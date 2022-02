Tonica, Andrea Delogu torna in tv con un late show: quando, dove, anticipazioni

Condividi su

Tonica il lato D della musica: Andrea Delogu torna su Rai 2 da martedì 15 febbraio in seconda serata alle 23:45 con un nuovo programma per raccontare la musica in tv in un modo originale. Tra gli ospiti della prima puntata anche Stefano De Martino.

Tonica, Andrea Delogu torna in tv: dove e quando

Tonica: quando va in onda il programma di Andrea Delogu? Il nuovo format parte da martedì 15 febbraio 2022 e andrà in onda ogni martedì in seconda serata a partire dalle 23.45 su Rai2. In contemporanea andrà in onda su Radio 2. Chi volesse rivedere le puntate lo potrà fare tranquillamente in streaming su Raiplay.

Si tratta di un late show musicale dove la conduttrice incontra ed intervista i personaggi principali della musica italiana, raccontandoli in modo inedito e curioso. a tratti anche irriverente.

Tonica: Gli ospiti della prima puntata

La prima puntata come ospite ha Stefano De Martino che proprio questa sera debutta con nuova edizione di Stasera tutto è possibile. I 3 ospiti musicali della prima puntata saranno Guè, Gaia, Matteo Romano reduce dal Festival di Sanremo 2022, ed infine Angelina Mango.

I tre ospiti resteranno a rispondere alle domande della conduttrice, parlando della loro vita privata, delle passioni, dei sentimenti ed emozioni vissute nella loro vite. Un racconto senza riserve.

Origine del titolo del programma

Le interviste di Andrea Delogu non sono mai solo parole e anche in questo caso gli ospiti troveranno una band musicale con la quale potranno esibirsi sul palco del programma. In questo modo sveleranno il lato “Tonico” della loro personalità: da qui il nome del titolo del programma.

Tonica: regia, scenografia, fotografia

Le esibizioni saranno tutte dal vivo. Tonica il lato D della musica è un programma prodotto da iCompany e realizzato da Rai Pubblicità in collaborazione con Buddybank. In aggiunta si segnala la partecipazione di organics by Red Bull.

Il programma è di Massimo Bonelli scritto da Rossella Rizzi e Andrea Delogu in collaborazione con Matteo Strada, Filippo Rossi e Marco Verdura. La coreografia è firmata da Marco Calzavara, la fotografia è curata da Marco Lucarelli; alla regia invece abbiamo Cristiano Dalisera.

Tonica: chi è Andrea Delogu

Andrea Delogu è una conduttrice televisiva nota al pubblico italiano. Nel corso dell’ultima stagione è stata al timone della seconda edizione di Ricomincio da Rai3 al fianco di Stefano Massini.

È un programma che ha dato la possibilità a tanti professionisti del mondo dello spettacolo di tornare ad esibirsi dopo lo stop della pandemia di covid-19.