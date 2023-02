Sanremo 2023, da Zelensky a Madame: è il Festival delle polemiche

Condividi su

Manca sempre meno all’inizio del Festival di Sanremo 2023 ma, ancora prima di iniziare, abbondano le polemiche. Come ogni anno, la kermesse è capace di generare contese e attriti che, spesso e volentieri, toccano anche la politica.

Sanremo 2023 polemiche, la vicenda di Madame

Le polemiche relative a Sanremo 2023 sono iniziate già da settimane. La prima in ordine di tempo risale alla fine dello scorso anno e riguarda Madame, tra i Big in gara con il singolo Il bene nel male. La cantante di 21 anni è indagata in una inchiesta giudiziaria legata a delle false vaccinazioni con lo scopo di ottenere il Green Pass.

Dopo la diffusione della notizia, da più parti si è chiesto ad Amadeus di prendere provvedimenti e squalificare la 21 enne. Il conduttore e Direttore artistico, però, ha sempre respinto con forza le polemiche sulla presenza di Madame a Sanremo 2023, appellandosi al principio della presunzione di innocenza: “Io la valuto come artista, non anticipo le decisioni della magistratura. Estrometterla sarebbe un gravissimo errore. Quando ci sarà la sentenza, si vedrà”.

Sanremo 2023 polemiche, la presenza di Zelensky

Tra le polemiche più forti legate a Sanremo 2023 c’è, senz’altro, quella sulla presenza di Volodymyr Zelensky. Il Presidente dell’Ucraina interviene in video collegamento da Kiev nella giornata di sabato 11 febbraio, proprio in concomitanza con la finale. Sin dall’annuncio, intorno all’ospitata si è scatenato uno scontro politico.

Numerosi leader hanno manifestato la loro contrarietà, compreso il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha commentato: “Mi chiedo quanto sia opportuno che il Festival della canzone italiana abbia un momento con la guerra e le morti in corso”. I vertici Rai, pur difendendo la scelta di avere Zelensky, hanno optato per un controllo preventivo del videomessaggio.

Da Rosa Chemical a Fedez, quando la kermesse fa discutere

Ma le polemiche relative a Sanremo 2023 non terminano qui. Di recente, ad esempio, Fratelli d’Italia si è scagliata contro la partecipazione in gara di Rosa Chemical. A manifestare il disappunto è stata la deputata Maddalena Morgante, nel corso di un dibattito alla Camera dei Deputati. In questa occasione, l’onorevole ha definito la presenza dell’artista un “inaccettabile spot del gender e del sesso fluido davanti ai bambini”.

Le polemiche su Sanremo 2023 non hanno risparmiato neanche Fedez. Su Rai 2, per tutta la settimana della kermesse, fa il suo esordio in tv il podcast Muschio Selvaggio, condotto proprio dal rapper e da Luis Sal. In una delle ultime puntate, però, Fedez si è reso protagonista di battute infelici su Emanuela Orlandi, scomparsa nel nulla più di 40 anni fa. In molti, specie sui social, hanno chiesto alla TV di Stato di non mandare più in onda sulle proprie reti lo spettacolo. La querelle si è conclusa con le parole di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela che ha svelato: “Fedez, dopo quanto accaduto, mi ha telefonato e mi ha chiesto scusa”.