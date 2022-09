Nudi per la vita 22 settembre: diretta dell’ultima puntata, lo spettacolo finale delle donne

Condividi su

Giovedì 22 settembre va in onda su Rai 2, la quarta ed ultima puntata di Nudi Per la vita. Il programma di sensibilizzazione per la prevenzione dei tumori al seno e alla prostata è condotta da Mara Maionchi con Marcello Sacchetta.

Nella puntata precedente le protagoniste femminili hanno cominciato ad affrontare le prove. Ora sono pronte ad esibirsi per lo spettacolo finale, in cui dovranno anche gradualmente denudarsi. Sono Corinne Clery, Alessandra Mussolini, Brenda Lodigiani, Elisabetta Gregoraci, Maddalena Corvaglia e Valeria Graci.

Nudi per la vita 22 settembre, diretta dell’ultima puntata

Nella diretta del 22 settembre di Nudi per la vita le protagoniste femminili, dopo essere tornate dal locale, incontrano il fotografo Maurizio Pighizzini. Come i colleghi uomini anche loro devono prepararsi allo shooting senza veli.

Il fotografo cerca di metterle a proprio agio facendole spogliare un po’ per volta, in modo da sciogliere la loro tensione e la vergogna di mostrare il proprio corpo. Le più imbarazzate sembrano essere Alessandra Mussolini e Valeria Graci. La più coraggiosa è Corinne Clery, fiera del proprio corpo e della propria età consapevole allo stesso tempo della sua invidiabile eleganza. Una donna piena di charme, di classe e di raffinatezza. Sul finale si prestano anche alla foto di gruppo.

Dopo lo shooting fotografico le protagoniste riprendono subito le prove. Ora hanno imparato tutti i passi, dall’inizio alla fine ma c’è ancora tanto lavoro da fare. Devono ora cominciare a provare indossando degli abiti simili a quelli che mostreranno nello spettacolo finale.

Nudi per la vita 22 settembre, l’incontro con Albadoro Gala

Le protagoniste incontrano la performer Albadoro Gala che mostra loro uno spettacolo di Burlesque. A 35 anni ha lasciato la sua carriera in un’azienda per dedicarsi completamente a questa forma d’arte.

Il suo ruolo è aiutarle a prendere confidenza con guanti che dovranno sfilare in maniera sensuale. Dopo le prove tecniche si riprende subito a provare perché il tempo stringe.

L’incontro con il dottor Andrea Manconi

Mara Maionchi presenta alle protagoniste Andrea Manconi, specializzato in chirurgia ricostruttiva. Accanto a sé la 37enne Alessandra, che ha scoperto di avere un cancro attraverso un nodulo che aveva sul seno.

Si è dovuta sottoporre a sei mesi di chemioterapia prima di affrontare l’intervento chirurgico che ha avuto come conseguenza la rimozione di entrambe le mammelle. Per merito della chirurgia ha ricostruito il seno e quando si guarda allo specchio “non vede” più la malattia.