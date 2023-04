Linea Verde 2 aprile, tappe e itinerario: alla scoperta del Cilento

Condividi su

Domenica 2 aprile, dalle ore 12:20 su Rai 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Linea Verde. Il programma è condotto, come di consueto, da Peppone Calabrese e Beppe Convertini. La puntata è fruibile in diretta streaming dal sito di Rai Play.

Linea Verde 2 aprile, la zona tra il Monte Bulgheria e Sapri

In Linea Verde del 2 aprile ci si concentra sulla provincia di Salerno e, in particolare, sul territorio del Parco Nazionale del Cilento. Un focus è proposto nell’area compresa tra il Monte Bulgheria e la cittadina di Sapri.

L’obiettivo del programma è mostrare un lato meno conosciuto della zona, le cui bellezze meritano attenzione tutto l’anno e non solo d’estate. Inoltre, sono raccolte le testimonianze delle tante persone che hanno scelto di vivere in Cilento, dimostrando grande attaccamento alla terra d’origine.

Per questo, a Linea Verde del 2 aprile Peppone e Convertini dialogano a lungo con allevatori e agricoltori. Spazio, però, anche ai cuochi e ai tanti artigiani che, con le loro creazioni, animano la provincia.

L’Oasi di Morigerati e le Grotte del Bussento

Nel corso di Linea Verde del 2 aprile è mostrato al pubblico L’Oasi di Morigerati, affiliata al WWF. Qui ci sono le Grotte del Bussento, che si estendono per oltre 600 ettari e che si configurano come un canyon ricoperto da una vegetazione lussureggiante. La zona è popolata da numerosi cinghiali, da volpi e soprattutto dai lupi, avvistati sulle cime montuose circostanti.

Nel sito, inoltre, è presente un antico mulino ad acqua, rimasto in funzione sino agli anni ‘60. In passato, gli abitanti di Morigerati si recavano per macinare il grano e per lavare i panni. Oggi il mulino è stato rimesso in funzione e ha degli scopi didattici.

Linea Verde 2 aprile, Celle e Sapri

Peppone e Convertini, durante Linea Verde del 2 aprile, si recano nel borgo di Celle, che conta meno di 2 mila abitanti. Nel paese è visitato il forno di comunità, nato per fronteggiare gli alti costi delle bollette e nel quale i cittadini possono fare il pane e cuocere le pizze in maniera gratuita. Inoltre, a Celle è presente anche un lavatoio, che ha contribuito a riportare in auge l’antica tradizione della condivisione.

Nell’appuntamento spazio al settore agroalimentare, specie al settore della produzione di verdure dell’orto e di squisiti formaggi. È narrata, inoltre, la procedura che porta alla nascita dell’olio extravergine Cilento DOP. Infine, il viaggio di Linea Verde si conclude a Sapri, cittadina di poco più di 6 mila abitanti che ha organizzato, per l’occasione, una grande festa.