai collaudata e appassiona i telespettatori che amano la storia. Si analizzano temi di ieri e di oggi con l’ausilio di immagini esclusive, filmati d’epoca e interviste.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Drag Race Italia. Dopo la sfida di cucito e di recitazione, è tempo dello Snatch Game: i partecipanti devono imitare un personaggio famoso facendone la parodia. Quale sarà la più efficace? Giudice, ospite della puntata, Sandra Milo.

I film di questa sera mercoledì 18 gennaio 2023

Su Raiuno, alle 21.25, il film drammatico del 2020, di Andrew e Jon Erwin, Cosa mi lasci di te, con KJ Apa, Britt Robertson. Un film ispirato alla storia vera di Jeremy Camp (KJ Apa), esponente di spicco della “christian music” americana. All’Università incontra Melissa (Britt Robertson) e si innamora di lei, ricambiato. Nonostante la ragazza sia gravemente malata, la coppia decide di sposarsi e di lottare insieme.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 2000, di Jean-Jacques Annaud, Il nemico alle porte, con Jude Law, Joseph Fiennes. Stalingrado, 1942: durante il lungo e drammatico assedio della città, l’infallibile cecchino Vassili diventa l’eroe della propaganda bellica sovietica.

Su Nove, alle 21.25, il film drammatico del 2004, di Lasse Hallstrom, Il vento del perdono, con Jennifer Lopez. Per sfuggire al compagno violento, la vedova Jean si rifugia con la figlia nel ranch del suocero. Lui, però, l’accoglie con freddezza perché la ritiene responsabile della morte del figlio.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1978, di M. Cimino, Il cacciatore, con Robert De Niro, Christopher Walken. Partiti per combattere in Vietnam, tre amici vengono catturati dai vietcong. Vivono orrori indicibili e poi si separano. Uno di loro, tornato a casa, va a cercare gli altri due.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2005, di Ben Younger, Prime, con Uma Thurman, Meryl Streep. Rafi, un’affascinante neo divorziata, intreccia una relazione con David, un aspirante artista molto più giovane di lei. La donna decide di parlarne con la sua psicanalista.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2004, di e con Carlo Verdone, L’amore è eterno finché dura. Gilberto viene cacciato dalla moglie Tiziana. Non sapendo che fare, chiede ospitalità all’amico Andrea, che assieme alla fidanzata gli fa incontrare alcune ragazze.

Stasera in tv mercoledì 18 gennaio 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2022, di Paola Randi, Beata te, con Serena Rossi. Marta, regista di teatro a un passo dal debutto del suo “Amleto“, è contenta della sua vita. Al suo 40° compleanno riceve la visita dell’Arcangelo Gabriele, che vorrebbe annunciarle la nascita di un figlio.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Maria Sodahl, Hope, con Andrea Braein Hovig, Terje Auli. Alla trentenne Anja viene diagnosticato un tumore al cervello. La notizia sconvolge la famiglia e mette a dura prova la relazione della giovane donna con il fidanzato Tomas.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2010, di Mel Damski, Legendary – Il giorno del riscatto, con Devon Graye. Cal, timido e solitario adolescente, decide di unirsi alla squadra di Wrestiling della scuola, seguendo le orme del padre e del fratello maggiore, il problematico Mike.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2000, di Wolfgang Petersen, La tempesta perfetta, con George Clooney. Il capitano Tyne esce con il suo peschereccio nella speranza di risollevare le proprie finanze con una pesca miracolosa. Al ritorno, però, s’imbatte in un terribile uragano.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2019, di Daniel Alfredson, Intrigo: la nemica del cuore, con C. Juri, G. Chan. Rimasta vedova, Agnes vede la sua vita andare in pezzi. Un giorno riceve un’inaspettata lettera di Henny, l’amica con la quale aveva rotto i rapporti. Sarà l’inizio di un nuovo incubo.