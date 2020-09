L’edizione invernale di UnoMattina inizia il 7 settembre 2020 ed è in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 dalle 6.45 alle 9.50. Il programma mattutino è in collaborazione con il TG1. Monica Giandotti e Marco Frittella sono i nuovi padroni di casa. A loro il compito di dare il buongiorno ai telespettatori.

UnoMattina dal 7 settembre con Marco Frittella e Monica Giandotti

UnoMattina conserva la formula tradizionale del mattino di Rai1. Una lunga diretta con notizie e approfondimenti dall’Italia e dal mondo. E con gli spazi dedicati al Tg 1 con cadenza di mezz’ora in mezz’ora.

Ma la prima novità è rappresentata dalla trasformazione della scenografia e della veste grafica.

I conduttori danno spazio a tutti i temi di attualità. Si va dalla politica interna, alla cronaca, all’economia, in un autunno difficile per il Paese che deve confrontarsi con la ripartenza dopo l’emergenza Covid.

Reportage, inchieste e storie legate al nostro Paese si susseguono giorno dopo giorno. Previsti altri approfondimenti legati alle tematiche ambientali e alla violenza.

Spazio alla cronaca affrontata dotto l’aspetto documentaristico e informativo.

E ancora, costume e intrattenimento con ospiti del mondo del cinema, della musica e del teatro.

Come di consueto, la medicina occuperà uno spazio importante. Soprattutto nell’edizione attuale, il contenitore mattutino vuol essere un vero sportello informativo per la salute del cittadino e per la qualità del sistema di cure.

Gli argomenti delle prime puntate

Soprattutto nelle prime puntate si affronta il difficile e spinoso argomento del ritorno a scuola fissato per il 14 settembre.

Particolare attenzione è riservata ai ragazzi, che tornano alle attività scolastiche dopo sei mesi di assenza.

E subito dopo vengono seguiti i primi appuntamenti politici della stagione: il referendum sul taglio dei parlamentari e le elezioni regionali in agenda per il 20 e 21 settembre.

Ogni argomento è accompagnato da servizi girati sul territorio e da collegamenti con la squadra degli inviati Rai. In questo modo si raccontano fatti di attualità e di costume, curiosità e iniziative imprenditoriali della provincia italiana.

Unomattina, infine, si avvale quotidianamente dei collegamenti in diretta con i corrispondenti Rai dalle varie sedi estere. Il tutto accompagnato dalle consuete edizioni del TG1 del mattino.