Gli Angeli della Bellezza, il nuovo programma di Real Time in onda dal 27 maggio

Condividi su

Il 23 maggio, in prima serata su TV8, il pubblico può assistere al debutto di Viaggi Pazzeschi. Il programma, novità assoluta nei palinsesti della rete, è condotto da Victoria Cabello e Paride Vitale.

Viaggi Pazzeschi, protagonista la coppia vincitrice di Pechino Express 2022

L’idea di ideare Viaggi Pazzeschi è nata, con ogni probabilità, durante l’edizione del 2022 di Pechino Express. La celebre trasmissione, lo scorso anno, è approdata a Sky dopo anni di messa in onda su Rai 2. La TV satellitare ha scelto di inserire nel cast di concorrenti la coppia di amici composta dalla conduttrice Victoria Cabello e dall’amico nonché esperto di comunicazione Paride Vitale.

I due, mano a mano che le tappe procedevano, hanno mostrato una grande affinità e un invidiabile spirito di avventura. Caratteristiche, queste, che hanno permesso loro, alla fine, di ottenere la vittoria in quel di Dubai.

Cabello e Vitale, in Viaggi Pazzeschi, indossano nuovamente gli zaini da viaggiatori e si mettono in gioco alla scoperta di luoghi simbolici d’Europa e non solo.

Le tappe del format

Nelle puntate di Viaggi Pazzeschi, i due conduttori si recano in diverse importanti città. Il debutto del 23 maggio è ambientato in Finlandia e, in particolare, nella capitale Helsinki. In seguito ci si sposta in Francia, a Parigi. La Cabello e Paride, poi, raggiungono la Spagna e la Germania, recandosi rispettivamente a Madrid e a Berlino. Infine, si lascia l’Europa alla volta della Gran Bretagna e del Marocco. In UK è visitata Liverpool, mentre nello Stato del nord – Africa sono mostrate le particolarità di Marrakech.

Viaggi Pazzeschi, come funziona il format

Ma come funziona il format di Viaggi Pazzeschi? Il fulcro del programma, come detto, consiste nei viaggi che eseguono i protagonisti. In ogni appuntamento, Victoria e Paride si affidano a tre guide locali. Tali esperti li accompagnano in giro per le città con l’obiettivo di far vivere ai viaggiatori delle esperienze emozionanti e indimenticabili.

Ovviamente, le guide locali tentano di organizzare un itinerario originale in grado di mostrare ai conduttori le peculiarità del centro visitato. Al termine della puntata, Cabello e Vitale selezionano quella che, secondo loro, è stata la guida turistica migliore. Quest’ultima è premiata con un viaggio per una meta a sua scelta in giro per il mondo.

Nella puntata del 23 maggio di Viaggi Pazzeschi, i viaggiatori raggiungono Helsinki, dove si mettono sulle tracce dell’aurora boreale e dei ghiacciai della Lapponia. A Parigi, invece, è mostrata la città sotterranea.