La Porta Rossa 11 gennaio su Rai 2: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Mercoledì 11 gennaio, dalle ore 21:20 su Rai 2, è prevista la messa in onda dei primi due episodi de La Porta Rossa 3. Gli appuntamenti sono visibili anche in streaming e on demand su Rai Play.

La Porta Rossa 11 gennaio, la terza è l’ultima stagione

Quella in partenza l’11 gennaio è l’ultimo capitolo de La Porta Rossa. L’atto finale arriva a ben quattro anni di distanza dall’ultima stagione, trasmessa nel lontano 2019. In totale, la terza edizione è composta da otto appuntamenti inediti dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. Le puntate sono in programmazione per quattro settimane e, di conseguenza, il gran finale è nei palinsesti il 1° febbraio. Il genere, come di consueto, è quello del thriller.

Un grande cambiamento riguarda il cast tecnico. Carmine Elia, regista delle prime due stagioni, lascia il posto a Gianpaolo Tescari. La sceneggiatura è scritta da Carlo Lucarelli, Davide Orsini, Giampiero Rigosi e Sofia Assirelli. Le riprese, per l’ennesima volta, si sono svolte a Trieste.

La Porta Rossa 11 gennaio, la trama del primo episodio

Nel primo appuntamento un blackout costringe l’intera città a stare al buio. Tale condizione, in breve tempo, crea disordini e problemi di ordine pubblico, che mettono in allarme le forze dell’ordine. Cagliostro, nel buio, assiste a un grave incidente d’auto. Una delle vetture finisce in una scarpata e la persona che era al volante perde la vita. La vittima è un personaggio vicino al protagonista.

Quest’ultimo, nel tentativo di risolvere il mistero che si cela dietro il sinistro, sceglie di riavvicinarsi a Vanessa. La ragazza, nel frattempo, frequenta un importante istituto in Slovenia. Tra i due non scorre buon sangue dopo i fatti narrati nelle puntate della seconda stagione.

Spoiler finale

Anna, durante La Porta Rossa dell’11 gennaio, è in procinto trasferirsi. Il personaggio ha ricevuto una importante offerta di lavoro a Siena, dove spera di riuscire a mettersi alle spalle le tante difficoltà e cambiare vita. Tali aspettative, però, si scontrano con la dura realtà.

Nel secondo episodio Anna è chiamata a indagare sull’incidente automobilistico. È convinta che non si tratti di una semplice fatalità e segue la pista dell’omicidio. Anche in questo caso, Anna sente la presenza di Cagliostro, che intanto ha nuove premonizioni di pericolo che lo convincono a tentare di ricucire il rapporto con Vanessa.

La Porta Rossa 11 gennaio, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati in La Porta Rossa dell’11 gennaio.

–Lino Guanciale: Leonardo Cagliostro;

–Gabriella Pession: Anna Mayer;

–Valentina Romano: Vanessa Rosic;

–Gaetano Bruno: Diego Paoletto;

–Elena Radonicich: Stella Mariani;

–Pierpaolo Spollon: Filip.