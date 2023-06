Stasera in tv mercoledì 14 giugno 2023 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 14 giugno 2023. Su Raitre, l’attualità con il programma investigativo di Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? Su Italia 1, il film Una notte da leoni.

Stasera in tv mercoledì 14 giugno 2023, Rai

Su Raidue, alle 21.20, il telefilm The Good Doctor. Due episodi: il primo s’intitola, “Una bella giornata”. Shaun (Freddie Highmore) controlla l’operato di Glassman senza rendersi conto di quanto il dottore sia in difficoltà all’idea di dover abbandonare la professione. Andrews e Park danno una notizia devastante ai genitori di un bambino con un sarcoma. A seguire, “Travaglio”.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Oltre a lanciare appelli per le sparizioni recenti, Federica Sciarelli parla di misteri rimasti insoluti come quello di Sibora Gagani, scomparsa nel 2014. Per contattare la redazione sui social: oltre alla pagina Facebook, l’indirizzo Twitter @chilhavistorai3. L’indirizzo di posta elettronica è 8262@rai

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night “Raffaello”. Neri Marcorè dedica la puntata a Raffaello Sanzio (1483-1520), pittore e architetto italiano, fra i più celebri del Rinascimento. Applicò le regole classiche dell’architettura, ma fu anche un innovatore di tali canoni.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Dalle discussioni sui provvedimenti economici del governo, da tempo al centro di polemiche in Parlamento, alle preoccupazioni per il lento ritorno alla normalità dell’Emilia Romagna e per il protrarsi del conflitto in Ucraina: sono solo alcuni dei temi di cui si occupa stasera Giuseppe Brindisi.

Su La7, alle 21.15, Atlantide. Andrea Purgatori propone una nuova puntata del programma dedicato a chi ama la storia. Il giornalista, scrittore e sceneggiatore romano ha pubblicato nel 2019 il suo primo romanzo, intitolato “Quattro piccole ostriche”.

Su Tv8, alle 20.45, Calcio Europa League: Olanda-Croazia. A Rotterdam i padroni di casa affrontano la Croazia nella prima semifinale di Nations League. Chi avrà la meglio affronterà nella finalissima di domenica 18 giugno la vincente dell’altra semifinale, Spegna-Italia, in programma domani.

Su Nove, alle 20.30, Basket finale (Gara 3). Lo scorso anno ha vinto l’Olimpia Milano, nel 2021 la Virtus Bologna.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Sort Your Life Out. Al via il nuovo programma condotto da Stacey Solomon che, insieme al suo team di esperti, aiuta i clienti a rinnovare le loro case. I beni dei proprietari vengono portati in un magazzino dove si deciderà cosa scartare e cosa tenere.

I film di questa sera mercoledì 14 giugno 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2016, di Giuseppe Tornatore, La corrispondenza, con Olga Kurylenko. Amy e il suo professore di fisica Edward sono profondamente innamorati. Ma un giorno lui scompare. Per quale ragione? E perché continua a inviarle messaggi?

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 2009, di Todd Phillips, Una notte da leoni, con Bradley Cooper, Zach Galifianakis. Per l’addio al celibato dell’amico Doug (Justin Bartha), Alan (Zach Galifianakis), Stu (Ed Helms) e Phil (Bradley Cooper) lo portano a Las Vegas. All’indomani di una notte di baldoria, lo sposo non si trova più, la sua camera d’albergo si trova in condizioni pietose e in bagno c’è una tigre.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2006, di Joe Carnahan, Smokin’ Aces, con Jeremy Piven. Il vicedirettore dell’Fbi Stanley Locke deve proteggere l’illusionista Buddy “Aces” Israel, che sta per testimoniare contro un boss della malavita di Las Vegas. Questi ha messo su di lui una taglia che fa gola a molti.

Su Iris, alle 21.00, il film di fantascienza del 1995, di Kevin Reynolds, Waterworld, con Kevin Costner, Jeanne Tripplehorn. In futuro imprecisato, la Terra è stata quasi del tutto sommersa dalle acque. Un avventuriero, con l’aiuto di una donna e della figlia, cerca di trovare la terraferma.

Stasera in tv mercoledì 14 giugno 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2017, di Martin Campbell, The Foreigner, con Jackie Chan, Katie Leung. Quando la figlia rimane uccisa in un attentato dell’IRA a Londra, Quan si mette alla ricerca degli assassini. Ma deve combattere contro un funzionario governativo dall’oscuro passato.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2015, di Woody Allen, Irrational man, con Joaquin Phoenix, Emma Stone. Abe, professore di filosofia, è emotivamente provato e incapace di dare un significato alla vita. Poco dopo il suo arrivo al college, si ritroverà coinvolto nella vita di due donne.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 1989, di Tim Burton, Batman, con Michael Keaton, Kim Basinger. Sotto la maschera di Batman, il miliardario Bruce Wayne affronta lo psicopatico Joker, che vorrebbe impadronirsi di Gotham City. Scoprirà che l’uomo è anche il criminale che uccise i suoi genitori.