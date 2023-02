Sanremo 2023 conferenza stampa 7 febbraio, la diretta: presenti Sergio Mattarella e Roberto Benigni

Condividi su

Martedì 7 febbraio, dalle ore 12:00, è prevista la conferenza stampa di presentazione della prima serata del Festival di Sanremo 2023. La kermesse, giunta alla 73esima edizione, è condotta da Amadeus, affiancato in tutte e cinque le dirette da Gianni Morandi. A loro, per il debutto, si aggiunge Chiara Ferragni. All’incontro con la stampa partecipano proprio Amadeus, Ferragni e Morandi. Atteso anche Stefano Coletta, Direttore Intrattenimento Prime Time.

Sanremo 2023 conferenza stampa 7 febbraio, le prime dichiarazioni

Inizia la conferenza stampa del 7 febbraio di Sanremo 2023. La prima a prendere la parola è la Presidentessa Rai Marinella Soldi: “Voglio ricordare che il vincitore della kermesse andrà all’Eurovision Song Contest, lo scorso anno vinto dall’Ucraina. Voglio ringraziare tutte le maestranze“. È comunicato che lo streaming di Rai 1, da oggi, è fruibile in tutto il mondo tra le 20:00 e le 03:00 di notte. Interviene il sindaco di Sanremo Alberto Bianchieri: “Stasera si entra nel vivo. Voglio ringraziare i comparti della sicurezza che lavorano per noi tutti“.

Il Direttore Stefano Coletta aggiunge: “Ieri, nella sfilata dei Big, ho visto 28 artisti diversi per generi musicali e per età. Questa immagine credo rappresenti bene il nostro obiettivo: rappresentare il mondo reale. Una realtà in cui sono ammesse le singolarità di ogni cantante, che proietta il proprio mondo al pubblico. Questo Festival è l’espressione dell’inclusività e questo è dimostrato dai conduttori di oggi, ovvero Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni. Quest’ultima è una icona dei più giovani”.

Nella conferenza stampa del 7 febbraio di Sanremo 2023 esordisce Chiara Ferragni: “Ce la metterò tutta. Al mio fianco ci sono dei professionisti che mi fanno sentire a mio agio“. Parla Gianni Morandi: “Sono contento che il pubblico, finalmente, possa scoprire Chiara. Ieri abbiamo provato insieme: ho tentato di farla cantare, ma ha rifiutato categoricamente“. Gli fa eco Amadeus: “Mi ha colpito la serietà, solarità e professionismo di Ferragni. Non è solo una brava imprenditrice, ma anche una brava persona“.

Amadeus annuncia la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Roberto Benigni

Alla conferenza stampa del 7 febbraio di Sanremo 2023 parla Federica Lentini, Vicedirettrice Prime Time che ricorda gli ospiti: “Oggi sul palco abbiamo Mahmood e Blanco, i Pooh ed Elena Sofia Ricci. Come da modifica del regolamento, alla fine di ogni serata sono mostrate le cinque hit in testa alla classifica. Il sabato abbiamo cinque super finalisti e non più tre“. Nella giornata odierna il voto è della Sala Stampa. Lentini poi elogia gli ascolti dei primi tre appuntamenti del Prima Festival.

Il conduttore Amadeus svela: “Nel sabato i cinque super finalisti canteranno nuovamente. Ciò, comunque, non allungherà la gara. Ho il piacere e l’onore di annunciarvi che questa sera, per la prima volta nella storia, sarà presente in sala il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono grato che abbia scelto di accettare il nostro invito. Con l’occasione ricorderemo i 75 anni della Costituzione e, oltre al Presidente, ci sarà Roberto Benigni”.

Sanremo 2023 conferenza stampa 7 febbraio, le domande dei giornalisti

Nella conferenza stampa di Sanremo 2023 del 7 febbraio partono le domande dei colleghi giornalisti. La prima è per Chiara Ferragni, alla quale sono chieste informazioni sulla sua presenza all’Ariston: “Per me è la prima volta in tv. Sarà un momento importantissimo per la mia carriera. Ogni volta che sarò sul palco cercherò di trasmette un messaggio chiaro“. Si prosegue con Ferragni e l’odio online: “Il mio augurio è quello di non dare troppe attenzioni alle persone che polemizzeranno con me e con tutte le persone che saliranno sul palco di Sanremo“. Il riferimento è alla polemica sulle parole legate al razzismo espresse da Paola Egonu.

