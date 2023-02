Torna Riccardo Iacona con Presa Diretta, da lunedì 6 febbraio in prima serata su Rai 3

Condividi su

Riccardo Iacona torna da lunedì 6 febbraio alle 21.20 su Rai 3 con la nuova edizione di Presa Diretta. Ancora una volta tematiche di attualità saranno al centro del programma televisivo di approfondimento. Un viaggio-inchiesta che il conduttore intraprenderà nel corso delle puntate, per dare una visione più ampia di ciò che accade nel mondo.

Presa Diretta – la prima puntata: I Poveri non esistono

Mettere al centro l’attualità è da sempre uno degli obiettivi principali del programma televisivo Presa Diretta. Da lunedì 6 febbraio alle 21.20 su Rai 3, Riccardo Iacona torna con una nuova edizione e con le problematiche più attuali da affrontare. Con lo sguardo rivolto verso il nostro Paese, il conduttore cercherà infatti di approfondire e raccontare tematiche che rendono il mondo più complesso.

Ampliare la conoscenza dei telespettatori è come una missione per il programma di Rai 3 che mette al centro l’informazione, e lo fa attraverso inchieste giornalistiche e reportage girati da nord a sud. Presa Diretta analizza il fenomeno da più punti di vista per darne una visione diversa e più approfondita rispetto ad altri mezzi di informazione. La guerra in Ucraina, il cambiamento climatico, e la crisi della sanità pubblica, sono solo alcuni degli argomenti affrontati nella nuova edizione.

Nella prima puntata Presa Diretta partirà proprio dalla povertà, attraverso un viaggio da nord a sud del nostro Paese. Il mercato del lavoro è sempre più povero, nonostante ci sia chi pensa che “I poveri non esistono”. Una questione che suscita polemiche e che rimanda inevitabilmente al Reddito di Cittadinanza, su cui ancora oggi ci si pone la domanda se sia o meno un’opportunità.

Durante il corso della prima puntata Presa Diretta si soffermerà inoltre sull’evasione fiscale, e quanti servizi vengono sottratti alla collettività da coloro che evadono le tasse.

Il conduttore Riccardo Iacona

Riccardo Iacona nasce a Roma ed è un giornalista, autore e conduttore televisivo. Dal 2009 è al timone del programma di Rai 3 Presa Diretta. La prima edizione è andata in onda nel 2009, e ha ottenuto una media di share del 9,69%. La stagione più vista, con una media dell’11,02% di share, è la sesta, andata in onda nel 2011 per un totale di sei puntate.

Racconti d’Italia, uscito nel 2007, è uno dei libri più importanti di Riccardo Iacona. Segue L’Italia in presadiretta pubblicato nel 2010. Nel 2017 inizia un’indagine attraverso la quale riesce a raccontare ciò che succede nelle stanze dei palazzi dove si esercita la giustizia, e nel 2018 pubblica il libro Palazzo d’ingiustizia.