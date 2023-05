Stasera in tv mercoledì 24 maggio 2023 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 22 maggio 2023. Su Raitre, l’attualità con Report, programma condotto da Sigfrido Ranucci. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Nicola Porro, Quarta Repubblica.

Stasera in tv lunedì 22 maggio 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.30, la fiction Vivere non è un gioco da ragazzi, con Stefano Fresi, Claudio Bisio, Riccardo De Rinaldis Santorelli. La polizia continua a fare pressione su Lele (Riccardo De Rinaldis Santorelli), così come gli spacciatori. Intando la madre di Mirco chiede a Lele una sua opinione sul figlio defunto. Marco reagisce alla truffa combinando un guaio che fa infuriare la moglie Anna. Intanto un anonimo rivela alle famiglie che tutti i ragazzi del gruppo al sabato si drogavano: la bomba esplode nelle case, iniziando a rivelare le ferite segrete di qualche genitore e facendo esplodere la crisi fra quelli di Lele.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Report. Il programma di Sigfrido Ranucci proseguirà anche in estate: fino a luglio con le puntate nuove, poi con la riproposizione delle inchieste più apprezzate dal pubblico, come quella sulla crisi energetica e il conseguente aumento delle bollette che ha fatto salire i prezzi dei generi alimentari.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Polemiche sul presidenzialismo, botta e risposta sulle nomine, riforme economiche. La politica di casa nostra è come di consueto il piatto forte dell’approfondimento di Nicola Porro, che ci guida in un viaggio affascinante e informatissimo per verificare lo stato di salute del governo Meloni.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality L’Isola dei famosi. Il secondo mese di permanenza in Honduras si sta rivelando molto difficile per quasi tutti i naufraghi (tra gli ultimi ad abbandonare la gara, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini). Anche per questo ogni lunedì sera Ilary Blasi prepara sorprese in grado di risollevare il morale dei famosi.

Su La7, alle 21.15, Atlantide. Il programma di Andrea Purgatori rappresenta un appuntamento prezioso per chi ama la storia. Anche in questa edizione ci si basa su materiali d’archivio e testimonianze di esperti per ripercorrere gli eventi più importanti.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Only Fun – Comico Show. Dal Teatro Galleria di Legnano Elettra Lamborghini, affiancata da i PanPers, conduce la penultima serata dello show. Tra i protagonisti ritroviamo Max Cavallari, per anni in coppia con il compianto Bruno Arena nel duo Fichi d’India.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality La clinica della pelle. David fa visita alla dottoressa Emma per un grosso nodulo sulla schiena che sta crescendo rapidamente. Intanto Aria è preoccupata perché la sua transizione da maschio a femmina è complicata dalla crescita della barba sul suo viso.

I film di questa sera lunedì 22 maggio 2023

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2010, di James Mangold, Innocenti bugie, con Cameron Diaz, Tom Cruise. Quando June incontra Roy, niente è più come prima. Quello che credeva essere l’uomo della sua vita, infatti, si rivela un agente segreto che la trascinerà in un’avventura mozzafiato.

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Mirko Locatelli, Isabelle, con Arianne Ascaride, Samuele Vessio. Isabelle è un’astrofisica di origini francesi che vive sulle colline nei pressi di Trieste. L’incontro con Davide, molto più giovane di lei, stravolgerà la sua vita e quella del figlio Jérome

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2016, di David Ayer, Suicide Squad, con Will Smith. Argus, ente governativo segreto gestito da Amanda Waller (Viola Davis), crea una task force composta da pericolosissimi criminali tra cui Joker (Jared Leto) e Deadshot (Will Smith). A loro vengono assegnati compiti pericolosi, da portare a termine in cambio di pene più miti per le loro malefatte.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 1987, di Tony Scott, Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills 2, con Eddy Murphy. L’agente Axel Foley indaga all’insaputa dei superiori sul ferimento del capitano Bogomil. Nel corso delle indagini, Foley arriva a Karla Fry, l’affascinante direttrice di un club esclusivo.

Iris – La5 – Cine34

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2015, di Baltasar Kormàkur, Everest, con Jake Gyllenhaal, Jason Clarke. 1996: due spedizioni tentano di raggiungere la vetta del monte Everest. Tra gli scalatori c’è Scott Fischer, che affronterà prove al limite dell’umano. Da una storia vera.

Su La5, alle 21.10, il film drammatico del 2014, di S. Bier, Una folle passione, con Bradley Cooper, Jennifer Lawrence. 1929: George, socio di una ditta di legname, sposa la giovane e ambiziosa Serena. Quando gli affari del marito vanno in crisi, lei lo persuade a spingersi oltre i limiti della legalità.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2002, di e con Aldo, Giovanni e Giacomo, La leggenda di Al, John & Jack. New York, Anni 50. Aldo, Giovanni e Giacomo, tre improbabili criminali, affrontano una delicata missione, ma falliscono. L’ira del loro boss non tarda a manifestarsi.

Stasera in tv lunedì 22 maggio 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film biografico del 2022, di Pupi Avati, Dante, con Sergio Castellitto. Giovanni Boccaccio viene incaricato di andare a Ravenna per consegnare alla figlia di Dante Alighieri dieci fiorini d’oro come risarcimento simbolico. Durante il viaggio, Boccaccio ricostruisce la storia del poeta.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 1994, di Quentin Tarantino, Pulp fiction, con Uma Thurman, John Travolta, Samuel L. Jackson. Los Angeles, Stati Uniti. Due rapinatori, due killer, un pugile e la donna di un boss della malavita intersecano i rispettivi destini sotto il segno della violenza.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2021, di Sian Heder, Coda – I segni del cuore, con Emilia Jones, Marlee Matlin. Ruby si prodiga per i suoi familiari in quanto è l’unica normoudente. Ma quando scopre di avere una grande passione per il canto, si ritroverà a dover compiere una difficile scelta.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2014, di Doug Liman, Edge of tomorrow – Senza domani, con Tom Cruise. Una razza aliena attacca la Terra con l’intento di sterminare l’umanità. Il tenente Cage, che non ha mai partecipato a un combattimento, viene incaricato di una missione suicida.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1993, di Alan J. Pakula, Il rapporto Pelican, con Julia Roberts, Denzel Washington. Dopo l’omicidio di due giudici, Darby, studentessa di legge, formula una teoria che rischia di compromettere la Casa Bianca. Ora qualcuno la sta cercando per ucciderla.