Sull’assenza di Anna Oxa alla sfilata dei Big di ieri, Amadeus svela: “Negli scorsi giorni è stata male, ha avuto la febbre ed è in cura con gli antibiotici. Probabilmente temeva il freddo“. Coletta conferma l’esistenza di un contenzioso tra la Rai e l’artista. Altro interrogativo per Chiara sulle sue aspettative legate alla presenza nella kermesse: “Ho paura ma, al tempo stesso, tanta voglia di mettermi in gioco. Spero di portare la mia spontaneità. Leggerò un monologo che ho scritto da sola“. In merito a un possibile futuro nel mondo dello spettacolo, l’imprenditrice afferma: “Non penso che la tv sia il mio linguaggio, ma nella vita mai dire mai“.

Nella conferenza stampa del 7 febbraio di Sanremo 2023 si torna a discutere della polemica lanciata da Fratelli d’Italia sul gender fluid. Amadeus precisa: “Non mi piacciono le etichette. Penso che ognuno sia libero di esprimere anche pubblicamente la propria essenza. Per i bambini serve l’educazione e a loro va spiegato che in amore non esistono etichette. Non mi piace il moralismo“.

Gianni Morandi canterà l’inno italiano

Alla conferenza stampa di Sanremo 2023 del 7 febbraio si torna a discutere di musica. Sull’assenza del genere rock tra i Big, il Direttore artistico precisa: “Io amo il rock e sono sempre pronto ad accoglierlo sul palco, a patto che arrivino proposte musicali credibili“. Il conduttore, poi, ringrazia tutti i gruppi di lavoro impegnati per la kermesse. Il conduttore svela: “La serata si aprirà con Sergio Mattarella (che non salirà sul palco, ma sarà in sala), seguito da Roberto Benigni. Il monologo di Ferragni, invece, ci sarà intorno alle 23:00“.

Chiara Ferragni, interrogata sul tema, afferma: “Ho parlato con diverse persone, che mi hanno suggerito di divertirmi e vivere al meglio l’esperienza”. Mr. Rain si esibirà sul palco con dei bambini e, per questo, non canterà mai oltre la mezzanotte. Ad Amadeus sono chiesti lumi sulla performance di Benigni: “Farà una lettura che occuperà dieci o quindici minuti, ma il contenuto del suo intervento lo scoprirò solo pomeriggio. Gianni Morandi canterà l’inno italiano”. L’imprenditrice sulla decisione di devolvere il suo cachet per la lotta alla violenza sulle donne: “Ho sempre voluto fare qualcosa, in concreto, per affrontare la problematica, di cui penso si parli ancora troppo poco“.

La conferenza stampa del 7 febbraio di Sanremo 2023 va avanti. L’influencer sulle motivazioni che l’hanno portata ad accettare proprio quest’anno l’invito della Rai: “Io faccio le cose solo quando mi sento pronta per farle”. Amadeus, invece, racconta il percorso che lo hanno spinto a invitare i Depeche Mode: “Li ho sempre apprezzati. Ho contattato la loro casa discografica per averli non appena ho saputo del loro nuovo progetto musicale. Hanno accettato con entusiasmo”. Il Direttore artistico poi rivela: “Dubito che arriverò ad eguagliare il record di tredici conduzioni complessive di Pippo Baudo“.

Sanremo 2023 conferenza stampa 7 febbraio, le ultime domande

La conferenza stampa del 7 febbraio di Sanremo 2023 si avvia alla conclusione. Chiara ammette di aver subito violenza psicologica: “Quando ho subito determinati gesti tendevo a giustificarli. Solo dopo ho compreso che, in realtà, si trattava di violenza“. Sull’eccessiva esposizione dei figli sui propri social, Ferragni glissa: “Penso che ogni genitore agisca cercando il meglio per i propri figli. Se ho sbagliato qualcosa me lo diranno loro. I miei social non sono filtrati, ma ovviamente il 90% delle cose che mi accadono non vengono postate“.

Nel parterre della conferenza stampa si aggiunge Giovanni Grasso, Addetto alla comunicazione del Quirinale: “Il Presidente Mattarella ha ritenuto fosse doveroso omaggiare la cultura popolare, di cui il Festival è l’esempio per eccellenza. Sarà una presenza come quella della Scala: assisterà allo spettacolo ma non sono previsti momenti di interazione”. Su un possibile addio al palco dell’Ariston, Amadeus ricorda: “Il Teatro è senza dubbio un luogo sacro, ma è lecito pensare anche ad altri scenari”. A Ferragni si chiede un commento sui testi un po’ spinti di Fedez scritti anni fa: la co – conduttrice rifiuta di rispondere (giustamente), ricordando: “Qui a Sanremo c’è anche mio marito. Puoi chiederlo direttamente a lui, io sono qui per parlare del Festival“. Termina qui la conferenza stampa del 7 febbraio di Sanremo 2023.