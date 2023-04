Stasera in tv mercoledì 5 aprile 2023 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 4 aprile 2023. Su Raidue, il talent condotto da Nek, Dalla strada al palco. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Mario Giordano, Fuori dal coro.

Stasera in tv martedì 4 aprile 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.30, la fiction Imma Tataranni 2. Titolo dell’episodio di stasera: Via del riscatto. Nella sera di Halloween, mentre Pietro porta Imma (Vanessa Scalera) a vedere il locale dove sta allestendo il jazz club, due colpi di pistola rimbombano nell’aria e, poco dopo, una donna si allontana nella notte. All’indomani viene trovato il cadavere di un agente immobiliare.

Su Raidue, alle 21.20, il talent Dalla strada al palco. Ogni artista di strada che si esibisce nello show condotto da Nek porta con sé una storia personale, a volte commovente, altre volte eccentrica o divertente, ma che non manca mai di suscitare curiosità ed emozioni in chi l’ascolta. Oggi va in onda la seconda delle sei puntate previste per questa seconda edizione.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con #Cartabianca. Sono ormai quasi quotidiane le polemiche che vedono contrapposte maggioranza e opposizione sui temi etici ed economici: se ne parla diffusamente in studio con Bianca Berlinguer e i suoi numerosi ospiti. In apertura di puntata, la consueta chiacchierata con lo scrittore e alpinista Mauro Corona.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Un giornalista come Mario Giordano, che si è sempre proposto come il difensore dei più deboli, in questi mesi ha dovuto affrontare un “superlavoro”, tra inflazione galoppante, bollette alle stelle e rivelazioni sulle scelte del governo Conte nei primi giorni della pandemia. Se ne parla anche oggi.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Coppa Italia: Juventus-Inter. Allo Juventus Stadium si gioca la gara d’andata della prima semifinale di Coppa Italia. Guidati da Massimiliano Allegri, i padroni di casa ospitano la formazione milanese allenata da Simone Inzaghi. Le due squadre l’anno scorso si sono affrontate in finale: vinse l’Inter per 4-2. Gara di ritorno il 26 aprile.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Ancora una serata in compagnia del programma con Belen Rodriguez che Davide Parenti firma dal 1997. Al centro della puntata, i servizi degli inviati come Roberta Rei, che si sta occupando delle donne in Iran, e in particolare di Elaheh Tavakolian, che è riuscita a venire a curarsi in Italia.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Fare la domanda che serve, quando serve: è la parola d’ordine di Giovanni Floris, in onda con il suo talk show dal settembre 2014. Nello studio di Via Tiburtina, a Roma, anche stasera si parla di politica, cronaca ed economia.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Primo appuntamento. Nuovo appuntamento con il programma di Flavio Montrucchio. La prima single ad entrare nel ristorante è Giada, in cerca di un ragazzo gentile e serio, proprio come Giampaolo. Poi è la volta di due sportivi piemontesi, Massimo e Stefania.

I film di questa sera martedì 4 aprile 2023

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2011, di Rodrigo Cortés, Red Lights, con Sigourney Weaver, Cillian Murphy. Margareth Matheson e Tom Buckley sono esperti di fenomeni paranormali. Si troveranno a indagare su un famoso medium non vedente, riapparso dopo trent’anni di assenza.

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Martin Scorsese, Silence, con Adam Driver, Andrew Garfield. Due gesuiti si rifiutano di credere che il loro maestro spirituale, missionario in Giappone, abbia rinnegato la fede. Decidono allora di partire per l’Estremo Oriente per ritrovarlo.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film biografico del 2021, di Eytan Rockaway, Lansky con S. Worthington, H. Keitel. Il malavitoso Meyer Lansky, ormai anziano, viene indagato dall’Fbi che sospetta che nel tempo abbia nascosto milioni di dollari. Deciso a raccontare la sua vita, il boss chiama il giornalista David Stone.

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 2016, di Thea Sharrock, Io prima di te, con Emilia Clarke, Sam Claflin. La cameriera Louisa perde inaspettatamente il lavoro. Decide allora di accettare quello di badante a Will Traynor, un giovane rimasto sulla sedia a rotelle dopo un incidente.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film fantastico del 2009, di Zack Snyder, Watchmen, con Patrick Wilson, Jeffrey Dean Morgan. In un’America immaginaria dove il presidente degli Stati Uniti è ancora Nixon, i supereroi chiamati Watchmen sono stati messi al bando. Ma c’è una crisi nucleare alle porte.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1968, di J. Thorpe, L’ultimo colpo in canna, con Glenn Ford, Arthur Kennedy. Il pistolero Lorn Warfield parte alla ricerca della moglie e delle figlie, catturate dagli indiani Apache. Lungo la strada conosce un cacciatore di taglie, con il quale si allea.

Stasera in tv martedì 4 aprile 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2010, di Icìar Bollain, Il matrimonio di Rosa, con Candela Pena. Alla vigilia del 45° compleanno, Rosa si rende conto di aver vissuto sempre per gli altri. Decide così di riprendere in mano la sua vita, ma non è facile liberarsi dell’ingombrante famiglia.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2011, di Tarsem Singh, Biancaneve, con Lily Collins, Julia Roberts, Armie Hammer. Nuova versione della fiaba dei fratelli Grimm. Stavolta Biancaneve, ormai diciottenne, decide di opporsi alle angherie della regina cattiva provando a salvare il suo regno dalla rovina.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 2015, di Ron Howard, Heart of the sea – Le origini di Moby Dick, con Chris Hemsworth. Inverno 1820: la nave comandata dal primo ufficiale Chase viene attaccata da una balena di dimensioni enormi. Pochi marinai si salvano: tra di loro il piccolo Thomas Nickerson.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2002, di Nick Cassavetes, John Q., con Denzel Washington, Robert Duvall. John Quincy Archibald, è padre di un bambino gravemente malato cui l’assicurazione non intende pagare le cure necessarie. Pronta a tutto pur di salvarlo, si barrica in ospedale.