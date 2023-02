Sanremo 2023 conferenza stampa lunedì 6 febbraio: novità su Zelensky, gli artisti delle prime due puntate

Condividi su

Lunedì 6 febbraio, dalle ore 11:30, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2023. La 73esima edizione della kermesse, in onda su Rai 1, inizia martedì 7 febbraio. All’incontro con la stampa partecipa il Direttore Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta. Con lui il conduttore e Direttore Artistico Amadeus.

La conferenza stampa di Sanremo 2023 inizia con le parole di Mario Zanetti, Direttore Generale di Costa Crociere che svela: “A bordo della nostra nave abbiamo Salmo, Fedez, Gué e Takagi e Ketra.“. Amadeus aggiunge: “Voglio ringraziare Rai Pubblicità e tutti i partner. Le idee possono venire, ma occorre avere la collaborazione degli sponsor. Il Teatro Ariston è un luogo sacro e istituzionale, ma la manifestazione permette alla città di vivere 24 ore su 24″.

La conferenza stampa di Sanremo 2023, dopo un breve saluto di Adriano Battistotti, Presidente del Teatro Casinò, è arricchita dal sindaco della città Albero Biancheri: “ A dimostrazione del successo di questa edizione vi è il fatto che, in tutta la provincia di Imperia, non ci sia un posto libero nelle strutture ricettive“. Silvana Ormea, Assessore alla cultura del comune, svela: “Quest’anno abbiamo voluto omaggiare Raffaella Carrà. Lo facciamo attraverso una mostra con esposti decine di abiti dell’artista. Consiglio a tutti di visitarla, perché è un viaggio nella storia della televisione”. Interviene Paola Marchesini, Direttrice di Rai Radio 2: “Siamo la radio ufficiale del Festival, abbiamo 100 ore di palinsesto dedicate alla manifestazione. Dalle 17:00 alle 18:oo esordisce on air Valerio Lundini“.

Il Direttore Stefano Coletta e l’incursione telefonica di Fiorello

La conferenza stampa di Sanremo 2o23 continua con il Direttore Stefano Coletta: “Sarà un’edizione in continuità con le precedenti, ma al contempo profondamente diversa. La base è rappresentata dalla scelta delle canzoni messa in atto da Amadeus, capace di portare in gara rappresentanti di tutti i target. Nelle canzoni degli artisti ho sentito la loro esigenza di comunicare un qualcosa. Nelle cinque serate vogliamo parlare a tutti, sia al pubblico abituale che a quello che ci guarda per l’evento”.

Fiorello chiama in diretta Amadeus e, prendendo in giro Coletta, afferma: “Non abbiamo capito niente di quello che hai detto!“. Prende la parola Gianni Morandi: “Esprimo la vicinanza alle popolazioni della Turchia e della Siria, colpite da un drammatico terremoto. Nonostante questo, noi siamo qui per parlare di spettacolo. Negli ultimi anni il palco dell’Ariston è tornato ad essere importante per la musica italiana“. È il momento di Amadeus: “Sono felice di iniziare questa quarta avventura e onorato di avere con me per tutte le serate Morandi. Sarà il co – conduttore, ma ovviamente non può non cantare: le sue canzoni fanno parte di tutti noi. A proposito di amici: nelle dirette ci collegheremo con Fiorello, che con il suo Dopo Festival fa un regalo a me e a tutto il pubblico”.

Nella conferenza stampa di Sanremo 2023 parla la capo progetto Federica Lentini che comunica la suddivisione degli artisti nelle prime due serate: “Martedì 7 febbraio cantano Anna Oxa, Ariete, Colla Zio, Coma Cose, Cugini di Campagna, Elodie, Gianluca Grignani, gIANMARIA, Leo Gassman, Mara Sattei, Marco Mengoni, Mr. Rain, Olly e Ultimo. Il giorno successivo, invece, ci sono Articolo 31, Colapesce Dimartino, Giorgia, Lazza, LDA, Levante, Madame, Modà, Paola e Chiara, Rosa Chemical, Sethu, Shari, Tananai e Will“.

