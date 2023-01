PrimaFestival 2023: arrivano Andrea Delogu, Jody Cecchetto e Gli Autogol

Condividi su

Da sabato 4 febbraio arriva su Rai 1 il PrimaFestival 2023. La trasmissione di intrattenimento dedicata a curiosità e anticipazioni sul Festival di Sanremo andrà in onda subito dopo il termine del Telegiornale.

PrimaFestival 2023 terrà compagnia ai telespettatori per una settimana. L‘ultima puntata è infatti prevista sabato 11 febbraio che corrisponde alla serata finale della kermesse musicale.

PrimaFestival 2023, i conduttori

Per la settimana edizione del PrimaFestival la rete ha scelto di affidarsi a nuovi conduttori. Arrivano infatti Andrea Delogu, Jody Cecchetto e Gli Autogol che prendono il posto di Roberta Capua, Ciro Priello e Paola Di Benedetto.

Andrea Delogu è una conduttrice radiofonica e televisiva. Ha già seguito per alcuni anni il Festival di Sanremo con Rai Radio 2. Ha condotto il programma Tonica e il Tim Summer Hits su Rai 2 con Stefano De Martino. E’ attualmente in tour con il suo spettacolo teatrale dal titolo 40 e sto.

Jody Cecchetto, classe 1994, è il figlio del produttore discografico Claudio Cecchetto. Anche lui speaker radiofonico e presentatore è uno dei volti e delle voci di RTl 102.5 e Radio Zeta, dedicato ai giovanissimi. Nel 2015 ha pubblicato un singolo ed ha recitato anche come attore in Alex & Co, Maggie & Bianca Fashion Friends, Non uccidere.

Gli Autogol invece è il trio formato da Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli. Nati come Youtuber nel 2007 hanno pubblicato numerosi ed ironici video che hanno registrato migliaia di visualizzazioni. I tre protagonisti sono anche diventati conduttori radiofonici. Vantano milioni di follower.

PrimaFestival, location

Andrea Delogu, Jody Cecchetto e gli Autogol condurranno il PrimaFestival 2023 dal Glass Studio, avamposto Rai posizionato proprio di fronte all’ingresso del Teatro Ariston che accoglierà ancora una volta il Festival di Sanremo con Amadeus e Gianni Morandi.

I conduttori proporranno tre modi diversi di raccontare il Festival proponendo non solo le interviste con i protagonisti della 73° edizione ma anche analizzando le nuove tendenze. Attraverso di loro il pubblico potrà osservare ciò che accade sul palco, dietro le quinte e suoi social. Uno degli obiettivi di quest’anno del PrimaFestival è di essere l’apripista dell’edizione più giovane del più grande evento televisivo italiano.

Festival di Sanremo 2023, le co-conduttrici

Al Festival di Sanremo 2023 Amadeus ha scelto alcuni volti femminili che lo accompagneranno in questa edizione. Si inizia da Chiara Ferragni, che lo affiancherà nella prima e nell’ultima serata.

Nella seconda puntata è il turno di Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice di Belve, in onda inizialmente su Nove e poi approdato su Rai 2.

La protagonista del terzo appuntamento è la campionessa di pallavolo Paola Egonu. Ad affiancare Amadeus invece nella quarta serata è l’attrice e scrittrice toscana Chiara Francini.