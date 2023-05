Stasera in tv martedì 30 maggio 2023 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Lunedì 29 maggio, dalle ore 12:00, si è svolta la conferenza stampa di presentazione di Cartoons on the Bay 2023. Il Festival dedicato al mondo dell’animazione giunge al 27esimo anniversario. L’evento si svolge dal 31 maggio al 4 giugno a Pescara. Per presentare l’appuntamento è presente la Presidente Rai Marinella Soldi. Con lei Teresa De Santis, Presidente Rai Com.

Nella conferenza stampa di Cartoons on the Bay 2023, poi, ci sono Marco Marsilio (Presidente Regione Abruzzo) e Carlo Masci (sindaco di Pescara). Attesi anche Luca Milano di Rai Kids ed Elena Caparelli di Rai Play. Nel parterre di ospiti figura, inoltre, Marco Lanzarone, Responsabile Rai Radio Kids. Presente, infine, Roberto Genovesi, Direttore artistico della kermesse.

Cartoons on the Bay 2023, inizia la conferenza stampa

Inizia la conferenza stampa. Si parte con un videomessaggio pre-registrato di Marinella Soldi: “Raggiungere il pubblico giovane è una delle più grandi sfide dei servizi pubblici del mondo. Per farlo, però, dobbiamo accogliere le loro proposte. La manifestazione ha trattato temi importanti e complessi, raccontandoli mediante un linguaggio universale con protagonista l’animazione, declinata in varie forme. Anche quest’anno torniamo a Pescara e coinvolgiamo gli abitanti della città“.

Interviene Teresa De Santis: “Torniamo volentieri in Abruzzo, dove abbiamo avuto un’accoglienza meravigliosa. La prossima è per me la quarta ed ultima edizione di Cartoons on the Bay da Presidente Rai Com”. De Santis ringrazia il proprio gruppo di lavoro e augura buon lavoro ai successori Claudia Mazzola e Sergio Santo, di recente nominati Presidente e Amministratore delegato.

Segue Marco Marsilio: “Per noi è un privilegio ospitare la kermesse e la Rai. Abbiamo investito molto su questo appuntamento e il nostro territorio è aperto alla cultura. Ci apprestiamo ad accogliere ospiti di fama mondiale e ci auguriamo che il livello del Festival possa essere sempre più alto. Siamo determinati a prolungare questa collaborazione per il maggior tempo possibile”. Il Presidente della Regione ricorda la recente creazione dell’Abruzzo Film Commission.

Nella conferenza stampa di Cartoons on the Bay 2023 continua il sindaco Carlo Masci: “Credo che tutti rimarranno sorpresi della vitalità di Pescara. Siamo la città di Gabriele D’Annunzio, abbiamo 8 musei e tante altre attrazioni che vogliamo mostrare al mondo“.

Le parole dei Direttori

Nella conferenza stampa di Cartoons on the Bay 2023 prendono la parola i vari Direttori. Inizia Elena Caparelli di Rai Play: “Dal 31 maggio sulla nostra piattaforma avremo uno speciale dedicato alla manifestazione. Abbiamo vari speciali in occasione dei 140 anni di Pinocchio. Inoltre abbiamo contenuti che sono degli omaggi a coloro che saranno premiati durante la manifestazione. Fino al 30 giugno, infine, diamo la possibilità al pubblico di vedere su Rai Play numerosi film e cartoni”.

Luca Milano di Rai Kids: “Proponiamo un focus sulle tante produzioni seriali prodotte in Italia. Inoltre, ci concentriamo sulle co-produzioni con gli altri paesi, specie la Germania. Abbiamo vari titoli in lizza per il concorso finale e questo non è mai semplice, in quanto bisogna confrontarsi con i contenuti di tutto il mondo”. Con una clip sono mostrati i titoli candidati: ci sono anche Il mondo di Leo, The Snores, Hello Kitty Super Style, Dragonero-I Paladini, Il Cercasuoni, Crush-La storia di Tamina e Home Sweet Rome.

Marco Lanzarone: “A Cartoons on the bay 2023 vogliamo portare il nostro stile improntato alla leggerezza. Noi siamo una radio, ovvero un ascolto che spesso i bimbi fanno in macchina nel tragitto da casa a scuola. Quest’anno avremo due strade principali: una riguarda il cinema e la seconda la piazza. A partire dal 01/06, infatti, realizziamo a Pescara un dj-set realizzato da un pupazzo“.

Cartoons on the Bay 2023, il Direttore artistico

Nell’incontro con la stampa di presentazione di Cartoons on the Bay 2023 interviene il Direttore artistico Roberto Genovesi: “Devo ringraziare Teresa De Santis, punto di riferimento negli ultimi tre anni di kermesse. Inoltre, devo molto ad Elena Caparelli di Rai Play, senza la quale la manifestazione, oggi, avrebbe senza dubbio meno risonanza mediatica. Il Premio Bonelli è vinto dal fumettista Francesco Tullio-Altan, mentre la mostra è dedicata a Monica Manganelli. Tra i premiati ci sono anche Cuphead, Mackinnon & Saunders, Ari Folman e Peter Lord. Infine, il 1° giugno è prevista, in anteprima in Italia, la proiezione de I Cavalieri dello Zodiaco, diretto da Tomek Baginski“. Termina qui la conferenza stampa di presentazione di Cartoons on the Bay 2023.