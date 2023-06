Stasera in tv lunedì 5 giugno 2023, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 31 maggio 2023. Su Raitre, l’attualità con Chi l’ha visto? programma investigativo di Federica Sciarelli. Su Italia 1, il film con Johnny Depp, Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar.

Stasera in tv mercoledì 31 maggio 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.00, Calcio Europa League. Finale: Siviglia-Roma. Si assegna stasera in Ungheria l’Europa League. Scendono in campo alla Puskas Arena di Budapest i giallorossi guidati da José Mourinho e la formazione iberica, che in semifinale ha eliminato la Juventus. La squadra vincitrice succederà nell’albo d’oro all’Eintracht Francoforte, trionfatore nell’edizione del 2022.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Proseguirà fino al 5 luglio lo storico programma investigativo che Federica Sciarelli conduce dal 2004. E’ possibile contattare la redazione sulla pagina Facebook, su Instagram, Twitter e WhatsApp: +39 3453131987. Il numero di telefono è 06.8262. E’ sempre attivo l’indirizzo di posta elettronica: 8262@

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè presenta il reportage “Albrecht Durer, attraverso lo specchio”: cinque specialisti parlano del maestro della pittura tedesca rinascimentale. Pittore e incisore, accolse gli stimoli delle arti fiamminghe e italiane del tempo.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. L’approfondimento in onda finora di domenica si sposta al mercoledì ma, se la collocazione cambia, la formula resta invece sempre la stessa. Con l’aiuto di servizi esclusivi, interviste e la partecipazione di numerosi ospiti, si approfondiscono i temi politici ed economici che dominano le prime pagine.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Otto e mezzo. Lilli Gruber e i suoi ospiti analizzano i temi più attuali legati alla politica, all’economia e alla cronaca di casa nostra. Uno dei momenti più apprezzati dagli spettatori è poi la rubrica a cura del giornalista Paolo Pagliaro.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Casa a prima vista. Ida di Filippo è una degli agenti immobiliari della divertente competizione televisiva. Di origini campane, è un’abile venditrice che conquista i suoi clienti con la sua simpatia e la sua risposta sempre pronta, anche con gli acquirenti più esigenti.

I film di questa sera mercoledì 31 maggio 2023

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2012, di Alex Kurtzman, Una famiglia all’improvviso, con Chris Pine, Elizabeth Banks. Il newyorchese Sam (Chris Pine) va a Los Angeles per il funerale del padre e la lettura del testamento. Con sorpresa scopre che deve consegnare una cospicua somma di denaro alla giovane Frankie (Elizabeth Banks), sorellastra di cui ignorava l’esistenza, e a suo figlio Josh (Michael Hall D’addario).

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’avventura del 2017, di Joachim Ronning ed Espen Sandberg, Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, con Johnny Depp, Javier Bardem. Il capitano Salazar (Javier Bardem), assieme al suo equipaggio di marinai fantasma, riesce ad uscire dal Triangolo del Diavolo. L’unica speranza di salvezza per Jack Sparrow (Johnny Depp) è di entrare in possesso del Tridente di Poseidone, ma per recuperarlo è costretto a stringere un’insolita alleanza.

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 2012, di Michael Sucsy, La memoria del cuore, con Channing Tatum, Rachel McAdams. Paige, felicemente sposata con Leo, va in coma dopo un incidente. Al risveglio, non ricorda nulla degli ultimi anni della sua vita e lui farà di tutto per riconquistarla.

Su Nove, alle 21.25, il film commedia del 2016, di Massimo Gaudioso, Un paese quasi perfetto, con Fabio Volo. A Pietramezzana, gli ex minatori non si rassegnano alla cassa integrazione. Il sindaco Domenico si attiva per aprire una fabbrica, ma occorre un medico condotto. Caso vuole che passi di lì il chirurgo plastico Gianluca.

20 Mediaset – Iris

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2002, di Corey Yuen, The Transporter, con Jason Statham, Qi Shu. Frank Martin, ex agente speciale lavora come corriere, trasportando pacchi di cui non conosce il contenuto. Un giorno incappa in un “bagaglio” particolare: una ragazza orientale.

Su Iris, alle 21.00, il film di fantascienza del 1982, di Ridley Scott, Blade Runner, con Harrison Ford. Los Angeles, 2019: l’ex poliziotto Rick Deckard viene richiamato in servizio per individuare ed eliminare 4 replicanti sfuggiti al controllo. Trova un’alleata in Rachel, anche lei replicante.

Stasera in tv mercoledì 31 maggio 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Agnieseka Holland, L’ombra di Stalin, con James Norton, Peter Sarsgaard. Gareth Jones si è guadagnato la notorietà per essere stato il primo giornalista straniero ad intervistare Hitler. Ora vuole recarsi a Mosca con l’intento di ottenere un’intervista con Stalin.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2017, di Stephen Chbosky, Wonder, con Jacob Tremblay, Julia Roberts. August, nato con una malattia congenita dello sviluppo craniofacciale, deve iscriversi alla scuola pubblica. Grazie alla sua personalità e all’amore dei suoi genitori riuscirà a superare ogni avversità.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2017, di Ric Roman Waugh, La fratellanza, con Nikolaj Coster-Waldau. Jacob, broker di successo e padre di famiglia, finisce in carcere per omicidio colposo. Per sopravvivere alle ostilità degli altri detenuti, si unisce alla gang della Fratellanza ariana.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di spionaggio del 1959, di Alfred Hitchcock, Intrigo internazionale, con Cary Grant, Eva Marie Saint. Scambiato per una spia, Roger Thornhill è braccato da una pericolosa organizzazione. Una donna di grande fascino sembra volerlo aiutare: Roger potrà fidarsi di lei?