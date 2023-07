Bianca Berlinguer lascia la Rai: la conduttrice verso Mediaset

Condividi su

Domenica 2 luglio, dalle 17:30, si disputa la tanto attesa edizione del 2023 del Palio di Siena. L’evento, organizzato dal comune di Siena, è visibile in televisione grazie a La7.

Palio di Siena 2023, i partecipanti

Il Palio di Siena 2023, come ogni anno, torna con una doppia competizione. La sfida equestre tra le contrade di Siena, infatti, si disputa sia il 2 luglio che il 16 agosto. In entrambi i casi, la location è quella classica della Piazza del Campo di Siena, che da secoli ospita la gara.

Le origini del Palio risalgono al 1200, quando la kermesse si chiamava Palio della Lunga e consisteva nell’attraversare le vie della città, fino ad arrivare al Duomo Vecchio. L’arrivo delle Contrade è datato nel 1500, quando la manifestazione è stata intitolata a Santa Maria Assunta e sono stati introdotti i giochi rionali.

Anche nel Palio di Siena del 2023 scendono in campo solo dieci delle diciassette contrade della città. Il regolamento prevede che partecipino di diritto le sette che non hanno potuto competere l’anno prima. Le restanti tre, invece, sono sorteggiate. Il 2 luglio partecipano Selva, Giraffa, Aquila, Tartuca, Nicchio, Onda, Istrice, Drago, Torre e Chiocciola.

Dove vedere l’edizione e la programmazione

Per il secondo anno consecutivo, il Palio di Siena 2023 è visibile in diretta e in esclusiva su La7. La rete, di proprietà di Urbano Cairo, infatti, si è assicurata i diritti televisivi dell’evento, che per diversi anni è andato in onda sulla TV di Stato.

La7, per l’occasione, ha messo a punto dei palinsesti ad hoc, che prendono il via già sabato 1° luglio. In tale data, infatti, è previsto in programmazione uno speciale in diretta, al via a partire dalle 20:35. In esso, il pubblico a casa può vivere l’ansia della città alla viglia della corsa.

Il Palio di Siena vero e proprio, invece, parte alle 17:30. L’emittente trasmette in diretta tutte le fasi tradizionali della kermesse, compresa la cerimonia di premiazione. Al vincitore, infatti, è consegnato il celebre drappo di stoffa preziosa decorato, chiamato pallium.

Palio di Siena 2023, i telecronisti

Il Palio di Siena 2023 è raccontato, in primis, da Pierluigi Pardo. Quest’ultimo, già in cabina di commento dodici mesi fa, è una delle voci sportive più apprezzate in Italia, lavorando come telecronista di calcio per DAZN. Al suo fianco c’è Giovanni Mazzini, storico e profondo conoscitore del Palio, che ha già commentato la manifestazione, in passato per la Rai. Infine, per degli interventi direttamente dalla piazza, c’è l’inviato Andrea Milluzzi.