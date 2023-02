Stasera in tv lunedì 6 febbraio 2023, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 6 febbraio 2023. Su Raitre, la nuova edizione di Presa diretta, programma condotto da Riccardo Iacona. Su Canale 5, il reality Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.

Stasera in tv lunedì 6 febbraio 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, gli ultimi due episodi di Blackout – Vite sospese. I sopravvissuti scoprono di aver perso definitivamente i contatti con Giorgio. Marco, con l’aiuto di Irene, cerca elementi che dimostrino la colpevolezza di Giovanni (Alessandro Preziosi). Quest’ultimo intanto scopre una sconcertante verità sul passato di Irene. Giovanni, messo alle strette, confessa al suo accusatore di aver attentato alla vita di Claudia, ma giura di essere estraneo alla morte di Max. Intanto Lidia, insospettita dal rapporto tra Karim e Hamid, perquisisce la casa del barman e trova le prove che il bambino era nascosto lì.

Su Raidue, alle 21.20, il reality Boss in incognito. Nell’ultima puntata va in incognito in fabbrica Michele Zanella, fondatore e amministratore dell’azienda veneta “O bag”, nota nel mondo per le sue borse realizzate in gomma. Intanto Max Giusti, vestendo di nuovo i panni di Josè, si cimenta nell’assemblaggio e nel montaggio delle borse.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Presa diretta. Torna il programma di inchiesta condotto da Riccardo Iacona. Tra gli argomenti trattati in questa nuova stagione, la guerra in Ucraina, la povertà, le urgenze dettate dal cambiamento climatico e la crisi sanitaria. Si parte proprio dall’aumento della povertà e dal futuro del reddito di cittadinanza.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Il governo va forte nei sondaggi di gradimento, ma questo non significa che le tensioni nel centrodestra siano sfumate. Per non parlare delle frizioni tra le varie correnti del Partito Democratico. Da profondo conoscitore della politica italiana, Nicola Porro racconta agli spettatori le ultime news.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. Doppio appuntamento in prima serata, oggi e giovedì, con il reality condotto da Alfonso Signorini con Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi. Quando mancano poco meno di due mesi alla conclusione, anche stasera sono previste nomination ed eliminazioni, sorprese e confronti.

Su La7, alle 21.15, Eden. Con la passione che le è congeniale, anche nella quarta stagione Licia Colò ci guida alla scoperta della filosofia “green” che si propone di tutelare il futuro della Terra. Non mancano poi servizi sulle meraviglie del nostro pianeta.

Su Real Time, alle 21.20, Dr. Pimple Popper: la Dottoressa Schiacciabrufoli “Decisioni”. La dottoressa Lee visita Shakisaha che ha un lobo dell’orecchio spaccato. Poi riceve Mike, che presenta un bernoccolo, e Dania che ha un rinofima, un ingrossamento del naso.

I film di questa sera lunedì 6 febbraio 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1958, di Anthony Mann, Dove la terra scotta, con Gary Cooper. Una diligenza viene assalita da alcuni banditi. Tra i passeggeri c’è anche un ex componente della banda, Link Jones, ora uomo onesto, che viene costretto a collaborare.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2008, di Paul W.S. Anderson, Death Race, con Jason Statham, Joan Allen. Il pregiudicato Jensen Ames (Jason Statham) cerca di star lontano dai guai, ma viene accusato ingiustamente di omicidio. Rinchiuso in un carcere di massima sicurezza, Ames è costretto dalla direttrice Hennessey (Joan Allen) a gareggiare in mortali corse d’auto clandestine. In palio c’è la libertà.

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 2019, di F. Gary Gray, Men in black: international, con Chris Hemsworth, Tessa Thompson. Dopo aver assistito da bambina a un incontro tra entità aliene e i Men in Black, Molly ha solo un sogno: diventare un membro del team. Alla fine ci riesce.

Su Nove, alle 21.25, il film commedia del 2012, di Massimiliano Bruno, Viva l’Italia, con Michele Placido. Michele Spagnolo, un politico che ha sempre pensato solo ai propri interessi, perde i freni inibitori dopo un ictus. Dice così tutto quello che gli passa per la testa, rivelando segreti e misfatti a lungo nascosti.

Iris – La5 – Cine34

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2013, di Brian Helgeland, 42, con Chadwick Boseman, Harrison Ford. La storia di Jackie Robinson, stella del baseball. Il campione afroamericano infranse le barriere razziali della Major League americana, giocando nelle file dei Brooklyn Dodgers.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2004, di Nick Cassavetes, Le pagine della nostra vita, con Rachel Mcadams, Ryan Gosling. In una casa di riposo, un anziano legge a una donna senza più memoria le pagine di un vecchio diario. E’ la storia d’amore tra l’operaio Noah e la ricca Allie.

Su Cine34, alle 21.00, il film drammatico del 2019, di Simone Spada, Domani è un altro giorno, con Marco Giallini, Valerio Mastandrea. Tommaso scopre che l’amico Giuliano è malato terminale e rientra a Roma dal Canada per stare con lui. I due iniziano così un percorso sul viale dei ricordi per sistemare le cose in sospeso.

Stasera in tv lunedì 6 febbraio 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 18.45, il film drammatico del 2013, di Ron Howard, Rush, con Chris Hemsworth, Daniel Bruhl. Anni 70. La rivalità tra due grandi campioni della F1, l’austriaco Niki Lauda e l’inglese James Hunt. Una sfida fatta di drammi indelebili e miracolose riprese diventata storica.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di M. Gyllenhaal, La figlia oscura, con Olivia Colman. Durante una vacanza, Leda rimane affascinata da una giovane madre e la sua figlioletta. Turbata dal loro irresistibile rapporto, la donna è sopraffatta da un turbine di ricordi.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2000, di Roger Spottiswoode, Il sesto giorno, con Arnold Schwarzenegger. Un miliardario infrange la legge e conduce esperimenti di clonazione umana nei suoi laboratori. Ma commette l’errore di replicare Adam, muscoloso pilota di aerei militari.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 1966, di Michelangelo Antonioni, Blow-up, con David Hemmings. Londra. Thomas, fotografo in cerca di realismo, immortala in un parco le effusioni tra due innamorati. Dopo aver sviluppato la pellicola, si rende conto di un particolare inquietante.