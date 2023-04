Non è l’Arena è sospeso: l’annuncio di La7 e il commento di Massimo Giletti

Condividi su

La7, nella giornata di giovedì 13 aprile, ha annunciato di aver sospeso Non è l’Arena. Il programma di approfondimento politico, in palinsesto nella prima serata della domenica, era condotto dal giornalista Massimo Giletti.

Non è l’Arena sospeso, il comunicato della rete

La7 ha reso noto di aver sospeso Non è l’Arena con il seguente comunicato: “La rete ha deciso di sospendere la produzione del programma, che da domenica 16 aprile non sarà in onda. Ringraziamo Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione. Il conduttore rimane comunque a disposizione dell’azienda”.

Non è l’Arena, prodotto dalla Fremantle Italia, è dunque sospeso con effetto immediato. L’ultima puntata, di fatto, è quella dello scorso due aprile e, all’epoca, né Giletti né nessun altro aveva preannunciato la cancellazione del format. Domenica 9 aprile, invece, è saltata la messa in onda del talk a causa della festività della Pasqua.

Gli ascolti e le inchieste contro le mafie

La7, ad oggi, non ha comunicato i motivi che hanno portato alla scelta di sospendere Non è l’Arena. La causa, con ogni probabilità, non riguarda gli ascolti. Sin dall’arrivo nel 2017, infatti, Giletti ha sempre raccolto ottimi dati di share, spesso superiori al diretto competitor di Rete 4, ovvero Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi.

Tante le battaglie politiche che hanno contraddistinto la trasmissione negli ultimi anni. Giletti, in particolare, ha realizzato tanti servizi contro le mafie. Nelle ultime settimane, il giornalista ha guidato vari approfondimenti in merito all’arresto di Matteo Messina Denaro.

Il comunicato in cui è annunciata la sospensione di Non è l’Arena è stato commentato da Massimo Giletti, che all’Adnkronos ha affermato: “Prendo atto della decisione di La7. In questo momento, l’unico mio pensiero va alle 35 persone che lavorano con me da anni e che da un giorno all’altro, senza nessun preavviso, vengono lasciate per strada”.

La7 ha affermato di aver sospeso Non è l’Arena a poche settimane dalle indiscrezioni che vorrebbero Massimo Giletti in Rai nella stagione televisiva 2023-2024. In particolare, la TV di Stato vorrebbe affidare al conduttore un programma di approfondimento da trasmettere nella prima serata domenicale su Rai 3. Di conseguenza dovrebbe sostituire Che tempo che fa di Fabio Fazio, che dunque lascerebbe Viale Mazzini. Tali notizie non hanno trovato né confermate né smentite dai diretti interessati. Le indiscrezioni, però, potrebbero aver indispettito l’emittente di Urbano Cairo.