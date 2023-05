Miss Italia, il futuro in tv delle ex reginette è a Mediaset: da Anna Valle a Giusy Buscemi

Condividi su

Da oramai qualche anno si è delineata una tendenza chiara: il futuro televisivo delle reginette di Miss Italia, infatti, è a Mediaset. Qui di seguito vediamo alcuni dei casi più eclatanti.

Miss Italia Mediaset, l’esempio di Francesca Chillemi

Nonostante Miss Italia sia andato in onda per decenni sulla Rai, molte delle protagoniste sono riuscite ad avviare una carriera televisiva solo grazie all’approdo a Mediaset. Il Biscione, in primis, ha puntato su alcuni volti del concorso per le proprie fiction.

È ciò che è avvenuto a Francesca Chillemi, eletta Miss nel 2003. Al di là di qualche piccola presenza in due puntate de Un medico in famiglia, il primo ruolo importante da attrice è arrivato in Carabinieri, per anni nei palinsesti di Canale 5. Proprio qui è tornata di recente in qualità di protagonista di Viola come il mare.

Mediaset ha scommesso su altre due attrici che hanno mosso i primi passi con Miss Italia: parliamo di Anna Valle e Giusy Buscemi. La prima, trionfatrice della manifestazione nel 1995, è nel cast di Luce dei tuoi occhi. La seconda, premiata nella kermesse di bellezzea nel 2012, è il volto di punta in Vanina Guarrasi, produzione visibile prossimamente su Canale 5.

Le co-conduttrici

Mediaset, però, ha spesso pescato da Miss Italia anche per selezionare le co-conduttrici dei propri show di intrattenimento. Zeudi Di Palma, vincitrice del 2021, lo scorso anno ha affiancato Enrico Papi in Big Show. Una storia simile accomuna Carolina Stramare, che dopo la vittoria del 2019 ha esordito in tv nel ruolo di co-conduttrice di Scherzi a Parte.

Miss Italia Mediaset, i reality

Infine, diverse Miss Italia sono approdate in tv grazie ai reality show, genere che da tempo domina i palinsesti di Mediaset. È il caso di Giulia Salemi, terza classificata nel 2014 e la cui prima esperienza importante in tv è arrivata nel 2018 grazie al Grande Fratello Vip. Programma, questo, al quale ha partecipato come concorrente anche nel 2020. Negli scorsi mesi, invece, è tornata nella trasmissione con il ruolo speciale di inviata social.

Un percorso professionale simile è quello di Clarissa Marchese, Miss nel 2014 che deve la popolarità grazie alla presenza come tronista ad Uomini e Donne del 2016. Carlotta Maggiorana, dopo varie esperienze televisive sia in Rai che a Mediaset, vince Miss Italia nel 2018. L’unico impegno televisivo importante che è arrivato successivamente, però, è ancora una volta quello del GF Vip.

Infine, nel lungo elenco c’è Pamela Camassa, terza a Miss Italia 2005 e che, negli anni, ha presenziato a show Mediaset come La Talpa e Selfie. Da qualche settimana è in Honduras in qualità di naufraga de l’Isola dei Famosi.