Sanremo 2023 conferenza stampa, le domande dei giornalisti: Zelensky invia un testo

Nella conferenza stampa di Sanremo 2023 partono le domande dei giornalisti. La prima riguarda la polemica sulla presenza di Volodymyr Zelensky. Risponde Coletta: “Siamo giunti alla definizione dell’intervento del Presidente ucraino, che non invierà un video, ma un testo che leggerà Amadeus. Il controllo di noi dirigenti è preventivo alla messa in onda di un qualsiasi programma televisivo. È Zelensky che ha preferito non inviare una clip“. Il conduttore, sulle polemiche, afferma: “Le critiche anticipano tutti i grandi eventi, ognuno è libero di dire ciò che pensa“.

Il secondo quesito è per Amadeus e riguarda gli ospiti. Il Direttore Artistico: “Nel venerdì non è previsto nessun super ospite perché ci sono i duetti. Per me, comunque, la forza di un Festival consiste nel vedere i top in gara, come Mengoni, Ultimo o Giorgia. A mio avviso tutti devono gareggiare e non solo chi non può ambire ad essere ospite. I Maneskin non hanno 70 anni di età, ma io li considero artisti internazionali. All’Ariston con loro c’è Tom Morello”. Sulle parole della deputata Morgante, il conduttore glissa: “Non penso esista una questione gender“.

La conferenza stampa di Sanremo 2023 va avanti. Ad Amadeus si chiedono lumi sui testi dei Big in corsa per la vittoria finale: “Quando seleziono i brani, io parto dalla musica, che deve coinvolgermi. Quest’anno trovo tutto molto interessante, sia la parte autorale che quella strumentale“. Al Direttore artistico è chiesto in che modo riesce a uscire indenne dalle polemiche sulla kermesse: “Le affronto con onestà. Io non le cavalco, ma attendo sempre che si vada in onda per spazzarle via“. Gianni Morandi conferma che potrebbe esibirsi insieme a Sangiovanni con Fatti rimandare dalla mamma.

L’ordine di uscita delle prime due puntate

La conferenza stampa di Sanremo 2023 si avvia alla conclusione. In merito alla querelle Codacons – Giuria Demoscopica, Federica Lentini spiega: “La TV di Stato fa una gara di appalto. Chi vince riceve da noi delle indicazioni in merito ai parametri per la composizione della giuria. La creazione di quest’ultima è gestita dalla società aggiudicataria“. Sui rumors di Madonna e Ariana Grande, il conduttore svela: “Gli artisti che desideravo li ho già annunciati”.

Amadeus comunica che saranno omaggiati Lucio Dalla (nel venerdì) e Lucio Battisti (nel martedì), mentre nega la presenza di Fiorello come ospite della finale. Sui giovani afferma: “La kermesse deve rappresentare la realtà discografica. Tengo molto alla presenza degli artisti amati dalla generazione Z“. In merito alla durata delle serate, il Direttore artistico informa: “Nelle ultime tre dirette finiamo alle 2. Le serate di apertura terminano poco prima“.

Amadeus svela l’ordine di uscita delle prime due dirette: “L’ordine di ingresso è il seguente: Anna Oxa, gIANMARIA, Mr. Rain, Marco Mengoni, Ariete, Ultimo, Coma Cose, Elodie, Leo Gassman, Cugini di Campagna, Gianluca Grignani, Olly, Colla Zio e Mara Sattei. Mercoledì 8, invece, inizia Will e continuano i Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce Dimartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, LDA e Paola e Chiara“. In merito al rischio di manifestazioni anarchiche, Coletta informa: “Non ci risultano preoccupazioni particolari“. La conferenza stampa di Sanremo 2o23 termina qui.