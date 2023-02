Sanremo 2023, la conferenza stampa della terza serata: Egonu e il razzismo, la Rai si dissocia da Fedez

Condividi su

Giovedì 9 febbraio, dalle ore 12:00, è prevista la conferenza stampa di presentazione della terza serata del Festival di Sanremo 2023. La kermesse è oramai giunta al giro di boa ed è tempo di un primo (seppur provvisorio) bilancio. Lo show è in onda, dalle ore 20:40, su Rai 1 e in streaming su Rai Play. All’incontro partecipano, in primis, i conduttori e, dunque, Amadeus e Paola Egonu. È assenta Gianni Morandi. Atteso, poi, Stefano Coletta, Direttore Intrattenimento Prime Time. Con lui anche la Vicedirettrice Federica Lentini.

Inizia la conferenza stampa della terza serata di Sanremo 2o23. Apre Giuseppe Faraldi, Assessore al turismo della città: “Porto i saluti del sindaco, che è impegnato con appuntamenti istituzionali. Ieri è stata una serata eccezionale, rinnovo i miei complimenti a tutti gli organizzatori“. Il Direttore Stefano Coletta: “Gli ascolti ci hanno sorpreso e hanno confermato la sintonizzazione avuta nel debutto. Il picco di ascolti in telespettatori si è avuto durante la performance di Gianni Morandi con Uno su mille, che ha raccolto quasi 17 milioni di spettatori. Il picco di share (pari al 71%) si è avuto durante la lettura della top five della classifica della salata stampa. Tra i 25 e i 34 anni abbiamo ottenuto oltre il 70% di share media. Questo è il segreto dei Festival di Amadeus: i giovani guardano e scoprono le grandi canzoni della storia della kermesse“.

Interviene Elena Capparelli di Rai Play: “I dati della seconda serata mostrano un andamento in crescita dei dati, sia inerenti l’on demand che la diretta streaming. Ieri abbiamo avuto 327 mila device connessi nel minuto medio, con picco di 460 mila avuto durante la performance di Lazza. Sulle piattaforme digitali le hit di Sanremo sono quelle più ascoltare nell’intera giornata. Sui social, nei due appuntamenti, abbiamo avuto 20,9 milioni di interazioni totali”.

La conferenza stampa della terza serata di Sanremo 2023 prosegue con Amadeus: “Non avrei mai immaginato di poter superare gli ascolti della scorsa edizione. Non è una vittoria mia, ma di tutte le persone che lavorano in scena e dietro le quinte. Penso sia fondamentale parlare delle questioni sociali e ringrazio Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi“.

Le anticipazioni della diretta e l’ordine di uscita degli artisti

Nella conferenza stampa della terza serata di Sanremo 2023 parla Federica Lentini, che anticipa: “Questa sera vota la giuria demoscopica e il pubblico a casa. I Maneskin e Peppino Di Capri riceveranno dei premi dalla città. Canta Massimo Ranieri, poi raggiunto da Rocio Munoz Morales per presentare il loro prossimo show di Rai 1. Andrà in onda a maggio ed è un percorso innovativo in musica e parole. Sangiovanni e Gianni Morandi duettano con Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte. Guè Pequeno e Annalisa sono i protagonisti nei palchi fuori dall’Ariston“.

Questo è l’ordine di uscita degli artisti: “Paola e Chiara aprono la serata, poi ci sono Mara Sattei, Rosa Chemical, Grignani, Levante, Tananai e Lazza. A loro si aggiungono LDA, Madame, Ultimo, Elodie, Mr. Rain, Giorgia, Colla Zio, Mengoni e Colapesce Dimartino. Seguono i Coma_Cose, Leo Gassman, Cugini di Campagna, Olly, Anna Oxa, Articolo 31, Ariete, Sethu. Concludono Shari, gIANMARIA, Modà e Will“.

Sanremo 2023 conferenza stampa terza serata, la Rai si dissocia da Fedez

Iniziano le domande dei giornalisti nella conferenza stampa della terza serata di Sanremo 2023. Si parte con le parole di Fedez di ieri. Coletta: “Confermo che non conoscevamo il contenuto della canzone dell’artista. In modo molto netto ci dissociamo fortemente dai suoi attacchi personali, specie nella sua gestualità. Sosteniamo la libertà, ma non deve sfociare in attacchi personali. Questo non è ammissibile“.

In sala stampa arriva Paola Egonu, che afferma: “Sono emozionatissima, ancora non ci credo. Non vedo l’ora“. Amadeus anticipa che i Maneskin salgono sul palco alle 22:00, poi il Direttore Intrattenimento Prime Time commenta la performance di Angelo Duro: “Ero in platea e ho colto due diverse tipologie di reazioni: una parte della platea ha apprezzato, altri hanno dissentito. Amadeus mi ha parlato del comico già tempo fa. Personalmente lo considero un fenomeno molto forte. Credo abbia scandalizzato non solo per il linguaggio, ma anche perché ha detto alcune spietate verità, seppur in modo irriverente”.

Si torna a discutere di Fedez e di un possibile caso legato al mancato rispetto della par condicio. Risponde ancora Coletta: “Non è scattato nessun obbligo di par condicio sul piano della contabilità numerica”. In merito al Fanta Sanremo, Amadeus chiarisce: “Io lo vivo come un gioco che coinvolge molti ragazzi”. Sulle polemiche delle ultime serate, poi, svela: “Per me è importante la libertà di parola. Ognuno si prende la propria responsabilità per ciò che dice. Non sono scandalizzato né turbato”.

Nella conferenza stampa della terza serata di Sanremo 2023 è chiesto un commento a Paola Egonu sulle polemiche politiche relative alla sua presenza: “Penso che questa domanda non meriti neanche una risposta ed è chiaro il motivo. Penso che l’Italia sia un paese razzista, ma non significa che tutti gli italiani lo siano”.

Proseguono i quesiti

Nella conferenza stampa della terza serata di Sanremo 2023 continuano le domande della stampa. La pallavolista anticipa: “Nel mio monologo mi racconterò“. Amadeus difende Angelo Duro dalle accuse di sessismo: “Difendo la sua libertà di parola, non ha fatto un intervento di natura sociale“. Poi aggiunge: “Stasera do per scontato che finiremo per le 2. Avremo meno tempo a disposizione e manterremo un ritmo incalzante. Le gag con Gianni Morandi sono tutte naturali: ha una comicità e simpatia naturale. La bellezza sta nella sua spontaneità“.

Interrogativo per Paola Egonu, che aveva manifestato la volontà di non mettere più piede in Italia dopo la vittoria del centrodestra: “Non ricordo di aver mai detto una roba del genere. Non sono parole mie, mi dispiace. Ritorno in Nazionale? Sto metabolizzando, ma se ci dovesse essere la possibilità non nego che mi piacerebbe. Ho scritto il mio discorso da sola, insieme alle mie agenti“.

Coletta svela quello che, secondo lui, è il segreto del successo di questo pubblico: “È la contaminazione di ospiti e di cantanti in gara. C’è un importante intreccio di generi“. Quesito sulla possibile cancellazione di Muschio Selvaggio su Rai 2 dopo la querelle di Fedez: “Prosegue come da programma sino a venerdì”, suggerisce la Direttrice Daytime Simona Sala. Domani potrebbe essere presente in scaletta un momento dedicato al Giorno del ricordo. La conferenza stampa della terza serata di Sanremo 2023 termina qui.